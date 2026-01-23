GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¢¡ÖNVIDIA B300 GPU¡×ÅëºÜ´Ä¶¤ÎÀÇ½¤ò¼Â¾Ú
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Î¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§°ËÆ£ Àµ¡¡°Ê²¼¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡ÖGMO GPU¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯11·î¤è¤êÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖNVIDIA H200 Tensor ¥³¥¢GPU¡×¡Ê°Ê²¼¡¢H200 GPU¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó2025Ç¯12·î¤Ë¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¹½À®¤Ë¤Æ¹ñÆâºÇÂ®¥¯¥é¥¹¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¡ÖNVIDIA HGX B300 AI ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡×¡Ê°Ê²¼¡¢B300 GPU¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿GPU¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¡¢ÀÇ½ÆÃÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI³«È¯¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÍÑÀ¤È±é»»ÀÇ½¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼£³¤Ä¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡ÊÀÇ½¸¡¾Ú¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Î³µÍ×¡Û
£±¡¥Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤Î³Ø½¬¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡§¡Ö³Ø½¬¸úÎ¨¡×¤È¡Ö±é»»Â®ÅÙ¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸
¡¡LLM¤ò¼ÂºÝ¤Ë³Ø½¬¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¡Ë¤µ¤»¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÉÊ¼Á¡ÊÂ»¼º¡Ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î³Ø½¬´°Î»»þ´Ö¤òÂ¬¤ë¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯
£²¡¥vLLM bench throughput¤Ë¤è¤ë¿äÏÀ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡§Ã±°Ì»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ËÀ¸À®²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Èー¥¯¥óÎÌ¡Ê½èÍý¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸
¡¡LLM¿äÏÀ¤Î¥Ð¥Ã¥Á½èÍý¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¹âÂ®¤Ë¼Â¹Ô¤·¡¢1ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤ËÀ¸À®¤Ç¤¤ë½ÐÎÏ¥Èー¥¯¥ó¿ô¡Êoutput tokens/s¡Ë¤Ê¤ÉºÇÂç¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤òÂ¬¤ë¿äÏÀÀÇ½¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯
£³¡¥HPL Benchmark ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡§¹âÀºÅÙ¤Ê¿ôÃÍ·×»»¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸¡¡
¡¡Ì©¹ÔÎó¤ÎÏ¢Î©°ì¼¡ÊýÄø¼°¡ÊAx=b¡Ë¤ò²ò¤¯½èÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ±é»»ÀÇ½¡ÊGFLOPS¡Ë¤òÂ¬Äê¤¹¤ëHPC·Ï¤Î´ðÁÃ·×»»ÀÇ½¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡¡²Ê³Øµ»½Ñ·×»»¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£»¨¤ÇÀºÌ©¤Ê¿ôÃÍ·×»»¤ÎÀÇ½¤òÂ¬Äê
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢À¸À®AI¤Î³«È¯¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÍÑÀÇ½¤È¡¢±é»»ÀÇ½¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡ÖB300 GPU¡×¡¢¡ÖH200 GPU¡×¤Î³Æ¡¹¤ÎÆÃÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊGPU¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë»²¹Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖB300 GPU¡×¤Ï¡ÖH200 GPU¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ³Ø½¬¤ÇÌó2ÇÜ¡¢¿äÏÀ¤Ç¤ÏÌó2.5ÇÜ¤Î½èÍýÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÎÀÇ½É¾²Á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëHPL Benchmark ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖB300 GPU¡×¤Ï¡ÖH200 GPU¡×¤Î2.1%¡ÊÌó47Ê¬¤Î1¡Ë¤ÎÀÇ½¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡ÖB300 GPU¡×¤¬À¸À®AI¥ïー¥¯¥íー¥É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹â¤¤ÀÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²Ê³Øµ»½Ñ·×»»¤Ê¤É·×»»·ë²Ì¤ÎÀµ³ÎÀ¤òµá¤á¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡ÖH200 GPU¡×¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥Æ¥¹¥È¤Î³µÍ×¤È·ë²Ì¡Û
1. Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤Î³Ø½¬¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯
¡¡ËÜ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ç¤Ï¡¢MLPerf (R) Training v5.1(¢¨1) ¤¬µ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë Closed Division ¤Î¥ëー¥ë¤Ë½¾¤¤¡¢Llama2 70B ¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡ÖB300 GPU¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖH200 GPU¡×¾å¤Ç¤Î LoRA ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°(¢¨2)¤Ë¤«¤«¤ë³Ø½¬»þ´Ö¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿(¢¨3)¡£
É¾²Á»ØÉ¸¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¹¥¨¥ó¥È¥í¥ÔーÂ»¼º(¢¨4)¤òÍÑ¤¤¡¢ÌÜÉ¸ÃÍ¡Ê0.925¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖH200 GPU¡×ÅëºÜµ¡ºà¤Ç¤Ï 20.80 Ê¬(Unverified)¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø½¬»þ´Ö¤¬ ¡ÖB300 GPU¡×ÅëºÜµ¡ºà¤Ç¤Ï 10.31 Ê¬(Unverified)¤Ç´°Î»¤·¡¢Ìó2ÇÜ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç½èÍý¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢NVIDIA Blackwell ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤è¤ê¿·¤¿¤ËÂÐ±þ¤·¤¿FP4(¢¨5)¤òÍÑ¤¤¤¿Â¬Äê¤Ç¤ÏFP8 hybrid(¢¨6) ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç½èÍý¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢FP4¤Î¹â¤¤±é»»ÀÇ½¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê³Ø½¬¤Ç¤â¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÚÉ½1¡Û¡£
¡ÚÉ½1¡§Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯»þ´ÖÈæ³Ó¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5220_1_7af51e221a281ee99322fd3f6d731e3d.jpg?v=202601241221 ]
¡Ê¢¨£±¡ËMLPerf (R)¤È¤Ï¡¢MLCommons Association¤¬´ÉÍý¤¹¤ëµ¡³£³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀÇ½Â¬Äê¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯É¸½à¡£
MLPerf ¤ÎÌ¾¾Î¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë MLCommons Association ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤ª¤è¤ÓÌ¤ÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÌµÃÇ»ÈÍÑ¤Ï¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.mlcommons.org(http://www.mlcommons.org/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨2¡ËLoRA¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¼êË¡¡£
¡Ê¢¨3¡ËËÜ¹Æ¤ÇµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ï Èó¸ø¼°(Unverified)¤Ç¤¢¤ê¡¢MLCommons Association ¤ËÄó½Ð¤·¡¢¿³ºº¡¦¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¸ø¼°·ë²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¢¨4¡Ë¥¯¥í¥¹¥¨¥ó¥È¥í¥Ôー¤È¤Ï¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë»ØÉ¸¡£¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ½Â¬¤ÈÀµ²ò¥Çー¥¿¤Îº¹°Û¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÍ¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤É³Ø½¬¤¬¿Ê¤ß¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ê¢¨5¡ËFP4 (4¥Ó¥Ã¥ÈÉâÆ°¾®¿ôÅÀ±é»») ¤È¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ò4¥Ó¥Ã¥È(½¾Íè¤ÎÈ¾Ê¬)¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë±é»»Êý¼°¡£¥á¥â¥ê»ÈÍÑÎÌ¤òºï¸º¤·½èÍýÂ®ÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Î³Ø½¬¡¦¿äÏÀ¤ò¹âÂ®²½¤·¤Þ¤¹¡£NVIDIA Blackwell¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤«¤é¿·¤¿¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ»½Ñ¡£
¡Ê¢¨6¡ËFP8 hybrid¤È¤Ï¡¢8¥Ó¥Ã¥ÈÉâÆ°¾®¿ôÅÀ±é»»¤È¹âÀºÅÙ±é»»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿º®¹çÀºÅÙ³Ø½¬¼êË¡¡£
2. vLLM bench throughput(¢¨7)¤Ë¤è¤ë¿äÏÀ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯
¡¡ËÜ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ç¤Ï¡¢vLLM¤ÎOffline Throughput Benchmark(¢¨8)¤òÍÑ¤¤¡¢Llama-3.1-405B-Instruct¥â¥Ç¥ë¤Î¿äÏÀ¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£LLM¿äÏÀ¤Î¥Ð¥Ã¥Á½èÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖH200 GPU¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖB300 GPU¡×¤¬1ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤ËÀ¸À®¤Ç¤¤ë½ÐÎÏ¥Èー¥¯¥ó¿ô¡Êoutput tokens/s¡Ë¤ÎºÇÂç½èÍýÇ½ÎÏ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨9)¡£É¾²Á¤Ï1ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤Î½ÐÎÏ¥Èー¥¯¥ó¿ô¡Êoutput tokens/s¡Ë¤ò»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖH200 GPU¡×¡ÊFP8¡Ë¹½À®¤Ç¤Ï798 tokens/s¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤¬¡¢¡ÖB300 GPU¡×¡ÊFP8¡Ë¹½À®¤Ç¤Ï¡¢Ìó170%¡ÊÌó1.7ÇÜ¡Ë¤Î1330 tokens/s¤Þ¤Ç¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢FP4¡ÊNVFP4¡Ë¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¹½À®¤Ç¤Ï1938 tokens/s¤òÃ£À®¤·¡¢¡ÖH200 GPU¡×¹½À®¤ËÂÐ¤·Ìó250%¡ÊÌó2.5ÇÜ¡Ë¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢FP4¤Î³èÍÑ¤¬Âçµ¬ÌÏ¥â¥Ç¥ë¤Î¿äÏÀ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÍÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹ ¡ÚÉ½2¡Û¡£
¡ÚÉ½2¡§Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¿äÏÀ¥¹¥ëー¥×¥Ã¥ÈÈæ³Ó¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5220_2_737022edfe42b9e9c746d49cf39fe31e.jpg?v=202601241221 ]
¡Ê¢¨7¡ËvLLM bench throughput Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¿äÏÀ¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖvLLM¡×¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥Äー¥ë¡£1ÉÃ¤¢¤¿¤ê¤ËÀ¸À®¤Ç¤¤ë¥Èー¥¯¥ó¿ô¡Ê¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¡Ë¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÈÖ´Ä¶¤Ç¤ÎAI¥µー¥Ó¥¹¤Î±þÅúÀÇ½¤ä½èÍýÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¡£
¡Ê¢¨8¡ËOffline Throughput Benchmark¤È¤Ï¡¢vLLM bench throughput¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥âー¥É¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Á½èÍý¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥âー¥É¡£
¡Ê¢¨9¡Ë·×Â¬¾ò·ï¡§¥â¥Ç¥ë¡§Llama-3.1-405B-Instruct, ¥×¥í¥ó¥×¥È¿ô¡§2048, ÆþÎÏÄ¹¡§2048 tokens, ½ÐÎÏÄ¹¡§256 tokens¡£VRAMÍÆÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥·ー¥±¥ó¥¹¿ô¡¦¥Ð¥Ã¥Á¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂç¥Èー¥¯¥ó¿ô¤Ï³Æ¹½À®¤ÇÄ´À°¡£
3. HPL Benchmark ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯
¡¡ËÜ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ç¤Ï HPL Benchmark(¢¨10)¤òÍÑ¤¤¤Æ¡ÖB300 GPU¡×ÅëºÜµ¡ºà¤ª¤è¤Ó¡ÖH200 GPU¡×ÅëºÜµ¡ºà¤Î LINPACK ÀÇ½(¢¨11)¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£HPL Benchmark ¤Ç¤ÏÉâÆ°¾®¿ôÅÀ±é»»ÀÇ½¤òÂ¬Äê¤·¡¢1ÉÃ´Ö¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë±é»»²ó¿ô¤ò GFLOPS (10²¯²ó¤ÎÉâÆ°¾®¿ôÅÀ±é»»/ÉÃ)¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤Ç»»½Ð¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Î¥¹¥³¥¢¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÍ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¹âÀÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖB300 GPU¡×ÅëºÜµ¡ºà¤ÎÀÇ½¤Ï¡ÖH200 GPU¡×ÅëºÜµ¡ºà¤Î2.1%¡ÊÌó47Ê¬¤Î1¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖB300 GPU¡×¤¬AI ¥ïー¥¯¥íー¥É¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Àß·×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²Ê³Ø·×»»¤Ê¤É¹âÀºÅÙ¤Ê±é»»¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖH200 GPU¡×¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÚÉ½3¡Û¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡ÖB300 GPU¡×¤ÏÄãÀºÅÙ±é»»(FP4/FP8)¤òÍÑ¤¤¤ëÀ¸À®AI¥ïー¥¯¥íー¥É¤ËÆÃ²½¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¹âÀºÅÙ±é»»(FP64)¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë²Ê³Øµ»½Ñ·×»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖH200 GPU¡×¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡ÖB300 GPU¡×¤¬À¸À®AI¤ËºÇÅ¬¤ÊÄãÀºÅÙ±é»»(FP4/FP8)¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢HPL Benchmark¤ÇÂ¬Äê¤µ¤ì¤ë¹âÀºÅÙ±é»»(FP64)¤Ï¡ÖH200 GPU¡×¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²Ê³Øµ»½Ñ·×»»¤Ê¤É¹âÀºÅÙ¤Ê¿ôÃÍ±é»»¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖH200 GPU¡×¤¬ÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ½3¡§HPL Benchmark ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ±é»»ÀÇ½Èæ³Ó¡Û
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5220_3_9de209e9b8cf5ab1ca7e39d2a3183607.jpg?v=202601241221 ]
¢£¼Â»Ü´Ä¶
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5220_4_bfd8c88e927e4474b33a1af7fdec91f6.jpg?v=202601241221 ]
¡Ê¢¨10¡ËHPL Benchmark¤Ï ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÎÀÇ½É¾²Á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¹ñºÝÉ¸½à¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡£
¡Ê¢¨11¡ËLINPACKÀÇ½¤È¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¿ô¼°¤òÀµ³Î¤Ë²ò¤¯·×»»Ç½ÎÏ¡£¤ï¤º¤«¤Ê¸íº¹¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤²Ê³Øµ»½Ñ·×»»¡Êµ¤¾ÝÍ½Â¬¡¢ÁÏÌô¸¦µæÅù¡Ë¤Ç¤ÎÀÇ½¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡£¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÎÀÇ½É¾²Á¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È ¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦±¿ÍÑËÜÉô ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅý³ç¥Áー¥à
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥êー¥É º´Æ£²Å¾» ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡º£²ó¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯·ë²Ì¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿´Ä¶¡¦¾ò·ï²¼¤Ç¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖB300 GPU¡×¤È¡ÖH200 GPU¡×¤ÎÀÇ½ÆÃÀ¤Î°ã¤¤¤ò¼¨¤¹°ì¤Ä¤Î¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¤´»²¹Í¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGMO GPU¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î³«È¯ÌÜÅª¤äÍøÍÑÍÑÅÓ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë·×»»»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¤¡¢AI³«È¯´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¸þ¾å¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡¾Ú¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎGPU¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁªÂò¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎAI»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÖGMO GPU¥¯¥é¥¦¥É¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸À®AIÊ¬Ìî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¸þ¤±¡¢¥ïー¥¯¥íー¥ÉÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤ÊGPU¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤Ê·×»»´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀÇ½¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¸À®AI¤Î³Ø½¬¡¦¿äÏÀ¤È¤¤¤Ã¤¿AI¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡ÖB300 GPU¡×¤È¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¿ôÃÍ·×»»¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤¿¡ÖH200 GPU¡×¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëGPU¥ê¥½ー¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î³«È¯ÌÜÅª¤äÍøÍÑÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿´Ä¶¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤«¤é±¿ÍÑºÇÅ¬²½¤Þ¤Ç¡¢µ»½ÑÌÌ¡¦¥³¥¹¥ÈÌÌ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÈ¼Áö»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤È¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¹ñÆâAI»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖGMO GPU¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡ÊURL¡§https://gpucloud.gmo/(https://gpucloud.gmo/)¡Ë
¡¡¡ÖGMO GPU¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢NVIDIA H200 Tensor ¥³¥¢GPU¤òÅëºÜ¤·¡¢¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë¹âÂ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ NVIDIA Spectrum-X ¤È¹âÂ®¥¹¥È¥ìー¥¸¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Î¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ÀÇ½¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖTOP500¡×¡Ê¢¨12¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦Âè37°Ì¡¦¹ñÆâÂè6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¾¦ÍÑ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâºÇÂ®¥¯¥é¥¹¤Î·×»»´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤ÏÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ò¶¥¤¦À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖGreen500¡×¡Ê¢¨13¡Ë¤Ë¤ÆÀ¤³¦Âè34°Ì¡¦¹ñÆâÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹âÀÇ½¤È¾ÊÅÅÎÏÀ¤ÎÎ¾Î©¤¬¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤ÏNVIDIA¤Î¼¡À¤ÂåGPU¡ÖNVIDIA Blackwell Ultra GPU¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖNVIDIA HGX B300¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£(¢¨14)
(¢¨12)¡ÖGMO GPU¥¯¥é¥¦¥É¡×À¤³¦¤Î¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥é¥ó¥¥ó¥°TOP500¤Ç37°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó(https://group.gmo/news/article/9266/)¡Ê2024Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë
(¢¨13)¡ÖGMO GPU¥¯¥é¥¦¥É¡×ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ò¶¥¤¦À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖGreen500¡×¤ÇÀ¤³¦34°Ì¡¢¹ñÆâ£±°Ì¤ò³ÍÆÀ(https://internet.gmo/news/article/50/)
(¢¨14)¡ÖGMO GPU¥¯¥é¥¦¥É¡×¡ÖNVIDIA HGX B300¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò¹ñÆâºÇÂ®¥¯¥é¥¹¤ÇÄó¶¡³«»Ï(https://internet.gmo/news/article/122/)
