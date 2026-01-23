中央日本土地建物『BAUS』初の『サウナ付き賃貸マンション』が誕生、totonoüの自宅用サウナ導入

totonoü

北欧産サウナ製品の輸入・販売を展開するtotonou Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：齋藤アレックス剛太、以下「totonoü（ととのう）」）は、東京都目黒区に2025年12月に竣工した中央日本土地建物株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三宅潔、以下「中央日本土地建物」）の新築賃貸マンション『バウスフラッツ自由が丘』にて、totonoüの自宅用キャビンサウナ製品『Auroom Cala Glass（オールーム カラ グラス）(https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/private-cabin-sauna-cala-glass)』が導入されたことを発表します。

本物件は、中央日本土地建物が手がける住宅ブランド『BAUS（バウス）』において、居室内にサウナが設置される初めての事例です。

totonoüは今後も、北欧に拠点を置く中で得た知見や事例をもとに、不動産業界における『物件の高付加価値化』をサウナ製品を通して後押しすると共に、事業用・家庭用両面のサウナ製品の輸入・販売事業を推進し、日本における「サウナと共にある暮らし」の実現を目指してまいります。

『サウナ付き物件』で多様なライフスタイルに対応 物件の『高付加価値化』にも

totonoüが拠点を置く北欧では、日本における風呂と同じような感覚で多くの家庭にサウナが導入されており、「サウナと共にある暮らし」が人々の間で広く浸透しています。

対する日本では、温浴施設へのサウナの導入が進む反面、自宅サウナの普及率はまだまだ低いのが現状です。こうした現状を打開し、日本において「サウナと共にある暮らし」を実現すべく、totonoüは日本国内での自宅用・家庭用サウナの販売を推進してきました。

一方、中央日本土地建物は、住宅ブランド『BAUS』を展開しており、そのうちの賃貸住宅ブランド『BAUS FLATS（バウスフラッツ）』の開発にあたり、物件の付加価値を高め、多様なライフスタイルを提案するための施策として、居室内へのサウナの導入を検討。

複数社のサウナ製品を比較される中で、totonoüの豊富な導入実績や、北欧に着目して建築された本物件にも調和するデザインであることなどを評価いただき、このたび、『バウスフラッツ自由が丘』の2室に、totonoüの自宅用キャビンサウナ製品『Auroom Cala Glass（オールーム カラ グラス）(https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/private-cabin-sauna-cala-glass)』を導入いただくこととなりました。

バウスフラッツ自由が丘

北欧建築をコンセプトにした上質で機能的な住まい 都心部へのアクセスも魅力

中央日本土地建物の『BAUS』は、「感動が育つ住まい。」をスローガンに、普遍的な品質・機能・デザインを追求しつつも、独自の革新的要素も融合させ、社会に対してもプラスのインパクトを与える住まいを提案している住宅ブランドです。

2025年12月に竣工した同ブランドの新築賃貸マンション『バウスフラッツ自由が丘』は、東急東横線・都立大学駅や自由が丘駅から徒歩圏内に位置し、洗練された外観デザインと快適な居住空間、充実した共用施設を兼ね備えているのが特長です。

本物件が掲げるコンセプトは“hygge（ヒュッゲ）“。「居心地の良い空間に満足感を感じること」「小さなことに幸せを感じること」といった心の持ち方を表す北欧の言葉で、各住戸は北欧建築の特徴にならって窓面を広くとることで、自然光を多く取り入れる設計となっています。

また、シングルからファミリーまで、多様なライフスタイルに対応する間取りの住戸を揃えており、今回『2LDK+S』の2室にtotonoüの自宅用サウナ製品を導入いただきました。

サウナは浴室のすぐそばに配置されているため、サウナ前後の風呂やシャワーを快適な動線でお使いいただけます。

ガラスと木が調和する北欧産キャビンサウナ ロウリュも可能な本格仕様

本物件に導入いただいたのは、totonoüの人気モデル『Auroom Cala Glass(https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/private-cabin-sauna-cala-glass)』。2～3人でゆったりと入れるサイズの北欧産キャビンサウナで、家族や友人との会話を愉しみながらくつろぐことができます。

ガラスと木が調和した、北欧ならではのミニマルでスタイリッシュなデザインが特長の本製品。前面のガラスを通して光が入るため、コンパクトながら開放感がある点も魅力のひとつです。

また、木材にはサーモ加工を施したサウナ用北欧産A級木材を採用し、ガラス面には耐熱強化ガラスを使用することで、熱を逃がさず、機能性とデザイン性の両立を実現。温度は最高で110度まで上げることができ、ロウリュを愉しむことも可能です。

さらに、万が一サウナ浴中に体調が悪くなった場合には体重をかけてサウナ室外に出られるようにドアが外開きに設計されているほか、電気ストーブ及びサウナ製品本体には、日本の電気用品安全法（PSE）に適合した製品を採用しています。ストーブには室内温度センサー及び本体温度センサーが搭載され、基準温度以上になると自動的に電源が落ちるようになっており、安全性にも配慮しています。

サウナ製品を通して実現する、“ウェルビーイング × 新しいライフスタイル“

サウナの本場・北欧では、近年、心身ともに良好な状態で過ごす『ウェルビーイング』を重要視する動きが広がっています。日本でも、温浴やフィットネス、ヨガやメディテーションといった健康志向の『ウェルビーイング体験』が注目されており、自宅で手軽に「北欧のようなウェルビーイング体験」を実現できるサウナ付き物件のニーズは、これから一層拡大することが見込まれます。

また、本物件のようなサウナ付き物件は、多様なライフスタイルが広まる現代社会において「自宅サウナを取り入れた新しいライフスタイル」を提案することにも繋がるものだとtotonoüは考えています。

今後も、totonoüは、北欧に拠点を置く中で得た知見や事例をもとに、不動産業界における『ウェルビーイング体験』や『高付加価値化』をサウナ製品を通して後押しすると共に、事業用・家庭用両面のサウナ製品の輸入・販売事業を推進し、日本における「サウナと共にある暮らし」の実現を目指してまいります。

本件に関するコメント

中央日本土地建物株式会社 住宅事業推進部 賃貸事業推進室 戸澤一樹

本物件は、東急東横線自由が丘駅徒歩圏内という立地であり、自由が丘駅周辺には欧州家具や雑貨店が多いことから、その中でも近年関心が高まっている“北欧“に着目、北欧は世界幸福度報告書でも常に上位に位置する国が多く、住む人々の小さな感動を大切にしたいという思いから、北欧の言葉“hygge（ヒュッゲ）“をコンセプトとしました。

北欧ではサウナが文化として根付いていることから、サウナを自宅での生活に組み込むことで住む方へ新たなライフスタイル・コミュニケーション創出の場として提案できると考えました。totonoüの家庭用サウナは北欧産の木材を使用しており、意匠性だけでなく、賃貸マンションに導入しやすいコンパクトなサイズながら安全性能にも優れた商品であることが決め手となり、導入を決定いたしました。

弊社の提供する賃貸住宅は、住む方のライフステージやライフスタイルに応じて、自由に環境を選ぶことができるよう、多彩なラインナップを展開しております。今後も住む方へ多様なライフスタイルを提案・提供できるよう、様々な商品を取り入れた賃貸住宅を企画・検討してまいります。

totonou Japan株式会社 代表取締役 齋藤アレックス剛太

このたび、BAUS初のサウナ付き賃貸住宅『バウスフラッツ自由が丘』において、弊社の自宅用サウナ『Auroom Cala Glass』を導入いただけたことを大変光栄に思います。

北欧では、サウナは特別な設備ではなく、日々の暮らしの延長にある存在です。一方、日本においては、これまでサウナは主に温浴施設で体験するものという位置づけが一般的でした。今回のように、賃貸住宅という日常的な住環境の中にサウナを組み込む取り組みは、日本における「住まいとサウナの関係」を一歩前に進める、大きな意義を持つものだと感じています。

本物件が掲げる“hygge（ヒュッゲ）“というコンセプトは、私たちが北欧で大切にしてきた価値観とも重なります。サウナを通じて、住まう方々の日常に心地よさや豊かさが生まれ、新しいライフスタイルの選択肢として定着していくことを期待しています。

totonoüは今後も、北欧で培った知見を活かしながら、不動産業界の皆様と共に、日本における「サウナと共にある暮らし」の実現に向けて取り組んでまいります。

『バウスフラッツ自由が丘』物件概要

敷地概要- 所在：東京都目黒区中根一丁目14番18号（住居表示）- 敷地面積：570.13平方メートル （約172.46坪）- 用途地域：第一種住居地域・第一種低層住居専用地域- 交通：東急東横線「都立大学」駅 徒歩約7分、「自由が丘」駅 徒歩13分建物概要- 構造：鉄筋コンクリート造- 規模：地上10階建- 延床面積：1,994.11平方メートル （約603.21坪）- 戸数：48戸- 面積：25.28平方メートル （約7.64坪）～57.38 平方メートル （約17.35坪）- 駐車場：2台- 駐輪場：自転車52台、バイク10台事業主など- 事業主：中央日本土地建物株式会社- 設計：株式会社設計工房イー・ディー- 施工：株式会社リンク・トラスト- 管理会社：三菱地所リアルエステートサービス株式会社スケジュール- 着工：2024年5月- 竣工：2025年12月- 入居開始：2026年2月（予定）

本件に関するお問い合わせ先

- 本物件の情報に関するお問い合わせ（中央日本土地建物グループ株式会社 経営企画部広報室）- - TEL：03-3501-6906- - FAX：03-3506-8940- 今回導入いただいたサウナ製品：https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/private-cabin-sauna-cala-glass- 自宅用サウナ製品トップページ：https://totonou.co/collections/katei-private-sauna

お問い合わせはこちら :https://totonou.co/pages/contacttotonoüのサウナ製品に関するお問い合わせ

中央日本土地建物グループについて

中央日本土地建物グループは、8つの主要セグメント（都市開発、賃貸、住宅、海外、不動産ソリューション、資産運用、建設、ゴルフ）を中心に事業を展開する総合不動産会社です。住宅事業においては、2016年に住宅ブランド『BAUS』 を立ち上げ、首都圏を中心に分譲マンション、分譲戸建て、賃貸住宅、学生レジデンスを展開しています。「感動が育つ住まい。」を実現するために、普遍的な品質・機能・デザインを追求しつつも、独自の革新的要素も融合させ、社会に対してもプラスのインパクト与える住まいを提案します。

中央日本土地建物グループ公式HP：https://www.chuo-nittochi.co.jp/

BAUSについて

首都圏を中心に分譲マンション『BAUS』、分譲戸建て『BAUS GARDEN』、賃貸住宅『BAUS STAGE』、『BAUS FLATS』、学生レジデンス『BAUS CROSS』を展開しています。BAUS は「感動が育つ住まい。」を実現するために、普遍的な品質・機能・デザインを追求しつつも、独自の革新的要素も融合させ、社会に対してもプラスのインパクト与える住まいを提案します。

BAUS（賃貸住宅）公式HP：https://www.baus-web.jp/aboutBaus/brand/rent/index.html

totonoüについて

totonoüは、「サウナと共にある暮らしを、日本で最速で実現する」をミッションに、北欧産サウナを販売するサウナスタートアップです。北欧・エストニアと日本を中心に「ととのえる」を専門とするメンバーたちが世界各国からフルリモートで勤務しています。現在は、家庭用・事業用の両面で、エストニア産サウナの輸入・販売・プロデュース・設計・施工を行っています。

totonoü公式HP：https://totonou.co/