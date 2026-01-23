ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º ¼Ö¤¤¤¹Î¦¾å¶¥µ»Éô¤Ëº´¡¹ÌÚ ô¥Ê¿Áª¼ê¤¬ÆþÉô
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ÅÄ ±Ñ»Ì¡¿°Ê²¼¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤Î¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖAURORA¡×¤Î¼Ö¤¤¤¹Î¦¾å¶¥µ»Éô¤Ë¡¢½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Îº´¡¹ÌÚ ô¥Ê¿¡Ê¤µ¤µ¤ ¤ê¤ó¤Ú¤¤¡ËÁª¼ê¤¬1·î1Æü¤ËÆþÉô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¥é¥°¥ÓーÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢20ºÐ°Ê²¼(U20)¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£Âç³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Î²ø²æ¤Ë¤è¤ê²¼»èµ¡Ç½¾ã¤¬¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹Î¦¾å¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£T54*1¥¯¥é¥¹¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ñ¥éÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢1500m¤Ç2°Ì¡¢ÂçÊ¬¹ñºÝ¼Ö¤¤¤¹¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç10°Ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
*1¼Ö¤¤¤¹Î¦¾å¶¥µ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾²¼»è¤ËÃæÅùÅÙ¤«¤é½ÅÅÙ¤Î±¿Æ°¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼êÂ¤Î·çÂ»¤¬¤¢¤ë¶¥µ»¼Ô¤Î¥¯¥é¥¹¤Î°ì¤Ä¡£
¢£¥Áー¥àAURORA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢ºÍÇ½¤¢¤ëïèÃ£¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¶¥µ»¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢ÍË¾¤ÊÁª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ½é¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥ーÉô¤ò2004Ç¯11·î¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2014Ç¯4·î¤«¤é¼Ö¤¤¤¹Î¦¾å¶¥µ»Éô¤ò²Ã¤¨¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖAURORA¡×¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÈ¯·¡¤«¤é¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¥Áー¥à±¿±Ä¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¥°¥ëー¥×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¡ÖAURORA¡×¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Î¼ç¤Ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/53429/table/351_1_2f78c08878e621cd271cc07df8ceb0e6.jpg?v=202601230221 ]
ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¶¨ÁÏ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¤Î³ÆµòÅÀ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¼Ò²ñ¤ä´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬°ÂÁ´¤Ë¤«¤Ä°Â¿´¤·¤Æ²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡§²ÃÇ¼¡¢Äá¸«
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
¿Í»öÁíÌ³ËÜÉô¡¡ÁíÌ³Éô
hs-aurora@mla.hitachi-solutions.com
¢¨µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
