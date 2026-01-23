°åÎÅ¡¦²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¡¡³ô¼°²ñ¼ÒReTaby¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤è¤ê4½µ´Ö¡¢Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¤Î½÷ÀÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤Ç¹¹ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¤È²ð¸î¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³°½Ð¡¦Î¹¹Ô»Ù±ç¡Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒReTaby¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäÌî ·ÃÎ¤¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê4½µ´Ö¡¢Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¤Î½÷ÀÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤ò¹¹ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥é¥¤¥Êー¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢½÷Àµ¯¶È²È±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖLED´ØÀ¾¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçºå¥á¥È¥í ¥¢¥É¥¨¥é¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ýー¥¿ー¾Þ¤ÎÉû¾Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¹¹ð·Ç½Ð¤ÎÇØ·Ê¤ÈReTaby¤ÎÁÛ¤¤
ReTaby¤Ï¡¢¡Ö³°½Ð¡¦Î¹¹Ô¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤¬¡¢Ç¯Îð¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ä³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼Í½ËÉ¡¢¼Ò²ñÅª¸ÉÎ©¤ÎËÉ»ß¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤À¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥é¥¤¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ëÃÏ²¼Å´¼ÖÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿Êý¤ä¡¢¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ LED´ØÀ¾¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖLED´ØÀ¾¡×¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçºå»º¶È¶É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñ¤Ç²ò·è¤·¤¿¤¤²ÝÂê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë½÷Àµ¯¶È²È±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒReTabyÂåÉ½¤ÎºäÌî·ÃÎ¤¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙLED´ØÀ¾¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥óÈ¯É½²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âçºå¥á¥È¥í ¥¢¥É¥¨¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤«¤é¥µ¥Ýー¥¿ー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¹¹ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥é¥¤¥Êー¡×³µÍ×
Âçºå»ÔÆâ¤òÆîËÌ¤Ë´Ó¤¯¸æÆ²¶ÚÀþ¤Î½÷ÀÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¶õ´Ö¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
·Ç½Ð´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
·Ç½ÐÏ©Àþ¡§ Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ½÷ÀÀìÍÑ¼ÖÎ¾¡Ê3ÊÔÀ®¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨»þ´ÖÂÓ¤äÍøÍÑ¾ò·ï¤Ë¤è¤êÃËÀ¤ÎÊý¤Ë¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
ÆâÍÆ¡§ ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¤¬¤â¤¿¤é¤¹´õË¾¤È¡¢ReTaby¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤òÉ½¸½¤·¤¿ÃæÄß¤ê¡¦¥É¥¢²£¹¹ð¡¡
¡¡¡¡¡¡ Åù¤ÎÁ´ÌÌÅ¸³«¡£
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò ºäÌî ·ÃÎ¤¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
ºòÇ¯¤ÎLED´ØÀ¾¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤é¤ËÂçºå¥á¥È¥í ¥¢¥É¥¨¥éÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢Âçºå¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤¢¤ëÂçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ReTaby¤Î¥í¥´¤Ï¡ÖÉ÷¼Ö¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¼Ö¤ÏºÇ½é¤ËÉ÷¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó²ó¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹¹ð¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤¢¤Î¾ì½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò´¶¤¸¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒReTaby¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¤Ê¤É¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¸òÄÌ»ö¶È¼ÔÅù¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³°½Ð¡¦Î¹¹Ô»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è»ñ¸»¤ä´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤ä»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¤¬°Â¿´¤·¤Æ³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ä´Ñ¸÷»º¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
