¡¡²ÈÄíÍÑÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒSAWADA¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë¤Ï2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡¢Á´¼Ò°÷¤¬½¸¤Þ¤ëÁ´¼Ò²ñ¤Ë¡¢Âè45Âå ÆüËÜ¥¹ー¥Ñー¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦Æ£ÅÄ±êÂ¼Áª¼ê¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹AthReebo³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶âÂô·ÊÉÒ¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖAthTAG(¥¢¥¹¥¿¥Ã¥°)¡×¤Î°ì´Ó¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖAthTAG(¥¢¥¹¥¿¥Ã¥°)¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Ø¤Î³èÆ°±þ±çÈñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»²²è´ë¶ÈÍÍ¤Ø¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¹¥êー¥È¡ÊÌîÂ¼Ãé¹¨¤µ¤ó¡¢°ËÃ£¸ø»Ò¤µ¤ó¡¢¸ÅÅÄÆØÌé¤µ¤ó¡¢Ä¬ÅÄÎè»Ò¤µ¤ó¡Ë¤Î¾ÓÁü¸¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤è¤ë¹Ö±éµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤¬Ì´¤äÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ»ñ¶â³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖAthTAG GENKIDAMA AWARD 2024¡×¤ÇÉû¾Þ¤È±þ±ç¤Î¥Á¥«¥é¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿Æ£ÅÄÁª¼ê¤¬¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¤â¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¥Ü¥¯¥µー¤È¤·¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë·ü¤±¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSAWADA¤Î¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Äü¤á¤º¤ËÅØÎÏ¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢¸µ±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿ÅöÆü¤Ï¡¢Æ£ÅÄÁª¼ê¤ÈSAWADA¼Ò°÷¤È¤Î¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤ÁÂÎ¸³¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼Ò°÷¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤È¤È¤â¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹Ö±é²ñ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2·î2Æü¡Ê·î¡Ë11¡§00～
²ñ¾ì¡§³ô¼°²ñ¼ÒSAWADA¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»ÔÆî¼ê¾ëÄ®1-17-11¡Ë
¢¨¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê²¼Éô»²¾È¡Ë¡£
¡ÚÆ£ÅÄÁª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1994Ç¯12·î26Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦°ìµÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀ¶ÎÓ´Û¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢2014Ç¯¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¼Ò²ñ²Ê³ØÉô¤Ø¿Ê³Ø¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤ÈÆ±»þ¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Éô¤ØÆþÉô¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£ÁáÂç¤Ç¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢À®ÀÓ¤Ï10Àï7¾¡3ÇÔ¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥µー¤Ç¤¢¤ë´äÅÄæÆµÈ¤È¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Éô¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¸ø¼°HP¤è¤ê¡Ë
¡ÚÆüËÜ½é¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤È´ë¶È¤ÎÁê¸ß»Ù±ç·¿¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡ÖAthTAG¡×¤È¤Ï¡Û
¡¡AthTAG¡Ê¥¢¥¹¥¿¥Ã¥°¡Ë¤È¤Ï¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¹¥êー¥È¤È¥¢¥¹¥êー¥È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤´ë¶È¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¥¢¥¹¥êー¥È¤ò°é¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¹ç¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Áê¸ß»Ù±ç·¿¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡»²²è´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¸½Ìò¥¢¥¹¥êー¥È¤¬Ì¤Íè¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¤¿¤á¤Î³èÆ°»ñ¶â¤ò¡Ö³èÆ°±þ±çÈñ¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤Ë¼«Í³¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¾ÓÁü¸¢¤òÄó¶¡¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤È´ë¶È¤¬Áê¸ß¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÌ¤Íè¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ò°éÀ®¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä±þ±ç¤òÄÌ¤·¤¿ÆüËÜ½é¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤È´ë¶È¤Ë¤è¤ëÁê¸ß»Ù±ç·¿¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¾ÓÁü¸¢Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ
¡ÚSAWADA²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSAWADA
ÂåÉ½¼Ô¡§ß·ÅÄ¹¨µª
ÀßÎ©¡§1971Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
²ÈÄíÍÑÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦ÈÎÇä¡¦»Ü¹©¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ªー¥ëÅÅ²½¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦ÈÎÇä¡¦»Ü¹©¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢ÂÀÍÛ¸÷´ØÏ¢µ¡´ï¤Î²·ÈÎÇä¡¦³¤³°»ö¶È
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.eco-sawada.com/
¡ÚAthReebo²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§AthReebo³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§¶âÂô·ÊÉÒ
ÀßÎ©¡§2020Ç¯11·î14Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¿ÍÀ¸¥Èー¥¿¥ë¤Ç¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡£¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È(athlete)¤¬¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¡Êreborn¡Ë¾ì½ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢AthReebo¤òÀßÎ©¡£´ë¶È¤È¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢À¤³¦¤ËÄ©¤à¥¢¥¹¥êー¥È¤ò±þ±ç¤¹¤ëÁê¸ß»Ù±ç·¿¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡ÖAthTAG¡×¤òÅ¸³«¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥ÁÂç²ñ¡ÖAthTAG GENKIDAMA AWARD¡×¤â¼çºÅ¡£º£Ç¯¤Î³èÆ°±þ±çÈñÁí³Û¤Ï1,250Ëü±ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¹¥êー¥È¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿»×¹Í¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È»×¹Í10¥á¥½¥Ã¥É¡×¤â²ÔÆ¯¡£ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è»°¸®Ãã²°¤Ë¤Æ¡¢¾ÆÆù²°¡Ö¤¢¤«µí¥¿¥ì¾ÆÆù ¤Þ¤ë¤Õ¤¯¡×¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://athtag.athreebo.jp/