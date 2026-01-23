¡Ú¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡Û¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡ß¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»º´±³ØÌ±¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×2025Ç¯ÅÙÁí³ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à ～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ～
2028Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²£ÉÍ»Ô¡¢³ØÄ¹¡§¸ÍÅÄÎ¶²ð¡Ë¤Ç¤Ï¡¢*1¿ÀÆàÀîÂç³Ø¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤³Ø¥»¥ó¥¿ー¼çºÅ¤Ç¡¢¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡ß¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»º´±³ØÌ±¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×2025Ç¯ÅÙÁí³ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¡¢2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¼Â»Ü³µÍ×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡ß¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»º´±³ØÌ±¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢*2»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢*3SCM´ØÏ¢¥á¥ó¥Ðー¡Ê¥áー¥«ー¡¢²·¡¢¾®Çä¡¢ÊªÎ®¡¢DX¡¢·èºÑÅù¡Ë¤Ç¡¢¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿©¤ÎÌ¤Íè¤ò¸¦µæ¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁí³ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¡¼Â»Ü³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§202£¶Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13:00～17:00
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹4³¬¡¡ÊÆÅÄµÈÀ¹µÇ°¹ÖÆ²
ÆâÍÆ¡§¥¢¥¸¥§¥ó¥À
£±.³«²ñ¤Î°§»¢¡¡¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø·ó·Ð±Ä³Ø¸¦µæ²Ê°Ñ°÷Ä¹·ó¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½êÄ¹¡¡ÀÄÌÚ½¡ÌÀ
£².´ðÄ´¹Ö±é Ãæ±ûÂç³Ø¾¦³ØÉô¶µ¼ø¡¡ÌÚÎ©¿¿Ä¾»á
£³.Ç¯ÅÙÁí³ç¡¡ ¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¡Ãæ¸«¿¿Ìé
£´.¸¦µæ²ñÀ®²Ì¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥ê¥ó¥°´ØÏ¢¡ËÊó¹ð¡¡¡¡
»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡½êÄ¹¡¡ËÜÅÄÍµÇ·»á
£µ.¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
»Ê²ñ¡¡ ¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¡Ãæ¸«¿¿Ìé
¥Ñ¥Í¥éー Ãæ±ûÂç³Ø¾¦³ØÉô¶µ¼ø¡¡ÌÚÎ©¿¿Ä¾»á
»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¡ËÜÅÄÍµÇ·»á
D4DR³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Æ£¸µ·òÂÀÏº»á
¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Æî´ØÅì¥«¥ó¥Ñ¥ËーÅì¿ÀÆàÀî»ö¶ÈÉôÄ¹¡¡Æ£ÅÄ°ìÉ×»á
¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶È´ë²è¼¼¼¼Ä¹ ÅÄ¸¶µÁµ×»á
£¶.ÊÄ²ñ¤Î°§»¢ ¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¡Ãæ¸«¿¿Ìé
¡ö1¿ÀÆàÀîÂç³Ø¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤³Ø¥»¥ó¥¿ー ¡Ä ¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤ÎÈ¯¿®¤È³èÍÑ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ð±Ä¤ò¹°èÅª»ëÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ½êÆâ¤Ë¡¢2025Ç¯4·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤³Ø¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Ëº¬º¹¤·¤¿»º´±³ØÌ±¤Ç¤Î¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·¿»Ö¸þ¤Î¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£¡Ö²£ÉÍ¤ß¤é¤¤¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤òÃµº÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¡Ö´Ñ¸÷¡×¡¢¡ÖÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡¢¡ÖWell-being¡×¡¢¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤ò¼´¤Ë¸¦µæ¥Æー¥ÞÀßÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¶¦Æ±¸¦µæPJ¤Ï¡¢¡ÖWell-being¡×¸¦µæ¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¤â¤Î¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡https://iibm.kanagawa-u.ac.jp/(https://iibm.kanagawa-u.ac.jp/)
¡ö2»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê ¡Ä¡¡»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¡¢¿©ÉÊÎ®ÄÌ¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤äÀ¸³è¼ÔÄ´ºº¸¦µæ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ö3 SCM ¡Ä Supply Chain Management¤ÎÎ¬
¡Ú¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡ß¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»º´±³ØÌ±¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×³µÍ×¡Û
¿ÀÆàÀîÂç³Ø¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡§·Ð±Ä³ØÉô¡¡ÀÄÌÚ½¡ÌÀ¶µ¼ø¡Ë²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤³Ø¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡§·Ð±Ä³ØÉô¡¡Ãæ¸«¿¿Ìé½Ú¶µ¼ø¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡¡
ËÜÅÄÍµÇ·»á¡Ë¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë»º´±³ØÌ±Ï¢·È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÌÜÅª¡§¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢SCM´ØÏ¢¥á¥ó¥Ðー¡Ê¥áー¥«ー¡¢²·¡¢¾®Çä¡¢ÊªÎ®¡¢DX¡¢
·èºÑÅù¡Ë¤Ç¡¢¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢£±£°Ç¯¸å¤Î¿©¤ÎÌ¤Íè¡Ê2035Ç¯¡Ë¤ò¸¦µæ¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¿Þ¤ë¡£
À®²Ì¡§£±.¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤È¡Ö¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¿©ÉÊ¶È³¦¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ²¿¤¬Í¥Àè½ç
¡¡¡¡¡¡¡¡°Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢´ë¶È¤´¤È¤Ë¶ñÂÎ»Üºö¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
£².¤½¤Î¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Î¾®Çä´ë¶È¤ÎÅ¹Æ¬¡¦MD¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ø³è¤«¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯～202£·Ç¯ÅÙ¤Î3Ç¯´Ö
¡ÚÂè1´ü¡Û
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯6·î～12·î¡§¡Ö¿©¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×²ÝÂê¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¸¡Æ¤
»²²Ã³Æ¼Ò¤¬¼«¼Ò¤Î²áµî¤Î¸¦µæ¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢µÄÏÀ¡¦¹Í»¡¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î～2027Ç¯3·î¡§³Æ¼ÒÍî¤È¤·¹þ¤ß¡Ê·î1²ó¾õ¶·¶¦Í²ñ¡Ë
¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î¡§ ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡¡¡¡¡¡¡ÚÂè2´ü¡Û
¡¡¡¡¡¡2026Ç¯4·î～10·î¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼èÁÈ¤ßÆâÍÆ¸¡Æ¤¡¦½àÈ÷
¡¡¡¡¡¡2026Ç¯11·î～2027Ç¯3·î¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼èÁÈ¤ß¼Â»Ü¡Ê¾®ÇäÅ¹Æ¬¡¦EC¡Ë
¡¡¡¡¡¡2027Ç¯2·î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡¡¡¡¡¡¡ÚÂè3´ü¡Û
¡¡¡¡¡¡2027Ç¯4·î～5·î¡§ ¸ú²Ì¸¡¾Ú
¡¡¡¡¡¡2027Ç¯6·î～2028Ç¯3·î¡§¤Þ¤È¤á¡¢ÏÀÊ¸¡¦½ñÀÒÈ¯´©
¡¡¡¡¡¡2028Ç¯2·î¡§¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
»²²Ã´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡§»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¹ー¥Ñー¥µ¥ó¥·³ô¼°²ñ
¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕÌôÉÊ¡¢´ÝÂç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤ÞÀµ¡¢¸ÍÄÍÀÄ²ÌÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÄÍÀÄ²Ì»Ô¾ì¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂç¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥¤¥ó¥Æ¡¢D4DR³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEVOC¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥í¥¸¥Ã¥È¡¢IBM¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥«¥à¥é¡¢£Ù£ï£ô£á³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤£²£±¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼Ò²ñÅª·ò¹¯ÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¢
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¶¨²ñ¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥ê¥Æー¥ë¥é¥ÜÂ¾