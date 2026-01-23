Çà¿Þ¤«¤º¤ª¤ÎÌ¾ºî¤¬20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ª¸¸¤Î¸µÁÄ¡È¥²¥¥áー¥·¥ç¥ó¡É¡ØÍÅ²øÅÁ ÇÌÜ¾®ÁÎ¡Ù¤òÆÃÊÌÊÔÀ®¡ª2·î27Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¹ë²ÚDVD-BOX¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¡ª
¥¢¥Ë¥áÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¥·¥¢¥¿ーX¡ÊAT-X¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢2·î22Æü(Æü)¤ÎÇ¤ÎÆü¤Ë¡¢Çà¿Þ¤«¤º¤ª¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¥²¥¥áー¥·¥ç¥ó¡É¤Î¸µÁÄ¡ØÍÅ²øÅÁ ÇÌÜ¾®ÁÎ¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ～Âè4ÏÃ¤òÆÃÊÌÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥²¥¥áー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢³¨²èÄ´¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀÚ¤ê³¨¡¢¤½¤ì¤ËÆÃ¼ì¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì¥Õ¥£¥ë¥à¤òÊ£¹ç¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊüÁ÷Åö»þ¤Ï¿·¤·¤¤¼êË¡¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌÊüÁ÷¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£AT-X²ÃÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2·î27Æü(¶â)È¯Çä¤Î¹ë²ÚDVD-BOX¤òÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÈÇËô¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿È¾ÍÅ²ø¤Î¾¯Ç¯¡¢ÇÌÜ¾®ÁÎ¤Î¸ÉÆÈ¤ÊÆ®¤¤¤ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØÍÅ²øÅÁ ÇÌÜ¾®ÁÎ¡ÙÈÖÁÈ¾ðÊó
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
ÇÌÜ¾®ÁÎ¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î½÷À¤ÈÍÅ²ø¡Ö¤Í¤³¤Þ¤¿¡×¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÍÅ²ø¤Î¤Ï¤ß¤À¤·¤Ã»Ò¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÍÅ²ø¤«¤é¤Ï¡¢¤Ç¤¤½¤³¤Ê¤¤¤ÈÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¤«¤é¤ÏÍÅ²ø¤È¤·¤Æ·ù¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¡Ö»º¤ß¤ÎÊì¡×¤ÎËå¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¿´¤Î¾¯Ç¯¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö°é¤Æ¤ÎÊì¡×¤ÏÇÌÜ¾®ÁÎ¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤ÆÌ¿¤òÍî¤·¡¢¤½¤ÎÎ×½ª¤Ë¡Ö»º¤ß¤ÎÊì¡×¤Î¤³¤È¤òÈà¤Ë¹ð¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÇÌÜ¾®ÁÎ¤Ï¤Þ¤À¸«¤ÌÊì¤ÎÌÌ±Æ¤òµá¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¤µ¤¹¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊì¤È»Ò¤Î°¦¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ëè²ó³ÆÃÏ¤ÎÍÅ²ø¤ÈÇÌÜ¾®ÁÎ¤¬Æ®¤¤¡¢¿Í´Ö¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦´ðËÜ¹½À®¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§Çà¿Þ¤«¤º¤ª¡ÖÇÌÜ¾®ÁÎ¡×
Áí´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°·¼Ç·½õ
±é½Ð¡§¹â¶¶°Â¿®
µÓËÜ¡§±«µÜÍº»ù
À½ºî¡§Åìµþ12¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡ÏÂ¸÷¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¡ÊÀ¼¡ËËÙ°¼»Ò¡¢ÌÚÂ¼Îè»Ò¡¢ÃÓÅÄ¾¡É§
¡ÚAT-XÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
Ç¤ÎÆü´ë²è¡ô1～£´ÆÃÊÌÊüÁ÷
2·î22Æü(Æü)19:00～21:00
3·î6Æü(¶â)25:00～27:00¡¡¢¨¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷
¢£¡ØÍÅ²øÅÁ ÇÌÜ¾®ÁÎ¡ÙDVD-BOX ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¸¸¤Î¸µÁÄ¡È¥²¥¥áー¥·¥ç¥ó¡É¤ÎÌ¾ºî¤¬¡¢Çà¿Þ¤«¤º¤ª°ì¼þ´÷¤Îº£¡¢¤³¤ÎÎáÏÂ¤Ëá´¤ë¡ª
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
2026Ç¯2·î27Æü(¶â)È¯Çä
¡ØÍÅ²øÅÁ ÇÌÜ¾®ÁÎ¡ÙDVD-BOX
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡Ê¸¶²è»ÈÍÑ¡Ë5Ëç¡¢ÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¸¶²è»ÈÍÑ¡Ë
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Î¥·ー¥È¡ÖÇÌÜ¾®ÁÎ ÍÅ²ø¿å¤Þ¤Í¤¡×¡ÊÄ«Æü¥½¥Î¥é¥Þ¡¢¾¼ÏÂ44Ç¯9·îÈ¯Çä¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Þ¥ó¥¬¤âºÆÏ¿¡ª
¡¡¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë¤ÏÇà¿Þ¤«¤º¤ª¤Î¸¶²è¤ò»ÈÍÑ¡ª
ËÜÊÔÊ¬¿ô¡§ËÜÊÔÌó600Ê¬¡Ê³ÆÏÃÌó25Ê¬¡ß24ÏÃ¡Ë
¥Ç¥£¥¹¥¯¥¿¥¤¥×¡¦Ëç¿ô¡§DISC1～6¡§ÊÒÌÌ1ÁØ(¹ç·×6Ëç¡¡³Æ¥Ç¥£¥¹¥¯4ÏÃ¼ýÏ¿)
ÉÊÈÖ¡§DABA-5995
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡ØÍÅ²øÅÁ ÇÌÜ¾®ÁÎ¡ÙDVD-BOX¡Ä3Ì¾ÍÍ
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
2026Ç¯2·î22Æü(Æü)19:00～3·î10Æü(²Ð)23:59
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
AT-X¸ø¼°HPÆâ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡¢AT-X¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÍÅ²øÅÁ ÇÌÜ¾®ÁÎ¡Ù¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥óCM¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¥ー¥ïー¥É¤òÅú¤¨¤Æ¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´±þÊç¤ÏAT-X²ÃÆþ¼Ô¤Î¤ß²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ï2·î22Æü (Æü)19:00¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ±þÊç³«»Ï¤Þ¤Çº£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£