1·î31Æü¤Ï ¡Ö¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¤ÎÆü¡×¼õ¸³À¸±þ±ç¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð
¥Óー¥Õ¥ó¥·¥§¥¢No.1¤Î¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÂ¼Í´µ±¡Ë¤Ï¡¢1960 Ç¯ÃÂÀ¸¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¡Ö¥±¥ó¥ß¥ó¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢ 2026 Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ö¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¤ÎÆü¡×¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ëÌë¿©¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø¼° HP ¤ä SNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯ ¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇÌë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢ÌîºÚ¤Î¼§Ì£¿¼¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿©ºà¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼ê·Ú¤ËÄ´Íý²ÄÇ½¤Ê¡Ö ¥±¥ó¥ß¥ó¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¡×¤ò¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë 1960 Ç¯ÃÂÀ¸¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¡Ö¥±¥ó¥ß¥ó¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¨ÀÊ¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM) ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿2020Ç¯1·î31Æü¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö´èÄ¥¤ì¼õ¸³À¸¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌë¿©¡×
ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±ÉÍÜÊäµë¤ò¤·¤ÆÂÎ¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë¼õ¸³À¸¤ò¿©»ö¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ÆÌë¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¤ÎÌë¿©¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¹¥¹¥á¥á¥Ë¥åーÎã
¡ÚÃæ²ÚÉ÷¥¹ー¥×¥Óー¥Õ¥ó¡Û
¡Ú¿ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë·Ü´¡¥Óー¥Õ¥ó ¡Û
¿ÀÆàÀîÂç³ØÀ¸¤¬¡Ö¥±¥ó¥ß¥ó¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¡×¤Ç¡ÈÌë¿©³×Ì¿¡É¤ò¹Í°Æ
¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¡ÈÆÚ¥¥à¥Á¥Áー¥º¥Óー¥Õ¥ó¡É¤¬ÅÐ¾ì
Åö¼Ò¤È¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¡¦Ãæ¸«¥¼¥ß¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¡¢ZÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÈÌë¿©¥Óー¥Õ¥ó³×Ì¿¡É¥á¥Ë¥åー¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¤´Ë«Èþ¥ì¥·¥Ô¡ÖÇØÆÁÆÚ¥¥à¥Á¥Áー¥º¥Óー¥Õ¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¡Ö¥±¥ó¥ß¥ó¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¡×¤Ï¡¢ÌîºÚ¡¦¤ªÆù¡¦¤á¤ó¤¬°ìÅÙ¤ËÀÝ¤ì¤ë¡È¤«¤é¤À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¡¦Ãæ¸«¥¼¥ß¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌë¿©¤Ë¤â¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¡£ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÚ¥¥à¥Á¤È¥Áー¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¡¦Ãæ¸«¿¿Ìé½Ú¶µ¼ø¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÃæ¸«¥¼¥ß¡Ê2020Ç¯È¯Â¡¢2-4Ç¯À¸Ìó84Ì¾½êÂ°¡Ë¤È¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¡¢¡Ö´ØÅì¤Ç¤Î¥±¥ó¥ß¥ó¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¤ÎÇä¾å¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò½Ð¤·¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç»Üºö¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö´ØÅì¤Î¼ã¼Ô¡×¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥±¥ó¥ß¥ó¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¡×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤ëÃæ¤Ç¡¢ZÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÌë¿©Äó°Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¤À¤«¤é¡¢¤«¤é¤À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤·Ï¤â¡¢¿´¤òËþ¤¿¤¹¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ·Ï¤âÎ¾Êý³ð¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÄ¹½ê¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ì¥·¥Ô¸ø³«¾ðÊó¡Û
º£²ó¤Î¡ÈÌë¿©¥Óー¥Õ¥ó³×Ì¿¡É¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¡¦Ãæ¸«¥¼¥ß¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£»Ä¶È¤äÊÙ¶¯¤Î¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¤´Ë«Èþ¥ì¥·¥Ô¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡ß¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú·Ð±Ä³ØÉô¡¡¹ñºÝ·Ð±Ä³Ø²Ê¡¡Ãæ¸«¡¡¿¿Ìé¡¡½Ú¶µ¼ø¥³¥á¥ó¥È¡Û2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê3Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢ËèÇ¯Á°´ü¤Î±é½¬¡Ê¥¼¥ß¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ»º³ØÏ¢·ÈPJ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊÍÍ¤¬¸½ºßÊú¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¼ÂºÝ¤Î»ö¶È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢2-3Ç¯À¸¤Î¥¼¥ßÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°Åù¤ÎÍýÏÀÅªÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢¼ÂÌ³¤Î¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯Á´ÂÎ¡Ê»Ô¾ì´Ä¶Ê¬ÀÏ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¡Ë¡×¤ò¤´Äó°Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤ò¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ¤Î³§ÍÍÊý¤«¤éÄº¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Î¾ì¤ò¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡Äº¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤ó¤ÀÂ¿¤¯¤Î¥¼¥ß¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢³Æ³¦¤Ç³èÌö¤·»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ÛZÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤ÇSNSÆ°²è¤òºîÀ®¤·¤ÆÄº¤¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·ÑÂ³¤·¡¢´ØÅì¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¾å¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£