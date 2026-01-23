¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¡ÈË×Æþ¡É!?¡Ö´Ú¹ñµ¤Ê¬¡×¥·¥êー¥º¿·È¯Çä¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒMizkan¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó CEO¡§µÈ±Ê ÃÒÀ¬¡¢°Ê²¼¥ß¥Ä¥«¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡¡2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡Ö´Ú¹ñµ¤Ê¬(TM) ¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¡×¡Ö´Ú¹ñµ¤Ê¬(TM) ¥Á¥ã¥à¥½ー¥¹¡×¤Î2ÉÊ¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤äÁÚºÚ¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¥µ¥é¥À¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÁÍý¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¿©»ö¤òÄÌ¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Îµ¤Ê¬¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤äK-POP¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ãー¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬»þ´Ö¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡
¢£´Ú¹ñµ¤Ê¬ ¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à
¡¡Ç»¸ü¤Ê¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¢¤ä¤ß¤Ä¤Í×ÁÇ¤Î¥´¥ÞÌý¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ë¤ª¿Ý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê»Ý¿É¤Ç¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥¥ó¤ä¥µ¥é¥À¡¢ÌÍÎà¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÁÍý¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤Çµ¤·Ú¤Ë´Ú¹ñ¤Îµ¤Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£´Ú¹ñµ¤Ê¬ ¥Á¥ã¥à¥½ー¥¹
¡¡´Ú¹ñ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¿¤ì¡Ö¥Á¥ã¥à¥½ー¥¹¡×¤ÎÉ÷Ì£¤Ë´»µÌ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë´Å¤µ¤È¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ç¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¾ÆÆù¤ä¶Ì¤Í¤®¥µ¥é¥À¡¢ñ»Ò¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÁÍý¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤Çµ¤·Ú¤Ë´Ú¹ñ¤Îµ¤Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡2ÉÊ¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³«È¯ÇØ·Ê¡¡
¡¡¶áÇ¯¡¢´Ú¹ñÎÁÍý¤ä´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç´Ú¹ñÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌ£¤ÎÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Öºî¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´Íý¾å¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥ß¥Ä¥«¥ó¤Ï¡¢Ä´ÍýÉÔÍ×¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÁÍý¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç´Ú¹ñ¤Îµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë·Á¤ËÃåÌÜ¡£ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤ÎÃæ¤ÇÌ£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»ö»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡È´Ú¹ñ¤Îµ¤Ê¬¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¡Ö´Ú¹ñµ¤Ê¬¡×¥·¥êー¥º¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ³«È¯¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡¡
¡¡ËèÆü¤ª¤¦¤Á¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤Îµ¤Ê¬¡×¤òºÇÂç¸Â¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÆ´ï¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤â¤È¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡¢´Ú¹ñ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¡¢¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã´Åö¼«¿È¤â´Ú¹ñ¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¿©»ö¤Ç´Ú¹ñ¤Îµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤äK-POP¤Ê¤É¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñµ¤Ê¬¥·¥êー¥º¤¬1Æü¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ê³§¤µ¤Þ¤ÎË×Æþ»þ´Ö¤ò¡¢¤è¤êÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë²è1Éô¡¡¿ùÌî·ò¡¡ËÜ¿ùË¨³¨¡Ë
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ[É½: https://prtimes.jp/data/corp/65533/table/654_1_fad06b7b0537209fcfa07588c030217e.jpg?v=202601230551 ]
¢£È¯ÇäÆü
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£È¯Çä¥¨¥ê¥¢
µþÉÍ¡ÊÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¡Ë
´ØÅì¡Êºë¶Ì¡¦·²ÇÏ¡¦°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡Ë
¹Ã¿®±Û¡Ê»³Íü¡¦Ä¹Ìî¡¦¿·³ã¡Ë
Åì³¤¡Ê°¦ÃÎ¡¦»°½Å¡¦´ôÉì¡¦ÀÅ²¬¡Ë
ËÌÎ¦¡ÊÀÐÀî¡¦ÉÙ»³¡¦Ê¡°æ¡Ë
¶áµ¦¡ÊÂçºå¡¦µþÅÔ¡¦Ê¼¸Ë¡¦ÆàÎÉ¡¦ÏÂ²Î»³¡¦¼¢²ì¡Ë
¡¡¥ß¥Ä¥«¥ó¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇã¤¦¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¡¤Þ¤´¤³¤í¤³¤á¤Æ¡¡¤è¤¤ÉÊ¤ò¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥á¥Ë¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥ß¥Ä¥«¥ó¥°¥ëー¥×¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ーHP¡§https://faq.mizkan.co.jp/