ÇÀÂçÄÌ¤ê¤Ë ¡È¥­¥ã¥Ù¥Ä¤â¼çÌò¡É ¤Î¶âÂô¥«¥ìー¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª ¥´ー¥´ー¥«¥ìー¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¿·Å¹ÊÞ¤ò·ÐÆ²¤Ë¥ªー¥×¥ó

³ô¼°²ñ¼Ò¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾ÈªÀ¿¡¢°Ê²¼ ¥´ー¥´ー¥«¥ìー¡Ë¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«¶è·ÐÆ²¡ÖÇÀÂçÄÌ¤ê¡×¤Ë¿·Å¹ÊÞ¡Ö¥´ー¥´ー¥«¥ìー ·ÐÆ²Å¹¡×¤ò2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸³¹¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë·ÐÆ² ÇÀÂçÄÌ¤ê¤Ë¡¢¶âÂôÈ¯¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡Ö¥´ー¥´ー¥«¥ìー¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£55¤Î¹©Äø¤ò5»þ´Ö¤«¤±¤Æ¼Ñ¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë55»þ´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤¿ ¡ÈÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ëー¡É ¤ò¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¥«¥Ä¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ªー¥×¥óÆü¡Ê1·î25Æü¡Ë¤Ë¤´ÍèÅ¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹·ô¡×¤ò5Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤Þ¤¿¡¢1·î26Æü～2·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÏËèÆü¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹·ô¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤¹¤ë¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î ¡ÈÎ¢¥á¥Ë¥åー¡É ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â――¡ÖÇÀÂçÀ¹¤ê¡ª¡×
¥´ー¥´ー¥«¥ìー¡¦¶âÂô¥«¥ìー¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤âÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÌîºÚ¡ÖÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¤ò¼çÌò¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢·ÐÆ² ÇÀÂçÄÌ¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¸ÂÄê¡ÈÎ¢¥á¥Ë¥åー¡É¡ÖÇÀÂçÀ¹¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ÐÆ²¤Ç¤Î¿·Å¹¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î ¡ÈÎ¢¥á¥Ë¥åー¡É ¤È¤·¤Æ¡ÖÇÀÂçÀ¹¤ê¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÂô¥«¥ìー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ç»¸ü¤Ê¥ëー¤Î¥³¥¯¤È¥¥ì¤Ë¡Ö¥«¥Ä¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¡£
¤½¤Î¡Ö¼çÌò¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖÇÀÂçÀ¹¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
·ÐÆ²¤Ç¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢·ÐÆ²¤Ç¤·¤«ÄÌ¤¸¤Ê¤¤――¡ÖÇÀÂçÀ¹¤ê¡×
¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¤³¤Î³¹¤Ç¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖÇÀÂçÀ¹¤ê¡×¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥«¥ìー¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬ÂçÀ¹¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÃíÊ¸»þ¤Ï·ôÇäµ¡¤è¤ê¡ÖÇÀÂçÀ¹¤ê¡×¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ Î¢¥á¥Ë¥åー¤Ï·ÐÆ²Å¹¤Î¤ß¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥íー¥¹¥«¥Ä¥«¥ìー¡¡ÇÀÂçÀ¹¤ê¡Ê¥¥ã¥Ù¥ÄÂçÀ¹¤ê¡Ë¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥´ー¥´ー¥«¥ìー ·ÐÆ²Å¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:55~22:00
½»½ê¡§¢©156-0052 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è·ÐÆ²£±－£²£±－£²£±¡¡¥·¥ç¥Ã¥×¤¤ç¤¦¤É¤¦£²³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6413-6255
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥°¥ëー¥×¡Û
2003Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢04Ç¯¤Ë1¹æÅ¹¤òÅìµþ¡¦¿·½É¤Ë³«¤¡¢¡Ö¶âÂô¥«¥ìー¥Öー¥à¡×¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ë¡£05Ç¯¤Ë¶âÂôËÜÅ¹¡¢07Ç¯¤Ë³¤³°½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ëÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë½ÐÅ¹¡£2017Ç¯¤«¤é»ö¶È¾µ·Ñ·¿M¡õA¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¶âÂô¤ÎÏ·ÊÞ¥¤¥ó¥É¥«¥ìーÅ¹¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤ä19Ç¯¤Ë¶âÂô¥«¥ìー¤Î¸µÁÄ¡Ö¥¿ー¥Ð¥ó¥«¥ìー¡×¤Î±¿±Ä¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£23Ç¯1·î¤ËËÜ¼Ò¤òÅìµþ¤«¤é¶âÂô¤Ë°ÜÅ¾¡¢3·î¤ËÂç¼êIT¡Ê¾ðÊóµ»½Ñ¡Ë´ë¶È½Ð¿È¤ÎÀ¾ÈªÀ¿¤¬CEO·óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥«¥ìーÀìÌç¾¦¼Ò¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ËÌó130Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£