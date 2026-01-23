AI¤Ç¡ÈÆü¾ï¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¾ã³²¼Ô¤ò¼ý±×ÁÏ½Ð·¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖPoteer¡×¡¢¥¹¥È¥¢µ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Òbajji¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓ¿µÏÂ¡Ë¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎÆü¾ï¹ÔÆ°¤òAI¤Ç²òÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ØÊÑ´¹¤¹¤ëAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPoteer¡Ê¥Ý¥Æ¥£¥¢¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À©ºî¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÄ¾ÀÜÈÎÇä¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥¢µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▶ ¡ÖPoteer¡Ê¥Ý¥Æ¥£¥¢¡Ë¡×¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
https://corp.bajji.life/poteer
▶¡Ú¥¹¥È¥¢URL¡Û
https://store.poteer.life/ja
¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤Åª²ÝÂê
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ã³²¼Ô¤ÎË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤Ï2.5%¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï
- ¶ÈÌ³Àß·×¤ÎÆñ¤·¤µ
- ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉé²Ù
- ¶ÐÂÕ¡¦ÄÌ¶ÐÂÐ±þ¤ÎÀ©Ìó
¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤ÅªÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÛÍÑ¤¬½½Ê¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢18～64ºÐ¤Î¾ã³²¼Ô¤ÎÌó9³ä¡ÊÌó416Ëü¿Í¡Ë¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿¦¶È¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½ÅÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¤ä¿ÈÂÎ¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¤È·ÐºÑÅª¼«Î©¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¾È¡§https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000709043.pdf¡Ë¡£
AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÆ¯¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤Ê¤ë
À¸À®AI¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¸¾Ï¤ä¥³ー¥É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Poteer¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¤ØÅ¾´¹¤·¤Þ¤¹¡£
Poteer¤ÎAI¤Ï¡¢»ëÀþ¤ÎÆ°¤¡¢Êâ¹Ô¤Îµ°À×¡¢À¼¤Î¥ê¥º¥à¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤Ç¼ÂºÝ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¶ÈÌ³ÉÊ¼Á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·¤·¤¤¸ÛÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
AIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥¹¥¥ë³ÍÆÀ¤ÈÌò³ä¤Î³ÈÄ¥¥¤¥áー¥¸
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Ê¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¸þ¤±¡Ë
Poteer¤Ï¡¢»¶Êâ¤ä»ëÀþ¤ÎÆ°¤¡¢ÉÁ²è¤Ê¤É¤ÎÆü¾ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òAI¤¬²òÀÏ¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁÇºà¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡ÊÆÃµö¿½ÀÁÃæ¡Ë¡£
Æü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¤È¤Ê¤ê¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë»²²è¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¼ý±×¤òÆÀ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Çー¥¿²½¤·¡¢À¸À®AI¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß
▶ ¡ÖPoteer¡×Android¥¢¥×¥ê¡ÊGoogle Play¡Ë
https://play.google.com/store/apps/details?id=life.bajji.poteer&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=life.bajji.poteer&hl=ja)
▶ ¡ÖPoteer¡×iPhone¥¢¥×¥ê¡ÊApp Store¡Ë
https://apps.apple.com/jp/app/poteer-%E3%83%9D%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2/id6746227695
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Ê´ë¶È¸þ¤±¡Ë
¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¤ò¡¢´ë¶È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³èÍÑ¤È¸ÛÍÑµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥µー¥Ó¥¹¥â¥Ç¥ë
´ë¶È¤ÏPoteer¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬À©ºî¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¼«¼Ò¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡²ÄÇ½¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎã
- ESG¥ì¥Ýー¥È¸þ¤±¥Ç¥¶¥¤¥ó
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°ÇØ·Ê
- ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¿Êó¹ð½ñÍÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
- Web¡¦SNS¹¹ð¸þ¤±¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÁÇºà
- ¥×¥í¥À¥¯¥È¡¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó ¤Ê¤É
Poteer¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï
- ¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎË¡ÄêÂÐ±þ
- ESG¡¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»Üºö
- ÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó»ñ»º¤ÎÁÏ½Ð
¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ESG¥ì¥Ýー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÎã¡Ê¾ã³²¼Ô¤ÎÊýÀ©ºî¡Ë
¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¤¬À©ºî¤·¤¿ESG¥ì¥Ýー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¤½¤Î¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
Poteer¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- Íê¤à¶ÈÌ³¤òÀß·×¤Ç¤¤Ê¤¤¡¡ー¡ä¡¡Poteer¤ÎÍøÍÑ¤òÀß·×¤¹¤ë¤À¤±
- ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÉé²Ù¤¬Âç¤¤¤¡¡ー¡ä¡¡ÂçÉý¤ÊÉé²Ù·Ú¸º
- ¶ÐÂÕ¡¦ÄÌ¶ÐÂÐ±þ¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¤¡¡ー¡ä¡¡¥ê¥Ýー¥È¥ïー¥¯¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ê¶ÈÌ³
º£²ó¿·¤¿¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¥¹¥È¥¢µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÚÈ¯É½¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
º£²ó¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¹¥È¥¢µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢Poteer¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ã³²¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬À©ºî¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÇºà¤ª¤è¤Ó¥°¥Ã¥º¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÏºî³èÆ°¤¬·ÑÂ³Åª¤Ê¼ý±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤¬¡Ö¥³¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ö¶ÈÀ®²Ì¤òÀ¸¤à²ÁÃÍ¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥È¥¢URL¡Û
https://store.poteer.life/ja(https://store.poteer.life/ja)
¥¹¥È¥¢¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸
¥¢¥×¥êÍøÍÑ¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²èÁü¤Þ¤¿¤Ï¥×¥í¥À¥¯¥È¹ØÆþ¤Ë»ê¤ëÎ®¤ì
³«È¯¤ÎÇØ·Ê
ÂåÉ½¤Î¾®ÎÓ¤Ï¡¢ºÇ½ÅÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¤È·ÚÅÙ¤Î¿ÈÂÎ¾ã³²¤ò»ý¤ÄÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÆ¯¤¯µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢Ê¡»ã¤È¸ÛÍÑ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¹½Â¤Åª²ÝÂê¤òÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¼Â´¶¤·¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¹½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Poteer¤Ï¡¢AI¤ÎÎÏ¤Ç¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¸ÛÍÑ¡¦ÁÏÂ¤¡¦¼ý±×¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òbajji¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò1mm¤Ç¤âÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SDGs¿ÊÄ½¸«¤¨¤ë²½¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎmySDG¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤¹´¶¾ðÆüµ¥¢¥×¥êFeelyou¡¢¤½¤·¤ÆÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¢¥×¥êcapture.x¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¡¢Google Play ¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö 2020¡Ö±£¤ì¤¿Ì¾ºîÉôÌç¡×Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Ä¶DX¥µ¥ß¥Ã¥ÈºÇÍ¥½¨¾Þ¤ÎÆü·Ð¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2022¼õ¾Þ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2022Ç¯12·î¤Ë¤ÏÆü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2023Ç¯ÈÇ¡Û¡×¡£J-StarX¤ª¤è¤ÓJ-Startup¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯CES¤ª¤è¤Ó2025Ç¯VIVA technology¤ÎJapan¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÁª½Ð¡£
ÀßÎ©¡§2019Ç¯4·î
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ÎÓ ¿µÏÂ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÌø¶¶2ÃúÌÜ1ÈÖ11¹æ Barq SHINSO BLDG 403
URL¡§https://corp.bajji.life/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@bajji.life