¥¹¥È¥êー¥Þー¡Ö¶³°ìÏº¡× ¡¢VTuber¡ÖÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡× ¡ß Pepper PARLOR¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ò2·î4Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ÉÚß· Ê¸½¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢ 2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶½ÂÃ«5³¬¤Î¡ÖPepper PARLOR¡Ê¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ñー¥éー¡Ë¡× ¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Íµ¤¥¹¥È¥êー¥Þー¡Ö¶³°ìÏº¡×¡¢VTuber¡ÖÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä2¿Í¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡Ö¶Ë¡¦¤«¤é¤¢¤²ÆîÈÚÄê¿©¡×¤½¤·¤Æ¡¢¿©¤ò³Ú¤·¤à2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÀ¹¤ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ ¥³¥é¥Ü¥Õー¥É1ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò1Ëç¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥«À¹¤ê¥³¥é¥Ü¥Õー¥É´°¿©¤Ç´°¿©¾ÚÌÀ½ñ¤ò1Ëç*¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤äÈ¤ÃÖ¤¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ÍèÅ¹Í½Ìó¤Î¼õÉÕ¤òËÜÆü18»þ¤«¤é¿©¤Ù¥í¥°¥Úー¥¸¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
*¥Ç¥«À¹¤ê¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤Ï¡Ö¥Ý¥Æ¤«¤é¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡×¡¢¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¥Ô¥¶¡×¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶Ë¡¦¤«¤é¤¢¤²ÆîÈÚÄê¿©¡×¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¥¹¥È¥êー¥Þー¡Ø¶³°ìÏº¡Ù ¡¢VTuber¡ØÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡Ù¡ßPepper PARLOR¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡×³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§Pepper PARLOR (±Ä¶È»þ´Ö ¸áÁ°11»þ～¸á¸å10»þ)
*±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¿©¤Ù¥í¥°¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-2-3 ÅìµÞ¥×¥é¥¶½ÂÃ«5³¬
¿©¤Ù¥í¥°¥Úー¥¸¡§ https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13241764/
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/pepperparlor/
¢£¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
¥Õー¥É¡¡*¥Ç¥«À¹¤ê¥Õー¥É¤ÏºÇÂç4Ì¾¤µ¤Þ¤Ç¥·¥§¥¢²ÄÇ½¤Ç¤¹
¶Ë¡¦¤«¤é¤¢¤²ÆîÈÚÄê¿©
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æó¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê´Å¤À¤ì¥¿¥ë¥¿¥ë¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤«¤±¤¿ÅâÍÈ¤²¤Ë¡¢Æó¿Í¤¬Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÂç¤¤µ¤Ç´Å¤ß¤¬Â³¤¯´õ¾¯ÊÆ¡ÖÎ¶¤ÎÆ· ÊÆ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¿Ô¤¯¤·¤Î¡Ö¶Ë¡¦¤«¤é¤¢¤²ÆîÈÚÄê¿©¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー
²Á³Ê¡§6,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¥Ô¥¶
²Á³Ê¡§3,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ý¥Æ¤«¤é¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
²Á³Ê¡§4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
²Á³Ê¡§5,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥É¥ê¥ó¥¯
ÎÐÃã
²Á³Ê¡§1,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³ー¥éZERO
²Á³Ê¡§1,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹õ¥¦ー¥í¥óÃã
²Á³Ê¡§1,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¥È¥íー¤Î¥¿¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´4¼ï¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥é¥Ü¥Õー¥É1ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢ÆÃÅµ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
*Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥«À¹¤ê¥³¥é¥Ü¥Õー¥É´°¿©¤Ç´°¿©¾ÚÌÀ½ñ¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
*Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*¥Ç¥«À¹¤ê¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤Ï¡Ö¥Ý¥Æ¤«¤é¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡×¡¢¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¥Ô¥¶¡×¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶Ë¡¦¤«¤é¤¢¤²ÆîÈÚÄê¿©¡×¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
️¢£¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º
¡ÚÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡ß¶³°ìÏº¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ìー¥É¥ë¥¹¥È¥Ã¥Ñー¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡ß¶³°ìÏº¡Û¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥é¥ó¥À¥à7¼ï¡Ë¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡ß¶³°ìÏº¡Û¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°Ï¢·ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー (¥é¥ó¥À¥à5¼ï) ¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡ß¶³°ìÏº¡ÛÈ¤ÃÖ¤¥»¥Ã¥È¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡ß¶³°ìÏº¡ÛËþÊ¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡ß¶³°ìÏº¡Û¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥Ñ¥Ã¥¯A¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡ß¶³°ìÏº¡Û¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥Ñ¥Ã¥¯B¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¶³°ìÏº¤È¤Ï
Twitch¤Ç¼ç¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëUUUM½êÂ°¤Î¥¹¥È¥êー¥Þー¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÇÛ¿®Ê¸²½¤¬º¬¤Å¤¯Á°¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¤ä»¨ÃÌÇÛ¿®¡¢¿©ÉÊÅù¤Î¥ì¥Ó¥åー·Ï¤ÎÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Twitch¡§https://www.twitch.tv/dmf_kyochan
X¡§https://x.com/kyouitirou2525
YouTube¡§https://www.youtube.com/@kyouchan3d
¢£ÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¤È¤Ï
¥²ー¥à¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê CrazyRaccoon½êÂ°VTuberÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡£
¤ª¤Ë¤¯¤Î¹ñ¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤ÇÇ¯Îð¤Ï¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¤Î22ºÐ¡¢ÂÎ½Å¤Ï¤«¤ë¤Ó3ËçÊ¬¡£
¸½ºßTwitch¤Ç¤Î¥²ー¥àÇÛ¿®¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç³èÌöÃæ¡ª
Twitch¡§https://www.twitch.tv/akamikarubi
X¡§https://twitter.com/AkamiKarubi
YouTube¡§https://www.youtube.com/@AkamiKarubi
(C)UUUM (C)ÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó