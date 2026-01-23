³ô¼°²ñ¼ÒËÌ³¤Æ»BP¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¹ñ¸¶»º¶È¡¡µÛ¼ý¹çÊ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒD&D¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÂ¼ ²Åµ¬¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒËÌ³¤Æ»BP¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´¡¹ÌÚ µ×Íº¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¹ñ¸¶»º¶È¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»¶üÏ©·´¶üÏ©Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´¡¹ÌÚ µ×Íº¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·ËÌ³¤Æ»BP¤òÂ¸Â³²ñ¼Ò¡¢¹ñ¸¶»º¶È¤ò¾ÃÌÇ²ñ¼Ò¤È¤¹¤ëµÛ¼ý¹çÊ»¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¹çÊ»¡×¡Ë¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÌ³¤Æ»BP¤Ï¡¢¹ñ¸¶»º¶È¤Î¸½½êºßÃÏ¤ò¡ÖËÌ³¤Æ»BP ¶üÏ©»ö¶È½ê¡×¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹çÊ»¤ÎÌÜÅª
ËÌ³¤Æ»BP¤ª¤è¤Ó¹ñ¸¶»º¶È¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¿À°È÷¡¦ÈÄ¶â»ö¶È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¹ÈÏ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°ÜÆ°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼«Æ°¼Ö¤Î°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎµÛ¼ý¹çÊ»¤Ï¡¢·Ð±ÄÂÎÀ©¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½¤ä·Ð±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ÎÅý°ì¡¦¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹çÊ»¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ¸¶»º¶È¤¬Í¤¹¤ë¿Íºà¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦»ö¶È´ðÈ×¤òËÌ³¤Æ»BP¤ËÅý¹ç¤·¡¢»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤ÎÁÏ½Ð¡¢¥¹¥±ー¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÄÉµá¡¢ÆâÉôÅýÀ©¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä¤Î¹çÍý²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢¥°¥ëー¥×»ö¶È¤Î°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¡¦³ÈÂç¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹çÊ»¤Î³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/163532/table/16_1_f9cea39f2e385a5abb13d218881fc9a2.jpg?v=202601230221 ]
¢£Åö»ö²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/163532/table/16_2_ece031499a227601c0b4b5f7a030b674.jpg?v=202601230221 ]
¢£³ô¼°²ñ¼ÒD&D¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼ÒD&D¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ë14¼Ò¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢²ñ¼Ò¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ò¥È¤È¹¬¤»¤ò¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç·Ò¤°¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¡¢¿·¼Ö¡¦Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇä¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¡¢EVÆ³Æþ»Ù±ç¡¢ÊªÎ®»Ù±ç¡¢Í¢½Ð»ö¶È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¶¦À¸¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£