UMI¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÆüËÜ¤ÎÀèÃ¼µ»½ÑÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¡¢NADEC¤È³Ð½ñ¤òÄù·ë

ÁÇºà¡¦²½³Ø»º¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º ¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖUMI¡×¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤ØÆüËÜ¤ÎÀèÃ¼µ»½ÑÆ³Æþ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¹ñÎ©ÇÀ¶È³«È¯²ñ¼Ò¡ÊNational Agricultural Development Company¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖNADEC¡×¡Ë¤È³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ðÌ¾¼°¤Ï¡¢2026Ç¯1·î11Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆü¡¦¥µ¥¦¥¸³ÕÎ½Åê»ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊSaudi Japan Ministerial Investment Forum¡Ë¡×Æâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ª¤è¤ÓMENA¡ÊMiddle East & North Africa¡ËÃÏ°è¤ÎÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢µ»½ÑÃµº÷¤È¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÁÇºà¡¦²½³Ø¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê»º¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¸¦µæ¼¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿À®²Ì¤òÀ¤³¦Åª¤Ê»º¶È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥íー¥«¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×ÀïÎ¬
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡ÖÆü¡¦¥µ¥¦¥¸¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÍ¢Æþ°ÍÂ¸·¿¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÎÅªºâ»º¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î»ñ¸»¤òÅý¹ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»º¶È¹½Â¤¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÆÃÍ¤Îµ¤¸õ¤äÅÚ¾í¾ò·ï¤Ëµ»½Ñ¤òÂÐ±þ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î»î¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÑ´þÊª¤È¤Ê¤ë¥ª¥êー¥Ö¤ÎÈé¤Ê¤ÉGCC¡ÊGulf Cooperation Council¡ËÃÏ°èÆÃÍ¤ÎÍµ¡¸¶ÎÁ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸½ÃÏÀ½Â¤»ÜÀß¤Î·úÀß·×²è¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
UMI¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡¢Forming Future¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ÈºÇÂç²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡ËMohamed Al-Rajhi, Vice President of Sourcing and Supply Chain Sector at NADEC¡¢H.E. Khalid Al-Falih, Minister of Investment, Saudi Arabia¡¢ÀÖß·Î¼Àµ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º ¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚ¾ì 蘒²ð
UMI¤Ï¡¢Æü¡¦¥µ¥¦¥¸Î¾¹ñ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶È´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
NADEC¡ÊNational Agricultural Development Company¡Ë
1980Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¡¢ÇÀ¶È¡¢±ÉÍÜ¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÇÀ¶È´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¥µ¥¦¥¸¾Ú·ô»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤¿½é¤ÎÇÀ¶È´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬20¡ó¤òÊÝÍ¤¹¤ë¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÂçµ¬ÌÏÇÀ¶È¿©ÉÊ´ë¶È¡£
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º ¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
UMI¤Ï¡ÖÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¡¦²½³Ø´ë¶È¤Î°éÀ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë»º¶È¹½Â¤¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î²¼¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ä¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡¢¾Íè¤Î»º¶È¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¡¦²½³ØÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ»½Ñ¡¦»ö¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
