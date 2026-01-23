¡ÚÀõÁð¤ÎÇò¶Ì¤¬Ì¾Êª!¡Ö´ÅÌ£¤ß¤Ä¤ä¡×¡Û ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¡Ö¤¢¤ó¤³ÇîÍ÷²ñ(R)¡×½é½ÐÅ¹¡£è§¤Ç¤¿¤ÆÇò¶Ì¡õ¸ÂÄê¡ÖÇò¶Ì¼êÈ¢¤¤¤Á¤´¤¢¤ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
¤¢¤ó¤³ÇîÍ÷²ñ¤Ç¤Ïè§¤Ç¤¿¤Æ¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤Î¤ß¤ÄÇò¶Ì3¶Ì¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ì£¤Ï7¼ïÎà¡Êº¸²¼¤«¤é¤¤Ê¤³¡¢ËõÃã¡¢Ãæ±ûº¸¡¢¤¤¤Á¤´¤¢¤ó¡¢¤ß¤¿¤é¤·¡¢¤º¤ó¤À¡¢º¸±ü¡¢ËõÃã¤¢¤ó¡¢¤¢¤ó¤³¡Ë¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ß¤Ä¤ä¤ÎÇò¶Ì¡£
¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«ÀÐÄÍ±ÑÉ§¤µ¤ó¤¬²áµî¼èºà¤ÇË¬¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥½¥ì¥À¥á¡ª¡Ë¤ä¥°¥ë¥á¥ê¥Ýー¥¿ー¤ÎÉ§ËàÏ¤¤µ¤ó¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¥°¥ë¥á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢DayDay¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿TBS¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Î¡Ö¤Ü¤ë½Î¤Î·ÝÇ½³¦¥¹¥¤ー¥ÄÉôÆÃÊÌÊÔ¡×¤ÇÅÄÊÕ¤µ¤ó¡Ö¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤ì¤Ï¡×¤ÈÀä»¿¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë¥°¥ë¥á¥ê¥Ýー¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÎó¤¬ÅÓÀä¤¨¤Ê¤¤ÀõÁð¤Î¡Ö´ÅÌ£¤ß¤Ä¤ä¡×¤Îè§¤Ç¤¿¤Æ¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤ÎÇò¶Ì¤È¤ªÅÚ»ºÀìÌç¤ÎÀõÁð»ûÃç¸«À¤ÄÌ¤êÅ¹¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇò¶Ì¼êÈ¢¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¡Ö¤¢¤ó¤³ÇîÍ÷²ñ(R)¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ó¤³ÇîÍ÷²ñ¸ÂÄê¤ÎÇò¶Ì¼êÈ¢¤¤¤Á¤´¤¢¤ó
º£²ó¤ÎºÅ»ö¤Ç¤Ï¡ÖThank you Berry much¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Î¥Ù¥êー¤È¤¢¤ó¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï´ÅÌ£¤ß¤Ä¤ä¤Ï¡¢µÜ¾ë»³¸µÄ®¤Î¹âÀô¤µ¤ó¤Î¤è¤Ä¤Ü¤·¤¤¤Á¤´¤òÇò¤¢¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤¿¼«²ÈÀ½¤¤¤Á¤´¤¢¤ó¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿´ÅÌ£¤ß¤Ä¤äËÜÅ¹¤Çµ¨Àá¸ÂÄê¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¤¤¤Á¤´¤ß¤ÄÇò¶Ì¤¬è§¤Ç¤¿¤Æ¤ÎÇò¶Ì¤Ç¤´Äó¶¡¡£Ãç¸«À¤ÄÌ¤êÅ¹¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÇò¶Ì¼êÈ¢¤¤¤Á¤´¤¢¤ó¡×¡Ê¤¤¤Á¤´¤ß¤ÄÉÕ¤¡Ë¤ò¡Ö¤¢¤ó¤³ÇîÍ÷²ñ(R)¡×¸ÂÄêÈÎÇä¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀõÁð»ûÃç¸«À¤ÄÌ¤êÅ¹¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÇò¶Ì¼êÈ¢¤ÏÇò¶Ì9¶Ì¤Ë³Æ¼ï¤¢¤ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê4¼ïÎà¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀ¹Âô»³¤ÏÇò¶Ì¤¬³Æ¼ï2¶Ì¤Î·×8¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£ºÅ»ö¾ðÊó
ºÅ»ö¾ì½ê¡§ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹ ËÜ´Û7³¬ ºÅÊª²ñ¾ì
ºÅ»öÌ¾¾Î¡§¡Ö¤¢¤ó¤³ÇîÍ÷²ñ(R) ¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨´ÅÌ£¤ß¤Ä¤ä¤Î¤ßÁ°È¾9Æü´Ö¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～19¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10¡§00～18¡§00¡Ê2·î5Æü/¸åÈ¾½ÐÅ¹Àß±Ä¤Î¤¿¤á¡Ë
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§
¢£¥¤ー¥È¥¤¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¤ÄÇò¶Ì3¶Ì¡Ê²¹¤Î¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹õ¤ß¤Ä¤¤Ê¤³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¤¿¤é¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çò¤ß¤ÄËõÃã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤º¤ó¤À
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¢¤ó¤³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËõÃã¤¢¤ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤Á¤´¤¢¤ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»æ»®¤Ç¤´Äó¶¡¡¢ºÅ»ö¾ì½ê¤Î¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤ÇÎ©¿©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£»ý¤Áµ¢¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çò¶Ì¼êÈ¢¤¤¤Á¤´¤¢¤ó¡Ê¢¨¤¢¤ó¤³ÇîÍ÷²ñ¸ÂÄê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çò¶Ì¼êÈ¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¢¤ó¤³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¤¿¤é¤·¡ÊÃç¸«À¤ÄÌ¤êÅ¹1ÈÖ¿Íµ¤¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËõÃã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤º¤ó¤À
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹õ¤ß¤Ä¤¤Ê¤³¡ÊËÜÅ¹1ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÌ£¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çò¶Ì¼êÈ¢ À¹Âô»³¡Ê4¼ï¤ÎÌ£¤¬1È¢¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ ¡Ö»°±ÛÁ°¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìÀ¾Àþ ¡ÖÆüËÜ¶¶¡×±Ø(B9½Ð¸ý)¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ ¡ÖÆüËÜ¶¶¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JR¡Ö¿·ÆüËÜ¶¶¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÖÅìµþ¡×±Ø(ÆüËÜ¶¶¸ý)¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ±Ø¤«¤é¤Ï¡ÖÌµÎÁ½ä²ó ¥Ð¥¹¥á¥È¥í¥ê¥ó¥¯ÆüËÜ¶¶¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ý¤Î¥Ð¥¹Ää(Å´¹Ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°)¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ÅÌ£¤ß¤Ä¤äËÜÅ¹1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¤ß¤ÄÇò¶Ì¡Ö¹õ¤ß¤Ä¤¤Ê¤³¡×
ËèÆü¿åÊ¬ÎÌ¤òÄ´À°¤·¼êÙÔ¤Í¡¢¼ê´Ý¤á¤¹¤ëÇò¶Ì¡£
¡Ú¤ß¤Ä¤ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Û
Çò¶Ì¤ÏËèÄ«¼êÙÔ¤Í¡¢¼ê¤Ç´Ý¤áè§¤Ç¤¿¤Æ¤Î¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤ÎÇò¶Ì¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÅÌ£¤ß¤Ä¤äËÜÅ¹¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¹õ¤ß¤Ä¤¤Ê¤³¡×¡£
¼¢²ì¸©»º¤ÎÂçÎ³¤ÎÂçÆ¦¡Ö¥ª¥ª¥Ä¥ë¡×¤ò¿¼Àù¤ê¡¢ÀõÀù¤ê¤ÈÆó¼ïÎà¤ÎßäÀù¶ñ¹ç¤Î¤â¤Î¤òËèÄ«ÈÔ¤¤¿¤Æ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¤Ê¤³¡×¤Ïº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤ÇÂçÆ¦¤Î¹á¤ê´Å¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
´ÅÌ£¤ß¤Ä¤äÃç¸«À¤ÄÌ¤êÅ¹¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤ÏÇò¶Ì¼êÈ¢¡Ö¤ß¤¿¤é¤·¡×¡£
¸·Áª¤·¤¿Å·Á³¾úÂ¤¤Î¾ßÌýÆó¼ïÎà¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤ÎËÜ¤ß¤ê¤ó¡¢¼¯»ùÅç¸©´î³¦Åç¤Î¤¤ÓÅü¡¢ÂçÊÑ´õ¾¯¤Ê
¹ñ»ºËÜ³ëÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¼«²ÈÀ½¤Î¤ß¤¿¤é¤·¤¢¤ó¤È¤ª¹¥¤ß¤ÇÆüËÜ»°Âç¼·Ì£¤Î¤ä¤²¤óËÙ¤µ¤ó¤Î¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤Ç¤è¤êÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ß¤Ä¤ä¤Î¤ß¤Ä¡Û
¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤ÎÇò¶Ì¤Î¾å¤ËÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿4¼ïÎà¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¡¢Ì£¤´¤È¤ËÀìÍÑ¤Î¤ß¤Ä¤äÄ´Ì£ÎÁ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤¢¤ó¤³¡×¤Ë¤Ï¡¢²ÆìÇÈ¾È´ÖÅç¤Î¹õÅü¤ÈÏÂ»°ËßÅü¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼ÑµÍ¤á¤¿¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¹õ¤ß¤Ä
¡¦¡Ö¤ß¤¿¤é¤·¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»°Âç¼·Ì£¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀõÁð¡Ö¤ä¤²¤óËÙ¡×¤µ¤ó¤Î¼·Ì£Åâ¿É»Ò
¡¦¡ÖËõÃã¡×¡¢¡Ö¤º¤ó¤À¤¢¤ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¼¯»ùÅç´î³¦Åç¤Î¤¤ÓÅü¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¼ÑµÍ¤á¤¿¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÇò¤ß¤Ä
¡¦¡ÖËõÃã¤¢¤ó¡×¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ±§¼£¤ÎÏ·ÊÞ±üÀ¾ÎÐË§±à¤ÎËõÃã¤òÇò¤ß¤Ä¤È¹ç¤ï¤»¤¿¼«²ÈÀ½ËõÃã¤ß¤Ä
¡¦¡Ö¤¤¤Á¤´¤¢¤ó¡×¤Ë¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©»³¸µÄ®¤Î¹âÀô¤µ¤ó¤Î¤è¤Ä¤Ü¤·¤ò¤¤¤Á¤´¤Î¤ß¤Î¿åÊ¬¤Ç¿æ¤¤¤¿¤¤¤Á¤´¤ß¤Ä
Å¹¼ç¡§ÅÄÃæ±Í»Ê
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡Ö´ÅÌ£¤ß¤Ä¤äËÜÅ¹¡Ê¥¤ー¥È¥¤¥ó¡Ë¡×
½»½ê¡§¢©111-0032 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð£±ÃúÌÜ£³£²－£±£³¾¾Â¼¥Ó¥ë1¡¦2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü12¡§00～17¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー16¡§30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅÚÆü½Ë10¡§00～18¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー17¡§30¡Ë
¡¡¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¤Ç¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡¢ÊÄÅ¹»þ´Ö¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/kanmi_mitsuya/
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡ÖÀõÁð±Ø¡×3ÈÖ½Ð¸ý±¦¼ê´Ñ²»ÄÌ¤ê¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìÉðÅ´Æ»¡ÖÀõÁð±Ø¡×ÀµÌÌ¸ý¤«¤é¿·Ãç¸«À¤ÄÌ¤ê¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¡Ö´ÅÌ£¤ß¤Ä¤ä ÀõÁð»ûÃç¸«À¤ÄÌ¤êÅ¹¡Ê¤ªÅÚ»ºÀìÌç¡Ë¡×
½»½ê¡§¢©111-0032 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð£±ÃúÌÜ£±£¸－£±ÀõÁð»ûÃç¸«À¤ÄÌ¤ê
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～18¡§00
¡¡¢¨Áá´ü´°Çä¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÄÅ¹»þ´Ö¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/kanmi_mitsuya_nakamise/
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡ÖÀõÁð±Ø¡×3ÈÖ½Ð¸ý±¦¼ê´Ñ²»ÄÌ¤ê¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìÉðÅ´Æ»¡ÖÀõÁð±Ø¡×ÀµÌÌ¸ý¤«¤é¿·Ãç¸«À¤ÄÌ¤ê¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀ¸»º¼ÔÄ¾Çä¤Î¤ì¤ó²ñ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹õÀî ·òÂÀ
½»½ê¡§¢©111-0034 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÍëÌç£±-£²-£µ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5827-7530