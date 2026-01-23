¥Æ¥ó¥À¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í42 Tokyo¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥À(ËÜ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¡¿±òÉô ¹¸¡¢°Ê²¼¡Ö¥Æ¥ó¥À¡×)¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í42 Tokyo¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡¿ºäÇ·¾å ÍÎ»Ò¡¢°Ê²¼¡Ö42 Tokyo¡×¡Ë¤È¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Ï¼¡À¤ÂåIT¿Íºà¤Î°éÀ®µ¡²ñ³ÈÂç¡¦µ»½Ñ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¡¢¶µ°é¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±´ë²è¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð°Þ¤ÈÌÜÅª
¥Æ¥ó¥À¤Ï¡¢DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤äµ»½Ñ¿Íºà°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢IT¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤È´ë¶È¤Î¶ÈÌ³ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢42 Tokyo¤Ï¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¡¦µ»½Ñ¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤ÂåIT¿Íºà¤Î°éÀ®µ¡²ñ¤ò³ÈÂç¤·¡¢µ»½Ñ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¸¦½¤¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤Î²ÃÂ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢IT¶È³¦¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥À ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¡¡±òÉô ¹¸¡ä
42 Tokyo¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ô¥¢¥éー¥Ë¥ó¥°¼êË¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê²ÝÂê²ò·èÎÏ¤È¼«Î§Åª¤Ê³Ø½¬»ÑÀª¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¿Íºâ¤Î°éÀ®¡×¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÈ¯Å¸¡×¡Ö¸ÜµÒËþÂ¤Î¸þ¾å¡×¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSHINKA¤¬Áê¸ß¤ËºîÍÑ¤·¹ç¤¦¡ÖÀ®Ä¹½Û´Ä¡×¤ò·Ð±Ä¤Îº¬´´¤Ë¿ø¤¨¤¿¡ÖSHINKA·Ð±Ä¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¤³¤ÎÅö¼ÒÍýÇ°¤È42 Tokyo¤¬ÌÜ»Ø¤¹¿Íºà°éÀ®¤Îºß¤êÊý¤¬¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¿å½à¤Î¸þ¾å¤È¼¡À¤Âå¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ø¤ÎÆþ¼Ò¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë42 Tokyo¤Î³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢Í¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ Èà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÅö¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤È»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÂ¥¤·¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤Î¤è¤ê¹â¤¤²ÁÃÍÄó¶¡¤Ø¤È·ë¼Â¤¹¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ØÀ®Ä¹½Û´Ä¡Ù¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¦²ñ¼Ò¡¦¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊSHINKA¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒAlmondo (¥Æ¥ó¥À¥°¥ëー¥×)¡¡COO ¾¾ËÜÍª½¨¡ä
º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤òÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
42 Tokyo¤Î·Ç¤²¤ë¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö·ÐÎò¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¤òÌä¤ï¤º¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤³Ø¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦1¤Ä°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸À»ß¤á¤ÎÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢42 Tokyo¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ò¤½¤ÎÀè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¤Ï¡¢³ØÀ¸¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Í³¤ËÁª¤Ö¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë42 Tokyo¤Î³Ø¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë°ì½õ¤òÃ´¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤ÎDX¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ó¥À¤È¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç»ö¶È´ë²è¤ò¹Ô¤¤¸ÜµÒ²ÝÂê¤ËÀè²ó¤ê¤·²ò¤¯Almondo¤ÎÍ»¹ç¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÄ©Àï¤ÎÁªÂò»è¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ó¥À¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤42 Tokyo¤Î³èÆ°¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í42 Tokyo¤Î³µÍ×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í42 Tokyo¡Ê¥Õ¥©ー¥Æ¥£ー¥Äー ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î³×¿·Åª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÍÜÀ®µ¡´Ø¡Ö42¡×¤ÎÆüËÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë³«¹»¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÍÜÀ®µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£³ØÈñÌµÎÁ¡¦³ØÎò¡¢·ÐÎòÉÔÌä¡¦¶µ»Õ¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£18ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¡¢Æþ³Ø´õË¾¼Ô¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³¤ª¤è¤ÓÌó4½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÆþ³Ø»î¸³¡ÖPiscine¡Ê¥Ô¥·¥ó¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª¹Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
42 Tokyo¤Ç¤Ï¡¢¹ÖµÁ·Á¼°¤Î¼ø¶È¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢³Ø½¬¼ÔÆ±»Î¤¬¶µ¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥Ô¥¢¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°²ÝÂê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ»½ÑÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤é³Ø¤ÓÂ³¤±¤ëÎÏ¤ä²ÝÂê²ò·èÎÏ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï24»þ´Ö365ÆüÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö42¡×¤ÎÆüËÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎIT¿ÍºàÉÔÂ¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Î³èÌöÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥À ³µÍ×
¡ÚËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 WeWork ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Æâ
¡ÚÀß Î©¡Û1995Ç¯6·î
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¡¡±òÉô ¹¸
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û325É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯11·îËöÆü»þÅÀ¡Ë
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÛDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢Techwise¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È
¡ÚURL¡Ûhttps://www.tenda.co.jp/
¡ÚºÎÍÑ¾ðÊó¡Ûhttps://recruit.tenda.co.jp/
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í42 Tokyo ³µÍ×
¡ÚµòÅÀ¡ÛÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2ÃúÌÜ11-2
¡ÚÀß Î©¡Û2019Ç¯9·î
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÍý»öÄ¹¡¡ºäÇ·¾å ÍÎ»Ò
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÍÜÀ®µ¡´Ø¡Ö42 Tokyo¡×¤Î±¿±Ä¡¢´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´ë²è¡¦¼Â»Ü¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°éÀ®
¡ÚURL¡Ûhttps://42tokyo.jp/
