¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï»àË´¥Õ¥é¥°¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö¿Íµ¤ÅêÉ¼1°ÌµÇ° ÇËÌÇ¥Õ¥é¥°º×¡×³«ºÅ
IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒPlott¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±üÌîæÆÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖPlott¡×¡Ë¤Ï¡¢Plott Games¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï»àË´¥Õ¥é¥°¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¤³¤Î¥Õ¥é¡ª¡Ù¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤ÅêÉ¼´ë²è¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡Ö¿Íµ¤ÅêÉ¼1°ÌµÇ° ÇËÌÇ¥Õ¥é¥°º×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÆÆÃÊÌ°áÁõ¤ÎÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤¬¥Ü¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤è¤êÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤Î¿·°áÁõSSR¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖÇËÌÇ¥Õ¥é¥°[¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È]¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¿·°áÁõ¤ÎSSR¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖÇËÌÇ¥Õ¥é¥°[¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È]¡×¤¬¥²ー¥àÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎSSR¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ò´¹½ê¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ò´¹½ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1°ÌµÇ°¿ÀÂ÷¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤â³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯1·î23Æü(¶â)12:00～2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)3:59
¢£ ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥ÉÆþÎÏ¤ÇÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤Î¸ÂÄê¥×¥í¥Õ¥¢¥¤¥³¥ó¤ò³ÍÆÀ¡ª
Á´¹ñ¤Î¥íー¥½¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï»àË´¥Õ¥é¥°¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥àÉÕ¤¡Ë¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î¥Õ¥é¡ª¡Ù¤Î¥²ー¥àÆâ¤Ç»È¤¨¤ëÇËÌÇ¥Õ¥é¥°[¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È]¤Î¥×¥í¥Õ¥¢¥¤¥³¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)～2026Ç¯2·î6Æü(¶â¡Ë
¢£ ÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤Î´ðËÜ°áÁõ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎPick UP¥¬¥Á¥ã¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉü¹ï³«ºÅ¡ª
ÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼1°Ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤Î´ðËÜ°áÁõ¥¹¥¿¥¤¥ëPick UP¥¬¥Á¥ã¡ÖÇËÌÇ¥Õ¥é¥°3¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉü¹ï¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥Á¥ã¤«¤é¤Ï¡¢´ðËÜ°áÁõ¤ÎÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤ÎSSR¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Pick UP¥¬¥Á¥ã³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯1·î23Æü(¶â)12:00～2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)3:59
¢£ ¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï»àË´¥Õ¥é¥°¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡Ù³µÍ×
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï»àË´¥Õ¥é¥°¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª
¡¦²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÂÐ±þOS¡§iOS/Android
¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒPlott
¡¦¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)︎Plott Inc.
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/konofla
¡¦App Store/Google Play¡§https://onelink.to/konofla_x
ËÜºî¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¡¢»àË´¥Õ¥é¥°²ó¼ý¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤ëÊüÃÖRPG¡£°ì¿ÍÁ°¤Î»à¿À¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥é¥°¤Á¤ã¤ó¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ë¡É¤Æ¤ó¤·¡É¤¿¤Á¤òÂà¤±¡¢»à¿À¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò´°¿ë¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢»àË´¥Õ¥é¥°¤ÎÎ©¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Îº²¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¸«½¬¤¤»à¿À¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Õ¥é¥°¤Á¤ã¤ó¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¿ÀÍÍ¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì°Ê²¼¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö·¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥¯¥Ó¤À¤Í¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥é¥°¤Á¤ã¤ó¤¬°ì¿ÍÁ°¤Î»à¿À¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ ¡ØÁ´ÎÏ²óÈò¥Õ¥é¥°¤Á¤ã¤ó!¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØÁ´ÎÏ²óÈò¥Õ¥é¥°¤Á¤ã¤ó!¡Ù ¤Ï2019Ç¯¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤ÃË¡¦¥â¥ÖÃË¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿»àË´¥Õ¥é¥°¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡Ö»à¿ÀNo.269¡×¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏKADOKAWA MFÊ¸¸ËJ¤«¤é¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò½ÐÈÇ¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï232Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹IP¤Ç¤¹¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@flag__chan
X¡§https://x.com/flag__chan
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒPlott¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¤òÃæ¿´¤ËIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËYouTube¤äTikTok¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ä¡¢webtoon¡Ê¢¨¡ËºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦À©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆü¾ï¤Ë²¹ÅÙ¤ò¡£À¤³¦¤ËÇ®¶¸¤ò¡£»þÂå¤ËÅô²Ð¤ò¡£¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢YouTubeÎÎ°è¤Ç¤ÏÎß·×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô1,200Ëü¿Í¡¢Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô150²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¥æー¥¶ー¤ËÆÏ¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¡¦¥²ー¥à¡¦²»³Ú¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Î¥Ù¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ webtoon¤Ï¡¢NAVER WEBTOON Ltd.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒPlott¡ÊPlott Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±üÌîæÆÂÀ
ÀßÎ©¡§2017Ç¯8·î2Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-4 ¥À¥ô¥£¥ó¥Á¾®ÀîÄ®5F
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://plott.tokyo/