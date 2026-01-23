¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ýー¥Ä½êÂ°¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー ¾¾Èø·ûÆóÏº¤¬¡ÖWorld Sports Photography Awards 2026¡×Î¦¾å¶¥µ»ÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Õ¥í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§⻘ÌÚ¹ÉÆó¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥Õ¥í¡×¡Ë¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¥Áー¥à¡¦¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ýー¥Ä¡ÊAFLO SPORT¡Ë½êÂ°¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー ¾¾Èø·ûÆóÏº¤¬¡ÖWorld Sports Photography Awards 2026¡×Î¦¾å¶¥µ»ÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Èø·ûÆóÏº¤Î¶â¾Þ¼õ¾Þºî¡ÖTokyo Rocket¡×
Î¦¾å¶¥µ»ÉôÌç ¶â¾Þ¡ÖTokyo Rocket¡×¡¡¼Ì¿¿¡§¾¾Èø·ûÆóÏº/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ýー¥Ä
¾¾Èø·ûÆóÏº¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¡ÖTokyo Rocket¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Î¾åÅÄÉ´Ç«Áª¼ê¡Ê¤ä¤êÅê¤²¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤ò»£±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¶¥µ»¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¡¢°ì½Ö¤ÎÌöÆ°¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¹½¿Þ¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Èø·ûÆóÏº¤è¤ê¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¼õ¾Þ¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡Ö¹ñÎ©¤Î²°º¬¤ò¸Â³¦¤ò¡¢±Û¤¨¤ëÆÍ¤ÇË¤ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥êー¥È¤ÏÂç²ñ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸Â³¦¤òÇË¤ë¤¿¤áÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Æü¡¹¤Îµ¯¤¤ë»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÅÄÉ´Ç«Áª¼ê¡¢Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ê¥¤¥¹¤ÊÅê¤Æ¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ýー¥Ä½êÂ°¤ÎÀ¾Â¼¾°¸Ê¤â3ÉôÌç¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥ÄÉôÌç¡¡¼Ì¿¿¡§À¾Â¼¾°¸Ê/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ýー¥Ä
¥é¥°¥ÓーÉôÌç¡¡¼Ì¿¿¡§À¾Â¼¾°¸Ê/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ýー¥Ä
¥¢ー¥Ð¥ó¡õ¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥àÉôÌç¡¡¼Ì¿¿¡§À¾Â¼¾°¸Ê/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ýー¥Ä
¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ýー¥Ä½êÂ°¤ÎÀ¾Â¼¾°¸Ê¤Ï¡¢¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥ÄÉôÌç¡¢¥é¥°¥ÓーÉôÌç¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¡õ¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥àÉôÌç¤Î3ÉôÌç¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀË¤·¤¯¤â¼õ¾Þ¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¼Ì¿¿¾Þ¡ÖWorld Sports Photography Award¡×
World Sports Photography Awards¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇÂçµé¤«¤ÄºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¼Ì¿¿¾Þ¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬»ý¤Ä´¶Æ°¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼Ì¤·½Ð¤¹Í¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè7²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿2025-2026Ç¯¤Ë¤Ï²áµîºÇÂ¿µ¬ÌÏ4,100Ì¾°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤¬23,100ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤ò±þÊç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞºîÉÊ¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢World Sports Photography Awards¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Æ½ç¼¡¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈºîÉÊ
¼õ¾ÞºîÉÊ°ìÍ÷¡ÊWorld Sports Photography Awards ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.worldsportsphotographyawards.com/winners-and-shortlists-per-year/winners
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈºîÉÊ°ìÍ÷¡ÊWorld Sports Photography Awards ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.worldsportsphotographyawards.com/winners-and-shortlists-per-year/finalists-2026
¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¥Áー¥à¡Ö¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1997Ç¯¡¢ÂåÉ½¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ç¤¢¤ëÀÄÌÚ¹ÉÆó¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¥Áー¥à¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·ëÀ®¡£ÍâÇ¯¤ÎÄ¹Ìî1998 Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Áー¥à¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¸ø¼°µÏ¿¤Î»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢¸ø¼°¹Ô»ö¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±Æ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¥µ»¤òÌä¤ï¤º¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄÌ¿®¼Ò¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¶É¡¢½ÐÈÇ¼Ò¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¼Ì¿¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
