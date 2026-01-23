¡Ö¤¯¤é¤·¤ß¤Ã¤±～¤ï¤¿¤·¤Ë»÷¹ç¤¦¤¬¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©～¡×³«ºÅ
¡¡²¬»³±ØÄ¾·ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ö²¬»³°ìÈÖ³¹¡¦¤µ¤ó¤¹¤Æ²¬»³¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»³ÍÛSC³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü(¶â)～2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢²¬»³°ìÈÖ³¹ ¥Ï¥ì¥Á¥«¹¾ì¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡Ö¤¯¤é¤·¤ß¤Ã¤±～¤ï¤¿¤·¤Ë»÷¹ç¤¦¤¬¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤¯¤é¤·¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ß¤ò¡Ø¤ß¤Ã¤±¡Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¯¤é¤·¤ß¤Ã¤±¡×¡£¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Âè£²ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢Âè£³ÃÆ¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ë»÷¹ç¤¦¤¬¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë»÷¹ç¤¦¿§¤òÃµ¤»¤ë¥»¥ë¥Õ¥«¥éー¿ÇÃÇ¤äÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤Î¥³¥¹¥á¤¬½¸¤Þ¤ë¥Æ¥¹¥¿ー¹¾ì¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¯»÷¹ç¤¦¤òÃµ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2·î21Æü(ÅÚ)～2·î22Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤ÏÍ½ÌóÀ©¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¿ÇÃÇ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»÷¹ç¤¦¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ú³µÍ×¡Û
¡¡Æü »þ¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â)～23Æü(·î¡¦½Ë)
¡¡¡¡¡¡ ¡¡10:00~17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¿ÇÃÇ¡ÊÍ½ÌóÀ©¡Ë¤Ï2·î21Æü(ÅÚ)～22Æü(Æü)¤Î¤ß
¡¡¾ì ½ê¡§²¬»³°ìÈÖ³¹ ¥Ï¥ì¥Á¥«¹¾ì
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û
¡ü¥»¥ë¥Õ¥«¥éー¿ÇÃÇ
¥«¥éー¿ÇÃÇ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥«¥éー¤ÎÉÛ¡Ê¥É¥ìー¥×¡Ë¤ò¶À¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤È³Ú¤·¤¯»÷¹ç¤¦¿§¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»÷¹ç¤¦¥«¥éー¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤ê¡¢½Õ¤Ë¸þ¤±¤¿»ä¤Î¥Æー¥Þ¥«¥éー¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥éー¥³ー¥Ç¤Î¤´¾Ò²ð¤â¡£
¡ü¥Æ¥¹¥¿ー¹¾ì
²¬»³°ìÈÖ³¹¡¦¤µ¤ó¤¹¤Æ²¬»³¤Î¥³¥¹¥áÅ¹ÊÞ¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ªÅ¹¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥Áー¥¯¡¦¥ê¥Ã¥×¤¬°ìµ¤¤Ë»î¤»¤ë¥Æ¥¹¥¿ー¹¾ì¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¤¥¨¥íー¥Ùー¥¹¡¦¥Ö¥ëー¥Ùー¥¹¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë»÷¹ç¤¦¿§Ì£¤ËÊ¬¤±¤Æ¥³¥¹¥á¤ò¤´¾Ò²ð¡£µ¤·Ú¤Ë»î¤·¤Æ»÷¹ç¤¦¥³¥¹¥á¤òÃµ¤½¤¦¡£
¡ü»÷¹ç¤¦¤ò¤ß¤Ã¤±¤ënote
²ñ¾ì¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥éー¿ÇÃÇ¤ä¥Æ¥¹¥¿ー¹¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿»÷¹ç¤¦¥«¥éー¡¦¥³¥¹¥á¤ò¥á¥â¤¹¤ë¡Ö»÷¹ç¤¦¤ò¤ß¤Ã¤±¤ënote¡×¤òÇÛÉÛ¡£²ñ¾ì¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥«¥éー¿ÇÃÇ¡¦¥Æ¥¹¥¿ー¹¾ì¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢²¬»³°ìÈÖ³¹¡¦¤µ¤ó¤¹¤Æ²¬»³¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈ©¿ÇÃÇ¤ä¥á¥¬¥Í¿ÇÃÇ¤â²ó¤Ã¤Ænote¤ò´°À®¤µ¤»¤è¤¦¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡ü¥³¥¹¥á¥µ¥ó¥×¥ë¥¬¥Á¥ã¡ÊWESPO¥¢¥×¥ê²¬»³°ìÈÖ³¹¡¦¤µ¤ó¤¹¤Æ¥á¥ó¥Ðー¥º¥«ー¥É²ñ°÷¸ÂÄê¡Ë
²ñ¾ì¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥éー¿ÇÃÇ¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈ©¿ÇÃÇ¡¦¥á¥¬¥Í¿ÇÃÇ¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»÷¹ç¤¦¤ò¤ß¤Ã¤±¤ënote¡×¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿¿ô¤À¤±¡¢¥³¥¹¥á¥µ¥ó¥×¥ë¥¬¥Á¥ã¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¡£²¬»³°ìÈÖ³¹¡¦¤µ¤ó¤¹¤Æ²¬»³¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥¹¥á¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òGET¤·¤è¤¦¡£
¢¨»²²Ã¤Ë¤ÏWESPO¥¢¥×¥ê¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë»²²Ã¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¤´Äó¼¨¤¬É¬Í×¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡ü¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¿ÇÃÇ¡ÊÍ½ÌóÀ©¡¦WESPO¥¢¥×¥ê²¬»³°ìÈÖ³¹¡¦¤µ¤ó¤¹¤Æ¥á¥ó¥Ðー¥º¥«ー¥É²ñ°÷¸ÂÄê¡Ë
2·î21Æü(ÅÚ)～2·î22Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¿ÇÃÇ¤òÍ½ÌóÀ©¤Ç³«ºÅ¡£´Ê°×¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¿ÇÃÇ¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢»÷¹ç¤¦¥«¥éー¤ò¶µ¤ï¤í¤¦¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¸µ¤Ë¡¢»÷¹ç¤¦¥ê¥Ã¥×¤Î¿§¤â¤´¾Ò²ð¡£
¢¨WESPO¥¢¥×¥ê²¬»³°ìÈÖ³¹¡¦¤µ¤ó¤¹¤Æ¥á¥ó¥Ðー¥º¥«ー¥É²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡Û
https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/events/index.php?c=event_view&pk=1766039188(https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/events/index.php?c=event_view&pk=1766039188)
¡Ö¤¯¤é¤·¤ß¤Ã¤±¡×¤Ïº£¸å¤â³Æ²ó¥Æー¥Þ¤òÀß¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤ØÀ¥¸ÍÆâ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ÍÛSC³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
²¬»³¡¦ÁÒÉß¡¦Ê¡»³¤Î±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤ò³«È¯¡¢´ÉÍý¡¢±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ú²¬»³°ìÈÖ³¹¡¦¤µ¤ó¤¹¤Æ²¬»³¡Û
½»½ê¡¡¢©700-0024¡¡²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è±Ø¸µÄ®1-2-301
²¬»³°ìÈÖ³¹¡¦¤µ¤ó¤¹¤Æ²¬»³HP ¡¡https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/
²¬»³°ìÈÖ³¹¡¦¤µ¤ó¤¹¤Æ²¬»³Instagram¡¡¡¡https://www.instagram.com/sunste_okayama_ichibangai/