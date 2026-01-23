ÀéÍÕ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î¡Ö¸©Î©³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶¦ÎÁ¶â»ÙÊ§»öÌ³¤Î½¸Ìó²½¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¼õÂ÷¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÉçÍÖÁí¹ç¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¥ÅÄ´²ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÉçÍÖ¥êー¥¹¡×¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÎÂ¿¸«ºØ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø¹»¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸©Î©³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶¦ÎÁ¶â»ÙÊ§»öÌ³¢¨¤Î½¸Ìó²½¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¨ÀéÍÕ¸©Î©³Ø¹»¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿ÄÌ¿®ÎÁ¶â¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¡¦¿åÆ»ÎÁ¶â¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÙÊ§»öÌ³
¢£ ³µÍ×
¡¦Æ³Æþ¥µー¥Ó¥¹¡§GiÄÌ¿®¡¢OneVoice¸ø¶¦¡Ê¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¸©¤Î»ÅÍÍ½ñ¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¡¦¼õÂ÷´ü´Ö¡§ÎáÏÂ7Ç¯12·î～ÎáÏÂ10Ç¯12·î
¢£ ÀéÍÕ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¥ê¥êー¥¹URL
¡Ö¸©Î©³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶¦ÎÁ¶â»ÙÊ§»öÌ³¤Î½¸Ìó²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/zaimu/press/2025/koukyouryoukin-itaku.html
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
GiÄÌ¿®¡§https://gi.invoice.ne.jp/
OneVoice¸ø¶¦¡§https://onevoice.invoice.ne.jp/
ÉçÍÖ¥êー¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖFuyo Shared Value 2026¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢BPO¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¶ÈÌ³ÎÌºï¸º¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤»þ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë
¤ª¤±¤ë¸úÎ¨²½¤äÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë»ñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ÏBPO¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¡¢Ë¡ÎáÂÐ±þ¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÊCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÇÄ°®¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÀéÍÕ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ(°Ê²¼¡¢ËÜ°Ñ°÷²ñ)¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶¦ÎÁ¶â»ÙÊ§»öÌ³½¸Ìó²½¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤ÎÃÏÊý¼«¼£Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤êÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö»ØÄê¸ø¶â»öÌ³¼è°·¼ÔÀ©ÅÙ¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¸©Î©³Ø¹»160¹»¤Ë
Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿»ÙÊ§»öÌ³(Ç¯´ÖÌó9,600·ï)¤ò½¸Ìó¤·¡¢ËÜ°Ñ°÷²ñ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¿ä¿Ê¥×¥é¥ó¡×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ØÄê¸ø¶â»öÌ³¼è°·¼Ô¤È¤·¤Æ»ÅÍÍ½ñ¤Ë±è¤Ã¤¿Å¬ÀÚ³î¤ÄÀ¿¼Â¤Ê¶ÈÌ³Íú¹Ô¤òÄÌ¤¸¡¢¶µ¿¦°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È
³Ø¹»¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÉçÍÖÁí¹ç¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²èÉô ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼¼ ¡ÎÃ´Åö¡§ÅÏî´¡Ï
TEL¡§03-5275-8891
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹ Ë¡¿Í±Ä¶ÈÉô ¡ÎÃ´Åö¡§ÀÄ°æ¡¢°Â°æ¡Ï
TEL¡§03-5275-7241