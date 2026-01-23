Lazuli³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡ÖNEXT¥æ¥Ë¥³ー¥óÄ´ºº¡×¤ËÁª½Ð
AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLazuli PDP¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëLazuli³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çë¸¶ ÀÅ¸·¡¢°Ê²¼¡ÖLazuli¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖNEXT¥æ¥Ë¥³ー¥óÄ´ºº¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍË¾¤ÊÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤Î°ì¼Ò¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Lazuli¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤òAIµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý½¸¡¢À°Íý¡¢²Ã¹©¤·¡¢´ë¶È¤¬³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¥Çー¥¿À°È÷¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖLazuli PDP¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¾®Çä¶È¤ä²·Çä¶È¡¢¥áー¥«ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤ÎÉÔÈ÷¤ä·Á¼°¤ÎÉÔ°ìÃ×¤¬DX¿ä¿Ê¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Lazuli¤ÏAI¤ä¹âÅÙ¤Ê¼«Á³¸À¸ì½èÍý¡¢µ¡³£³Ø½¬µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤ä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹âÅÙ²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖNEXT¥æ¥Ë¥³ー¥óÄ´ºº¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖNEXT¥æ¥Ë¥³ー¥óÄ´ºº¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤¬¹ñÆâ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤òÆÈ¼«¤Ë¿ä·×¡¦»»½Ð¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¼¡À¤Âå¤Î»º¶È¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍË¾¤Ê´ë¶È¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/next-unicorn/#/dataset/2025/list
Lazuli³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Lazuli³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯7·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Lazuli¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¾¦ÉÊ¾ðÊó¡×¤ò¶¥ÁèÎÏ¤òÀ¸¤à¡Ö·Ð±Ä»ñ»º¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÎÏ»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò³Ë¤È¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLazuli PDP¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼ÒÆâ³°¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¦À°È÷¡¦³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£Lazuli PDP¤Ï¡¢AI PIM*/AI DAM**¤òÃæ¿´µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤È³ÈÄ¥¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¼¡À¤Âå¤Î¾¦ÉÊ¥Çー¥¿´ðÈ×¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊAI¤òÍÑ¤¤¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¥Çー¥¿½èÍý¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢ÉôÌç¤ä¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Î¥µ¥¤¥í²½¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£°ì¸µ´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥Çー¥¿¤òAI¤äÂ¾¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¿×Â®¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¶È¡¦¾®Çä¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤È»Ô¾ìÊÑ²½¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÅ¬±þ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://lazuli.ninja/(https://lazuli.ninja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=unicorn)
*1¡§Product Information Management¡§¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡¦¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥×¥í¥»¥¹
*2 ¡§Digital Asset Management¡§¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥¥¹¥È¡¢Æ°²è¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ÉÍý¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥×¥í¥»¥¹