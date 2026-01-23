¤ª¾ë¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë ¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡×¥Ç¥Ó¥åー¡ª ～¤ª¾ë¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É Âè2ÃÆ¡ª～
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁêÅÄ ¾¼°ì¡¢°Ê²¼¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢»ÔÄ¹¡§¹Âô °ìÏº¡Ë¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¾ëÅ·¼é³ÕÀ°È÷»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë ¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡×¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜºÇÂçµé¤ò¸Ø¤Ã¤¿Å·¼é¤òÁÉ¤é¤»¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë ¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡×ÃÂÀ¸
Ì¾¸Å²°¾ë¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÅ·¼é¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤È¤·¤Æ¡¢¾¢¤Îµ»¤ÈÈþ°Õ¼±¤¬·ë¾½¤·¤¿ÁÔÎï¤Ê»Ñ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1930Ç¯¤Ë¤Ï¾ë³Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñÊõ¡Êµì¹ñÊõ¡ËÂè1¹æ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤Û¤É²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤·úÂ¤Êª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀïºÒ¤Ë¤è¤ê¤½¤Î»Ñ¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢¸½ºß¤ÎÅ·¼é³Õ¤Ï1959Ç¯¤ËÅ´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤¤ÇºÆ·ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅ·¼é³Õ¤âºÆ·ú¤«¤éÌó60Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤äÂÑ¿ÌÀ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÌ¾¸Å²°¾ë¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¾ÜºÙ¤Ê¼ÂÂ¬¿Þ¤ä¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎµÏ¿¡¢ÀïÁ°¤Î¼Ì¿¿¡¢È¯·¡Ä´ºº¤ÎÀ®²Ì¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê»Ë»ñÎÁ¤¬¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤Î»Ë»ñÎÁ¤ò´ð¤Ë¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê»Ë¼Â¤ËÃé¼Â¤ÊÌÚÂ¤Å·¼é¤ÎÉü¸µ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¶È¤ò¶¦¤Ë»Ù¤¨¤ë¡Ö¶â¥·¥ã¥Á¥Ñー¥È¥Êー¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Å·¼é³ÕÉü¸µ¤ò»ñ¶âÌÌ¡¦¹ÊóÌÌ¤«¤é±þ±ç¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¶È¤¬»ý¤ÄÎò»ËÅª¡¦Ê¸²½Åª°ÕµÁ¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤Î¤ªÇãÊª¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ª¾ë¤ò¼é¤ë¡¢¿·¤·¤¤±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë
¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë ¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡×¤Ï¡¢¿·µ¬¤´Æþ²ñ1·ï¤Ë¤Ä¤1,000±ß¤ò¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤«¤éÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¾ëÅ·¼é³Õ´óÉí¶â¡×¤Ø´óÉÕ¤·¡¢Ì¾¸Å²°¾ëÅ·¼é³ÕÀ°È÷»ö¶È¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖÌ¾¸Å²°¾ëÅ·¼é³Õ´óÉí¶â¡×
https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/save/tenshu/donation/
¤Þ¤¿¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤´ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ý¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê200±ß¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦´Ô¸µÎ¨0.5¡ó¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤´ÍøÍÑ¶â³Û¤Î0.1%Ê¬¤ò¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂå¤ï¤ê¤ª¾ëÊÝÁ´³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´óÉÕ¤Ï¡¢¾ë³ÔÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ÈÎò»ËÅª°ä»º¤ÎÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¤ª¾ë¤ÎÊÝÁ´¡¦°Ý»ý³èÆ°¤ä¡¢¾ë³ÔÊ¸²½¤Î¸¦µæ¡¢Ä´ºº¤òÄÌ¤¸¤¿¶µ°é³èÆ°¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥«ー¥É¤ÏÃ±¤Ê¤ë·èºÑ¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤ª¾ë¡×¤ò¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÛ¤¤¤Î¥Ð¥È¥ó¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ
https://jokaku.jp/about/
¢£Îò»Ë¤ÈÈþ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥«ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
Ì¾¸Å²°¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°Û¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë2¼ïÎà¤Î·ôÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¶âòÏ¤¬ÍÛ¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤Ð¤æ¤¯µ±¤¯Ì¾¸Å²°¾ëÅ·¼é³Õ¡£Å·¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÅ·¼é³Õ¤È¡¢¾ë³Ô¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¶âòÏ¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤Î°ÒÉ÷Æ²¡¹¤¿¤ë»Ñ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ê½Å¸ü¤µ¤È¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤¬¸òº¹¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢ËÏ³¨»Õ¡¦¸æ²ÎÆ¬¡ÊOKAZU¡Ë»á¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëËÏ³¨¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖËÏ¾ë°õ¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÂçÃÀ¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Å·¼é¤ÎÎØ³Ô¡¢²ÈÌæ¤¬¾ú¤·½Ð¤¹ÀÅ¤«¤Êµ¤Ç÷¡¢ËÏ¤ÎÇ»Ã¸¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¤³¦¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ëÊ¸²½¤¬°é¤ó¤Ç¤¤¿Èþ°Õ¼±¤ÈÀº¿ÀÀ¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç°ìÉý¤Î³¨²è¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò°¦¤¹¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¿´¤¬¹âÌÄ¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¾ë
Ì¾¸Å²°¾ëËÏ¾ë°õ¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸æ²ÎÆ¬¡ÊOKAZU¡Ë»á
¢£¤´ÍøÍÑÆÃÅµ
¿·µ¬¤´Æþ²ñ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥«ー¥É¤Î¤ªÀÚÂØ¤¨¸å¡¢3¥«·î°ÊÆâ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç100,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡Ó
Î¾¼ê¤ò¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¿È·Ú¤ËÆ°¤±¤ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¸æ¾ë°õÄ¢¤¬¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤ª¾ë¥Õ¥¡¥ó¸æÍÑÃ£¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤«¤Ä¤ÆÉð¾¤¿¤Á¤¬Êâ¤ó¤À¾ë²¼¤ÎÆ»¤ò¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤¬Ã©¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎò»Ë¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¾ë¤á¤°¤ê¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î¤ª¾ë¹¥¤¼Ò°÷¤ä¡¢¤ª¾ë¥°¥Ã¥ºÀìÌç²ñ¼Ò¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºÎÍÑ¡£Ì¾¸Å²°¾ë¤ò½ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤¬¡¢¤¿¤À¤Î´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÎò»Ë¤òÎ¹¤¹¤ë»þ´Ö¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜÂÎ¡§¹â¤µ 170mm ¡ß Éý 240mm¡¡¡¦¥·¥ç¥ë¥ÀーÉôÊ¬¡§Ä¹¤µ 1250mm
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤ÈÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£¡ÖLOVE NAGOYA¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ
Åö¥«ー¥É¤ò´Þ¤à¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤µ¤Þ¤ÈÄó·È¤·¤¿»Ù±çµ¡Ç½ÉÕ¤¥«ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑÆÃÅµ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡ÖLOVE NAGOYA ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤ò¤µ¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°ÃÏ°è¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´ÍøÍÑÆÃÅµ¾ò·ï¤òÃ£À®¤·¤¿Êý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹
¢£¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë¡×¤È¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤Ë»ÙÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¤äÀ±¤¬µÖ¥Æ¥é¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ÔÆâ¤ª¤è¤Ó°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê¸²½¡¦Îò»Ë¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÎÎ°è¤Ç¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥«ー¥É¤Ï¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤ÎÊ¸²½¡¦Îò»Ë¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º ¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003979.000003860.html
¢£¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë ¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡×È¯¹ÔµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤ª¾ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿·µ¬¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Æ¿·µ¬¤´Æþ²ñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤À¤±¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¡¢´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë ¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡×¤´Æþ²ñ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¾ë¤Þ¤Ä¤ê2026
³« ºÅ ¾ì ½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¡Ãæ¾®´ë¶È¿Ê¿¶¶½²ñ´Û¡Ö¿á¾å¥Ûー¥ë¡×
³« ºÅ ´ü ´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
³« ºÅ »þ ´Ö¡§10:00～17:00
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://shiromatsuri.com/
¢£ ¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë ¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡×³µÍ×
1.¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¼çÂÎ¡§¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É
2.Ì¾¾Î¡§ÆüËÜÌ¾¾ë ¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡¡Ì¾¸Å²°¾ë
3.¿½¹þ³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
4.¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§2¼ïÎà
5.Ç¯²ñÈñ¡§±ÊÇ¯ÌµÎÁ
6.¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¡§Visa
7.Æþ²ñ¡¦ÍøÍÑ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦´óÉÕ¡§¿·µ¬¤´Æþ²ñ1·ï¤Ë¤Ä¤1,000±ß¤ò¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤«¤éÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¾ëÅ·¼é³Õ´óÉí¶â¡×¤Ø¡¢¤´ÍøÍÑ³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ý¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤¦¤Á0.1¡óÊ¬¤ò¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì´óÉÕ
8.Æþ²ñÆÃÅµ¡§Æþ²ñ¸å3¥«·î°ÊÆâ¤Ë100,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
9.Í¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¡§¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ïÎà¤Î¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ç¶¦ÄÌ¡Ë
¡Ê1¡Ë³ä°ú¤´Í¥ÂÔ
¡¦°û¿©Å¹¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÁ´¹ñÌó10,000¤Î¤´Í¥ÂÔ»ÜÀß¡Ê2025Ç¯3·î¸½ºß¡Ë
¡Ê2¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤´Í¥ÂÔ
¡¦Äó·È³Æ¼ÒÅ¹ÊÞ¡Ê¥â¥ó¥Æ¥íー¥¶¡¢¥Î¥¸¥Þ¡¢KEYUCA¤Ê¤É¡Ë¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¡Ö¥¨¥Ý¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈUP¥µ¥¤¥È¡×ÍøÍÑ¤Ç¤Î¥Üー¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
¡Ê3¡Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¥µ¥Ýー¥È
¡¦¥«ー¥É²ñ°÷¸ÂÄêÊÝ¸±¡¢³¤³°¥È¥é¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¢²ÈÄÂ»ÙÊ§¤¤¡¦ÊÝ¾Ú¿Í¥µー¥Ó¥¹ ¤Û¤«
¢¨¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Êhttps://www.eposcard.co.jp¡Ë
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.eposcard.co.jp/gecard/nagoyajo¡Ë
¢¨¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀÚÂØÎÁ¤¬ÀÇ¹þ1,100±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¢¨¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë ¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¤¡¦¥â¥Ç¥£Å¹ÊÞ¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥ÉÄó·È»ÜÀß¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥ë¥¤¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ö¥Þ¥ë¥¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¡×¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢£Ì¾¸Å²°»Ô¤Î³µÍ×
Ä£¼Ë½êºßÃÏ¡§¢©460-8508 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è»°¤Î´Ý»°ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
U¡¡ R¡¡ L ¡§https://www.city.nagoya.jp/
»Ô¡¡¡¡¡¡Ä¹¡§¹Âô °ìÏº
¢£ ¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Î³µÍ×
¾¦¡¡¡¡¡¡¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©164-8701 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî4-3-2
Âå É½ ÅÅ ÏÃ¡§03¡Ê4574¡Ë0101
U ¡¡R¡¡ L ¡§https://www.0101maruigroup.co.jp/ci/group.html
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁêÅÄ ¾¼°ì
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¶ÈÌ³¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥íー¥ó¶ÈÌ³