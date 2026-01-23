¡Ø¥×¥ì¥¸¥ãー¥ê¥¾ー¥È °ËÆ¦ÀÖÂô²¹Àô¡Ù¤Ë¿·¥¨¥ê¥¢ÃÂÀ¸¡¡´ØÅìºÇÂçµé¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤ÎÍ½Ìó³«»Ï
¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþËÜ¼Ò/ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó ¥°¥ëー¥×CEO/²ÃÆ£¹¨ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î27Æü¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÀÖÂô¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏÆâ¤Ë¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢ºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡ÖGRAX EARTH FIELD¡Ê¥°¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¢ー¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ë¡×¤È¡¢Á´Å·¸õ·¿¤ÎÂç·¿²°Æâ¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖPLEASURE ARENA¡Ê¥×¥ì¥¸¥ãー¥¢¥êー¥Ê¡Ë¡×¤Î2Âç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ò¿·Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢´ûÂ¸¤Î²¹Àô¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤ò´Þ¤á¤¿¥ê¥¾ー¥ÈÁ´ÂÎ¤òÅý¹ç¤·¡¢¡Ö¥×¥ì¥¸¥ãー¥ê¥¾ー¥È °ËÆ¦ÀÖÂô²¹Àô¡×¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡£¡ÖÍ·¤Ó¤ÈÌþ¤·¡×¤¬¥Üー¥À¥ì¥¹¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁí¹ç·¿¥ê¥¾ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.izuakazawa.jp/
¡ÖÌþ¤·¡×¤È¡ÖÍ·¤Ó¡×¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅý¹ç·¿¥ê¥¾ー¥È¤Ø
2026Ç¯4·î27Æü¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÖÍ·¤Ó¡×¤È¡ÖÌþ¤·¡×¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¿·¤·¤¤²á¤´¤·Êý¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ìó25ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤Æ¡¢¿·Àß¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ °ËÆ¦¤ÎÂç¼«Á³¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡ÖGRAX EARTH FIELD ¡×¤È¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÍ·¤Ù¤ëÁ´Å·¸õ·¿¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¡Ö¥×¥ì¥¸¥ãー¥¢¥êー¥Ê¡×¡£¤³¤ì¤é¤¬´ûÂ¸¤Î²¹Àô»ÜÀß¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥ê¥¾ー¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚGRAX AREA¡Û¡ÖGRAX EARTH FIELD¡Ê¥°¥é¥Ã¥¯¥¹¥¢ー¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ë¡×
µþÅÔ¡¦¤ë¤ê·Ì¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGRAX¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ËÆ¦¤Ø¿Ê½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¼«Á³¤ÎÃÏ·Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤·¤¿¹Âç¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ï¡¢²÷Å¬À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿32¥µ¥¤¥È¤Î¥Éー¥à¥Æ¥ó¥È¤ò´°È÷¡£Á´¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ïー¥ëー¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢°ËÆ¦¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ³ÊBBQ ¤äÎÁÍý¿Í¤¬»Å¹þ¤ó¤ÀÁ°ºÚÎÁÍý¤Ê¤É¡¢¤ª¿©»ö¤â½¼¼Â¡£ÍÉ¤é¤á¤¯Ê²¤²Ð¤ò°Ï¤à¤Ò¤È¤È¤¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤Ç¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Æ¥¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚGRAX EARTH FIELD ¤´Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡Û
4·î27Æü½ÉÇñÊ¬¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.izuakazawa.jp/stay/grax/
ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÂ¾¡¢Æüµ¢¤ê²¹Àô´Û¡¢¥×¥ì¥¸¥ãー¥¢¥êー¥Ê¡¢DEEP SEA LOUNGE¤ò¤´½ÉÇñÎÁ¶âÆâ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ÚLEISURE AREA¡Û¡ÖPLEASURE ARENA¡Ê¥×¥ì¥¸¥ãー¥¢¥êー¥Ê¡Ë¡×
¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Å·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º»×¤¤ÀÚ¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ëÂç·¿²°Æâ¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ ´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥²ー¥à¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥ê¥¢¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¸·ë¡£¡Ö²¹ÀôÎ¹¹Ô¡áÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¿´Ìö¤ë¶½Ê³¤ÈÇ®¶¸¤Î¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜÅª¤ä²á¤´¤·Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢
Á´ÂÎÉßÃÏÌó25ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤òÄ¶¤¨¤ë¹Âç¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤äÀä·ÊÏªÅ·É÷Ï¤¡¢³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¥¹¥Ñ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê»ÜÀß¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅý¹ç·¿¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢ÆÃÀ¤Î°Û¤Ê¤ë4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÅ¸³«¡£ÂÚºß¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Í³¤Ê¥ê¥¾ー¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
GRAX AREA¡§Âç¼«Á³¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢
LEISURE AREA ¡§¥×¥ì¥¸¥ãー¥¢¥êー¥Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÍ·¤Ó¡×¤Î¥¨¥ê¥¢
DEEP SEA AREA¡§³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¥¹¥Ñ¤ä¥µ¥¦¥Ê¤ÇÀ°¤¦¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¡×¤Î¥¨¥ê¥¢
ONSEN AREA ¡§Àä·ÊÏªÅ·É÷Ï¤¤ÈÈþ¿©¤Ç¿´¿È¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹¡ÖÌþ¤·¡×¤Î¥¨¥ê¥¢
¡ÚDEEP SEA AREA¡Û
¢£ÀÖÂô·ÞÉÐ´Û(2025Ç¯9·î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë)
¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¡¢¤ï¤º¤«15¼¼¤ÎìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÒ¼¼¤Ë³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤ÊÅò¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î·úÃÛÈþ¤ò¶Ë¤á¤¿¿ô´ó²°Â¤¤ê¤Î¶õ´Ö¤È¡¢¿´¿Ô¤¯¤·¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢Æü¾ï¤òËº¤ì¤ëÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£DEEP SEA LOUNGE (2025Ç¯9·î³«¶È)
Í·¤Ó¿´¤òËþ¤¿¤¹¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¶õ´Ö¤¬ÃÂÀ¸¡£¿¼³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÀÄ¤Î¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Àー¥Ä¤ä¥Ó¥ê¥äー¥É¡¢¥Üー¥É¥²ー¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÀÖÂô·ÞÉÐ´Û¤äÀÖÂô²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÆü¤â´Þ¤á¤¿2Æü´Ö¤¬¡¢¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¤´ÍøÍÑÎÁ¶âÌµÎÁ¡£»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦ìÔÂô¤Ê¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÖÂô¥¹¥Ñ (2025Ç¯12·î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë)
¿å¿¼800m¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤¿³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å100¡ó¤Î²¹¿å¥×ー¥ë¤ä¡¢¿·Àß¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬Â·¤¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ÜÀß¡£Âç¼«Á³¤ÎÎÏ¤Ç¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÖÂô¥Ü¥¦¥ë
³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ë20¥ìー¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¡£¤´²ÈÂ²¤ä¥°¥ëー¥×¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê´À¤òÎ®¤·¡¢¥ê¥¾ー¥È¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚONSEN AREA¡Û
¢£ÀÖÂô²¹Àô¥Û¥Æ¥ë(2025Ç¯12·î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë)
ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò°ìË¾¤¹¤ë¹âÂæ¤Ë·ú¤ÄÀÖÂô²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÁÔÂç¤Ê³¤·Ê¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£¡Ö°ËÆ¦¤Î³¤¡¦¿¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë°Û¤Ê¤ë¥«¥éー¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç°ËÆ¦¤Î¼«Á³Èþ¤òÉ½¸½¤·¤¿µÒ¼¼¤ä¡¢Àä·Ê¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¥í¥Óー¤òÁ´ÌÌ²þÁõ¡£¶õ¤È³¤¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÀä·Ê¤ÎÅòÍá¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¿´°Â¤é¤°ÂÚºß¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÖÂôÆüµ¢¤ê²¹Àô´Û(2025Ç¯12·î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë)
¶õ¤È³¤¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ëÀä·ÊÂçÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö³¤¤Î¤Í¤³¤í¤Ó¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ä²¹ÃÈÍá¡¢¥¿¥¤¼°¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¿·Àß¤·ÂçÉý¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£ Åò¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿·Á¯¤Ê³¤Á¯Ð§¤òÌ£¤ï¤¦¤Ê¤É¡¢Àä·Ê¡¦Èþ¿©¡¦Ìþ¤·¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢»êÊ¡¤ÎÆüµ¢¤ê¥ê¥¾ー¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚGRAX AREA¡Û
¢£RED28 HOTEL(2025Ç¯12·î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë)
¤«¤Ä¤Æ¤Î¸¦½¤»ÜÀß¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¸½ÂåÅª¤Ê²÷Å¬À¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿Á´28¼¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£ Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëµÒ¼¼¤ä¡¢Âîµå¡¦¥Ó¥ê¥äー¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¾ì¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£°ìÅïÂßÀÚ¤Ç¤Î¸¦½¤ÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÚºß¥¹¥¿¥¤¥ë¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤ÎÆüµ¢¤ê²¹Àô¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¿·Àß¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Æ¥¤¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¸¥ãー¥ê¥¾ー¥È °ËÆ¦ÀÖÂô²¹Àô
¸ø¼°HP ¡§https://www.izuakazawa.jp/
ÂåÉ½ÈÖ¹æ¡§0557-53-5555
¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×
¡ÖÆüËÜ¤Î¥ì¥¸¥ãー¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¦¥¹¥âー¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¾ー¥È¡¦¸ø¶¦¥ê¥¾ー¥È¡¦¥¹¥Ñ¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢·úÃÛ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¸÷¡¢²»¡¢¹á¤ê¡¢¿©¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¡¢º£¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¶È¤òÂ¿´ô¤ËÏË¤ê¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È¤Ç³«È¯¡£ÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥ー¥à¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤È¼ý±×¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÉôÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¾ï¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢ºÇ¹â¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.kpg.gr.jp/