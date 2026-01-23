¡Ú¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥¬ー¡ÛÀ°¤¨¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ë¡ª¿·À¸³è¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡ÖÌ¥¤»¤ëÀ°ÍýÀ°ÆÜ¥°¥Ã¥º¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
Flying Tiger Copenhagen¡Ê±¿±Ä¡§Zebra Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾»³¶³»Ò¡Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËÌ²¤¥Ç¥ó¥Þー¥¯È¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó»¨²ß¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´Å¹¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡Ê¢¨¡Ë¤È¤Ê¤ë¿·¾¦ÉÊ267¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤Ï±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ç¡¢½Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÆëÀ÷¤à¡ÖÌ¥¤»¤ë¡Ê¸«¤»¤ë¡ËÀ°ÍýÀ°ÆÜ¥°¥Ã¥º¡×¤Î°ìÉô¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ É½»²Æ»¥¹¥È¥¢¡¦µÈ¾Í»û¥¹¥È¥¢¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ê³ÚÅ·»Ô¾ì¥¹¥È¥¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ
²ÌÊª¤äÌîºÚ¤òÀö¤Ã¤Æ¿åÀÚ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ìー¥ÊーÉÕ¤ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¡£Æ©ÌÀ¥Õ¥¿¤È¥µ¥¤¥É¥¯¥ê¥Ã¥×¤ÇÁ¯ÅÙ¤ò¥ー¥×¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ò¤¹¤Ã¤¤êÁÖ¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£Âç¤¤µ¤¬3¤Ä¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤ÇÂ·¤¨¤¿¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¡ª
ÎäÂ¢¸ËÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê L¡Ê¿åÀÚ¤êÉÕ¤¡Ë 1,540±ß¡¡¡Ê¥µ¥¤¥º¡§28.3¡ß15.1¡ß18.3cm¡Ë
¾®¤µ¤á¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡ª
º¸¡ËÎäÂ¢¸ËÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê M¡Ê¿åÀÚ¤êÉÕ¤¡Ë 990±ß¡¡¡Ê¥µ¥¤¥º¡§19.9¡ß11.4¡ß13.4cm¡Ë
±¦¡ËÎäÂ¢¸ËÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê S¡Ê¿åÀÚ¤êÉÕ¤¡Ë 660±ß¡¡¡Ê¥µ¥¤¥º¡§13.8¡ß8.8¡ß9.3cm¡Ë
¥Ð¥¹¥ëー¥à¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¸¼´Ø¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥ï¥´¥ó 2,860±ß¡¡¡Ê¥µ¥¤¥º¡§33¡ß78.6¡ß20.3cm¡Ë
¥¹¥Þー¥È¤Ë¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡ª¥Ð¥¤¥«¥éー¤¬¥¥åー¥È¡£2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¡Ë ³Æ770±ß¡¡¡Ê¥µ¥¤¥º¡§29.5¡ß22¡ß12cm¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¥«¥éー¤¬¤Ä¤¯¤À¤±¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¡£¥Ô¥ó¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥äー¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È 660±ß¡¡¡Ê¥µ¥¤¥º¡§30¡ß11¡ß20cm¡Ë
¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡ªÊ¸Ë¼¶ñ¤ä¥á¥â¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾®ÊªÎà¤Î¼ýÇ¼¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£°ú¤½Ð¤·¤¬Â¿¤¤¥¿¥¤¥×¤â¿§°ã¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹ 990±ß¡¡¡Ê¥µ¥¤¥º¡§19¡ß13¡ß25cm¡Ë
Ê¸Ë¼¶ñ¤Î¼ýÇ¼¤ËºÇÅ¬¡£¼è¤Ã¼ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ»ý¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Þ¤¹¡£
¼ýÇ¼¥¥ã¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹ 1,100±ß¡¡¡Ê¥µ¥¤¥º¡§16.5¡ß25.2¡ß15.5cm¡Ë
¢£Flying Tiger Copenhagen¤È¤Ï
1995Ç¯¤ËËÌ²¤¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó»¨²ß¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£¥æー¥â¥¢¤ä¿§ºÌ¤ËÉÙ¤ó¤À¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¥Õ¥©ー¥À¥Ö¥ë¤Ê¥×¥é¥¤¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶Ã¤¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢µÜ¾ë¡¢°ñ¾ë¡¢ÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀÐÀî¡¢Ä¹Ìî¡¢´ôÉì¡¢ÀÅ²¬¡¢°¦ÃÎ¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¡¢ÆàÎÉ¡¢²¬»³¡¢»³¸ý¡¢°¦É²¡¢Ê¡²¬¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¡¢²Æì¤ËÁ´62Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ö2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß
