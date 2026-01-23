¡Ú¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Û¡Ö»þ¤ò½É¤¹¡¢¾®¤µ¤Ê½Ë±ã¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Î¾¯¿Í¿ô²ñ¾ì¡¡¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ ÈäÏª±ã²ñ¾ì2026Ç¯²Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
´°À®¥¤¥áー¥¸
¡¡¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¦Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Àé¿Ò ÃÒÉ§¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯²Æ¤ËÈäÏª±ã²ñ¾ì¡Ö¶×¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤Êý¤È¤Î¾¯¿Í¿ô¤Ç¤Î²ñ¿©¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢ÆóÌÌ¤ÎÁë¤«¤éË¾¤àÄí±à¤¬Èþ¤·¤¤ÏÂÉ÷¥â¥À¥ó¤Ê¶õ´Ö¤¬´°À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö»þ´Ö¤¬°é¤à¡¢±ü¤æ¤«¤·¤µ¡×
¡¡¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¤Ï¡¢¤´¿·Ïº¤´¿·ÉØÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤´·ëº§¼°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤È¶¦¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¡Ö¶×¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬°é¤à¡¢±ü¤æ¤«¤·¤µ¡×¤Ç¤¹¡£ÆóÊý¸þ¤ÎÁë¤«¤éË¾¤à»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÄí±à¤¬¡¢½Ë±ã¤ËÀÅ¤«¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢ÏÂ¤Î¼ñ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯±Ç¤¨¤ëÏÂÉ÷¥â¥À¥ó¤Î¶õ´Ö¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤È²ÈÂ²¤Îµ²±¤òÂº¤Ö¡¢ÉÊ°Ì¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë½Ë±ã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Î¶»¤Ë¤Õ¤È¶Á¤¯ÀÅ¤«¤Ê´¶Æ°¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥Úー¥¹¡Û
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥Úー¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±£¤ì²È¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ìËç¤Ê¤É¤ò¡¢¼«Í³¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤³¤Î¾ì½ê¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾¯¿Í¿ô¤Î¤´·ëº§¼°¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Îµ²±¤È¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¿¼¤¤ÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁª¤Ù¤ë¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Û
¡¡¥í¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤È±ßÂî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¤´²ÈÂ²¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢±ßÂî¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤é¤·¤¤ÉÊ³Ê¤È³Ê¼°¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¹½À®¤ä¤ª¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ±ü¤æ¤«¤·¤µ¤ò±Ç¤¹¤·¤Ä¤é¤¨¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀìÍÑ¥á¥¤¥¯¥ëー¥à¡Û
¡¡²ñ¾ì²£¤ËÀìÍÑ¥á¥¤¥¯¥ëー¥à¶õ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃæºÂ»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»ÅÅÙ¤«¤é¤ª³«¤¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¡Û
¡¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯Æâ¤Ë¡Ö¶×¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Î¤´·ëº§¼°¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¼¼ÎÁ¤ò50%¤´Í¥ÂÔ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- ÈäÏª±ã²ñ¾ì¡Ö¶×¡×¡¡»ÜÀß³µÍ×
¢£»ÜÀßÌ¾¾Î¡§ÈäÏª±ã²ñ¾ì¡Ö¶×¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¾ì½ê¡§¥Ð¥ó¥±¥Ã¥ÈÅï4³¬
¢£¼ýÍÆ¿Í¿ô¡§10～58Ì¾ÍÍ
¢£Å·°æ¤Î¹â¤µ¡§2.8£í
¢£²ñ¾ìÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¿ô¡§196Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¢£ÈäÏª±ã³«»ÏÆü¡§2026Ç¯8·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～
¢£URL¡§https://wedding.hotel-chinzanso-tokyo.jp/
- ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢³µÍ×
¢£´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£»þ´Ö¡§Ê¿Æü11¡§00¡¡12¡§00¡¡13¡§00¡¡¡¿¡¡ÅÚÆü½Ë9¡§00¡¡13¡§00¡¡16¡§30¡Ê³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÆüÄø¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£ÆâÍÆ¡§¥Á¥ã¥Ú¥ë±é½ÐÂÎ¸³¡¢°áÁõ»îÃå¡¢¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡õ¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Ê¤É¹ë²Ú4ÉÊÌµÎÁ»î¿©
¢£URL¡§https://hotel-chinzanso-tokyo.fuwel.wedding/fair/
¢£¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥µ¥í¥ó03-3943-0417¡ÊÊ¿Æü11¡§00-18¡§00/ÅÚÆü½ËÆü10¡§00-19¡§00/²ÐÍËÄêµÙ¡Ë
- ¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¤È¤Ï
¡¡ 1952 Ç¯³«¶È¤Î¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿¹¤Î¤è¤¦¤ÊÄí±à¤ËÐÊ¤à¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£Äí±à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë»°½ÅÅã¡ÖÔ¤ÄÌ³Õ¡×¤Ï¡¢1925Ç¯¤ËÅì¹Åç¤«¤é°ÜÃÛ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢ÅÔÆâ¤Ë¸½Â¸¤¹¤ë»°¸ÅÅã¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÀä·Ê¤ä¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÌ¸¤ÎÄí±à±é½Ð¡ÖÅìµþ±À³¤¡×¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£265 ¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤äÄí±à¥Ó¥åー¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢8 ¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥¹¥Ñ¡¢38¤Î±ã²ñ¾ì¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Äí±à¤Ç¤Ïºù¤ä¹ÈÍÕ¡¢·Ö¤Ê¤É»Íµ¨¤ÎÉ÷¾ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É¡×4¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö¥×¥ê¥Õ¥¡ー¥É¥Û¥Æ¥ë¥º & ¥ê¥¾ー¥Ä¡×¤Î¡ÖL.V.X. Collection¡×¤Ë¤â²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¶È³¦¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ 1948Ç¯¤Ë¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à¡×¡¢1952Ç¯¤Ë¡ÖÄØ»³Áñ¡Ê¸½¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ë¡×¤ò³«¶È¡¢¤½¤Î¸å¡¢1955Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Íºà¤äÊ¸²½ºâ¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È»ñ»º¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤È²¹¤«¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¡¦»ö¶ÈÅ¸³«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¿ÍÀ¸¡Ë¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½á¤¤¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.fujita-kanko.co.jp/¡¡
¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¸ø³«Ãæ¡ª¡§https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie¡¡