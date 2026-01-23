ÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJFBA¡Ë¡¢6·î6-7Æü¤Ë¡Ø¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥Þ¥¥Î¥Ï¥é¥«¥Ã¥×2026¡Ù¤òÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡¦¤µ¤¬¤é¥µ¥ó¥Óー¥Á¤Ç½é³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°È¯É½¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥Ýー¥Ä"¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë"¤Î¹ñÆâ¤Ç¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢JFBA¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡¡·¦Åç·õ¼¥¡Ë¤Ï¡¢6·î6-7Æü¤Ë¡Ø¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥Þ¥¥Î¥Ï¥é¥«¥Ã¥×2026¡Ù¤òÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡¦¤µ¤¬¤é¥µ¥ó¥Óー¥Á¤Ç½é³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°È¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØFRESCOBALL JAPAN TOUR 2026¡ÙÂè5Àï¤ÎÉñÂæ¤¬¡¢ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡¦¤µ¤¬¤é¥µ¥ó¥Óー¥Á¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö10Âå-20Âå¤Î¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¡×¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿Áª¼ê¼çÂÎ¤Î¡ØÁ´¹ñ¼ã¼Ô¶¯²½¹ç½É¡Ù¤¬ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ç³«ºÅ¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Æ±¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿JFBA¸øÇ§ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëËÒÇ·¸¶verde¡×¤¬ÀßÎ©¡£Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤ÎÉáµÚ¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀ²¤ì¤Æ¸ø¼°Àï³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËËÒÇ·¸¶»Ô¤Ï¡¢Ìó30¥«¹ñ¤Î¿Í¤¬½»¤à¤È¤¤¤ï¤ì¡¢³°¹ñÀÒ¤Î¤¦¤Á¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÈ¯¾Í¤Î¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¡¢1945Ç¯¤Î¶¥µ»È¯¾Í¤«¤éÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹ñÌ±Åª¥¹¥Ýー¥Ä¡£Êì¹ñ¤Î¶¥µ»¤ò¤³¤³ÆüËÜ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤âËÒÇ·¸¶ºß½»¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤¬¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëËÒÇ·¸¶verdeÂåÉ½¤Î¾®¾¾Éñ»á¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤ÒÃÏ¸µ¤«¤é10ÁÈ°Ê¾å¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£2025Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ö¥é¥¸¥ëÍ§¹¥¸òÎ®130¼þÇ¯¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÎÏ¢·È¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÎ¾¹ñÍ§¹¥¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢´ÑÀï¡õÂÎ¸³ÌµÎÁ¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëËÒÇ·¸¶verde¡×
¢£Âç²ñ³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥Þ¥¥Î¥Ï¥é¥«¥Ã¥×2026
Æü»þ¡¡2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢7Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡¡ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡¦¤µ¤¬¤é¥µ¥ó¥Óー¥Á
¼çºÅ¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJFBA¡Ë
¶¨ÎÏ¡¡¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëËÒÇ·¸¶verde
¢£¡É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¡É ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤È¤Ï¡©
¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÈ¯¾Í¤Î¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£1945Ç¯¤Ë¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Î¥³¥Ñ¥«¥Ðー¥Ê¥Óー¥Á¤Ç¹Í°Æ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥Óー¥Á¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤¦2¿Í¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥é¥êー¤òÂ³¤±¤ëºÎÅÀ¶¥µ»¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¶¥µ»»þ´Ö¤Ï5Ê¬´Ö¡¢7m¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥é¥êー¤òÂ³¤±¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JFBA¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥ëー¥ëÅý°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥ª¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFEFERJ¡Ë¤ÈÀ¤³¦½é¤Î¹ñºÝÁÈ¿¥¡ØUAFI¡ÙÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ2025Ç¯10·î¤Ë´ðËÜ¹ç°Õ¡£À¤³¦¤Î¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë³¦¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ëÆ°¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢29¤Î¸øÇ§ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤È6¤Î¸øÇ§³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£