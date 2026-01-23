¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¿ô¡¹¡ª¥¹ー¥Ñー¥Û¥Æ¥ë»³ËÜ¼ÒÄ¹¤¬ÅÐ¾ì¡ªÌ²¤ê¤ÎÈë·í¤ò°ìµó¸ø³«!?
½Ð±é
»Ê²ñ¡§Ê¡ß·Ï¯
¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡§¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥Ð¡¢µí·¦·Ã
º£²ó¤Î¥êー¥Àー¡§»³ËÜ·òºö¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ñー¥Û¥Æ¥ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ～3»þÊüÁ÷
¡ÚHP¡Ûhttps://www.tv-osaka.co.jp/ip4/kansai_leader/
¡ÚÊüÁ÷¸å¡¢TVer¤ÇÇÛ¿®¡ª¡Ûhttps://tver.jp/series/sr774pftbi
¡ÚYouTube¤Ç¤Ï²áµî²ó¤òÇÛ¿®Ãæ¡ª¡Û
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXglZY9f1Kw03m62dQRQTyuW2wRZv7s65
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¼ÒÄ¹½¢Ç¤!?V»ú²óÉü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡Ä¡©
¥¹ー¥Ñー¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½²ñÄ¹¤Î»³ËÜÎÂ²ð»á¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö»þ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤¬Â¿³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢»³ËÜ»á¤Ï¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤ÎÅþÍè¤òÍ½Â¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ëµá¤á¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤³¤È¡×¤È¸«¶Ë¤á¡¢¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë»³ËÜ·òºö»á¤Ï26ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Û¥Æ¥ë¤ØÆþ¼Ò¡£Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÎÉ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»³ËÜ»á¤¬¥¹ー¥Ñー¥Û¥Æ¥ë¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥³¥í¥Ê²Ò¡£¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤¬¶ì¤·¤àÃæ¡¢»³ËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö»ß¤Þ¤Ê¤¤±«¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤ÎV»ú²óÉü¤È²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¡£»³ËÜ¼ÒÄ¹¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡ÖÃÏ¸µÌ©Ãå·¿¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤È¤Ï¡©
¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡û¡û¡û¡û¤·¤Þ¤¹!?ºÇ¹â¤Î¡ÈÌ²¤ê¡É¤ÎÈëÌ©¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª
11Ç¯Ï¢Â³½ÉÇñµÒËþÂÅÙ¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¡¢¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨7³ä±Û¤¨¢¨¤Î¥¹ー¥Ñー¥Û¥Æ¥ë¡£Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÈÌ²¤ê¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¡£½ÉÇñµÒ¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¡ÈÌ²¤ê¡É¤ÎÈëÌ©¤ò¥Æ¥ì¥ÓÂçºå²Ã¼é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Å°ÄìÄ´ºº¡ª
´ÛÆâ¤ËÆþ¤ë¤ÈÁáÂ®¡È¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¡ÉÈë·í¤¬¡Ä¡£»×¤ï¤º²È¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡û¡û¤È¤Ï¡©
8¼ïÎà¤ÎËí¤«¤é¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢Éô²°¤Ø°ÜÆ°¡£¤¹¤ë¤È¤³¤³¤Ë¤âÈë·í¤¬¡ª½ÉÇñµÒ¤òÌ²¤ê¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¤â¤Î¡©¤½¤·¤Æ¡¢´ÛÆâÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ë¹á¤ê¤Ë¤âÈë·í¤¬¡ª¤¢¤Þ¤ê¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ë²Ã¼é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤â½¢¿²¡Ä
¤µ¤é¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡ÈÌ²¤ê¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¶¯µ¤¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡û¡û¡û¡û!?¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶ÃØ³¡ª
¡È¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¡ÉÈë·í¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂÎ¸³¡ª
¤Þ¤º¤ÏÁª¤Ù¤ë8¼ïÎà¤ÎËí¤òÂÎ¸³¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤â±þ¤¨¤ëËí¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¤Ä¤®¤Ë¡Ö¤°¤Ã¤¹¤ê¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¡£¤½¤ÎÌ£¤Ë°ìÆ±Àä»¿¡ª¤½¤³¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¸ú²Ì¤ò»³ËÜ¼ÒÄ¹¤¬²òÀâ¡£
½ÉÇñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤¯¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡©
¥¹ー¥Ñー¥Û¥Æ¥ë¤¬º£¡¢ºÇ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÃÏ°è¤Î³èÀ²½¡×¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¶ì¤·¤ó¤À°û¿©Å¹¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢2020Ç¯¤«¤é¥¯ー¥Ý¥óÉÕ¤¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¼òÂ¤¤È¶¦¤Ë½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±¤ÎÆüËÜ¼ò»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦Å¹ÊÞ¤â¡Ä¡£¥¹ー¥Ñー¥Û¥Æ¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤¤¤¿»ö¶È¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¡©
µ¯¶È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¡È¥¹ー¥Ñー¥É¥êー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É
¥¹ー¥Ñー¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢2¿Í1ÁÈ¤Ç¥Û¥Æ¥ë1Åï¤ò±¿±Ä¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥É¥êー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½¬ÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤Î³«¶È»ñ¶â¤òÃß¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£µ¯¶È¤ò»Ö¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÁ´ËÆ¤òÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¸ø³«¡ª
¢¨ ½ÐÅµ : J.D. ¥Ñ¥ïー2014-2025Ç¯¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñµÒËþÂÅÙÄ´ºº¡£*Ä´ºº¼Â»ÜÇ¯¥Ùー¥¹(2020Ç¯¤ÏÄ´ºº¼Â»Ü¤Ê¤·)¡£
ºÇÂ¿µÒ¼¼ÌÌÀÑ¤¬15Ê¿Êý¥áー¥È¥ë Ì¤Ëþ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÂÐ¾Ý¡£2025Ç¯Ä´ºº¤ÏÄ¾¶á1Ç¯´Ö¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿6,617Ì¾¤«¤é¤Î²óÅú¤Ë¤è¤ë¡£
