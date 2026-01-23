¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Íý»ö¤ÎÁªÇ¤µÚ¤ÓÉû²ñÄ¹¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ
¡¡GREEN¡ßEXPO¶¨²ñ¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î:¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡¢²ñÄ¹¡§Åû°æµÁ¿®¡¢½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï¡¢Âè14²ó¼Ò°÷Áí²ñµÚ¤ÓÂè35²óÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î£±Ì¾¤ò¿·¤¿¤ËÍý»ö¤ËÁªÇ¤¤·¡¢Éû²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌò¿¦¡¦»áÌ¾¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
¡¡Éû²ñÄ¹¡¦Íý»ö¡¡¡¡»³¸ý ÌÀÉ×¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á ¤¢¤¤ª¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ·ÐºÑÆ±Í§²ñ ÂåÉ½´´»ö¡Ë