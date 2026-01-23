²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¥¢¥×¥ê¡Ö¥¢¥ì¥ë¥µー¥Á¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ë¿·µ¡Ç½ÄÉ²Ã¡¡～ ¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê²ÖÊ´¾É¥±¥¢¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½ ～
Âç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎInnoJin³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¥¢¥ì¥ë¥µー¥Á¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î²ÖÊ´¾É¥±¥¢¤ò¤è¤ê¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î23Æü 14»þ00Ê¬
ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤¬2018Ç¯¤Ë³«È¯¤·¤¿²ÖÊ´¾É¸¦µæÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¢¥ì¥ë¥µー¥Á¡×¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢InnoJin³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ìó5,000Ëü¿Í¤¬Øí´µ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë²ÖÊ´¾É¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®ー¼À´µ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯1·î¤Î¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡Ö¥¢¥ì¥ë¥µー¥Á¡Ü¡×¤Ï¡¢¥æー¥¶ー °ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾É¾õ¤äÀ¸³è½¬´·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐºö¤òÄó°Æ¤·¡¢²ÖÊ´¾É¥·ー¥º¥ó¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1·î23Æü¤Ï¡Ö²ÖÊ´ÂÐºö¤ÎÆü¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·ー¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤ÆÁá¤á¤ÎÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆü¤Ç¤¹¡£InnoJin³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ä¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î·ÑÂ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ì¥ë¥µー¥Á¡Ü¡×¤Îµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¾É¾õµÏ¿¤È¥¹¥³¥¢²½¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÍ½ËÉºöÄó°Æµ¡Ç½¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¡¹¤Î²ÖÊ´¾É¥±¥¢¤ÎÁªÂò¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢µ¡Ç½¤Î³È½¼¤ÈÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½
1¡ËÄÌÃÎµ¡Ç½¡¡²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Ï¡¢¡Ö¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ÑÂ³Åª¤ÊÍ½ËÉ¡¦¥±¥¢¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬Æü¡¹¤ÎÂÐºö¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²ÖÊ´¾É¥ì¥Ù¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂ¥¤¹ÄÌÃÎµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯²ÖÊ´¾É¥±¥¢¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
2¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ø¤ÎÆ³Àþ¡¡¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤ä¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥ì¥ë¥µー¥Á¡Ü¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ³Àþ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤¬É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÁêÃÌ¡¦¼õ¿Ç¤Ø¿Ê¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤«¤é°åÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¢¥ì¥ë¥µー¥Á¡Ü¸ø¼°HP¡§
https://allersearchplus.com/
¢¡ÇØ·Ê¤È°ÕµÁ¡§
¡¡InnoJin³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥È¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ç¼ý½¸¤·¤¿¸ÄÊÌ¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤äÍ½Â¬¡¦Í½ËÉ°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ë¥µー¥Á¡Ü¡×¤Ï¥æー¥¶ー¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢²ÖÊ´¾É¥±¥¢¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î³ÎÎ©¤È¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¸¦µæ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
InnoJin³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö
E-mail: cs@innojin.co.jp
¡¡¥¢¥×¥ê¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ä¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ò´î¤ó¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
InnoJin³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§ 2020Ç¯12·î1Æü
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿2-14-10Ä¹Åè¥Ó¥ë5F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6670-8993
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://innojin.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦°åÎÅµÚ¤Ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëIT¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È
¡¦°åÎÅµÚ¤Ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¡¢Ê¬ÀÏµÚ¤Ó¾ðÊóÄó¶¡
¡¦°åÎÅµÚ¤Ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄµÚ¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢ÈÎÇä¡¢ÇÛ¿®
¡¦°åÎÅµÚ¤Ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
¡¦°åÎÅµÚ¤Ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ
¡¦¶µ°é»ö¶È
¡¦½ñÀÒ¤½¤ÎÂ¾°õºþÊªµÚ¤ÓÅÅ»Ò½ÐÈÇÊª¤Î´ë²è¡¢À©ºîÊÂ¤Ó¤ËÈÎÇäÁ°³Æ¹æ¤ËÉÕÂÓ´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î»ö¶È