¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û½ª³è¤Ï¡È¤á¤·¡É¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È by ¤½¤¦¤¾¤¯¥É¥Ã¥È¥³¥à
¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁêÂ³¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤ëWeb¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤½¤¦¤¾¤¯¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒAGE technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§±ö¸¶ Í¥ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¡È²ÈÂ²½ª³è¡É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ»Ò¿©»ö²ñ´ë²è¡Ö½ª³è¤Ï¡È¤á¤·¡É¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë by ¤½¤¦¤¾¤¯¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÌÜÅª
½ª³è¤äÁêÂ³¤ÎÏÃ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤ÂçÀÚ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡È¤¤¤Ä¤«ÏÃ¤½¤¦¡É ¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤ÏÆ§¤ß¹þ¤ß¤Å¤é¤¯¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤òÃúÇ«¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Î½ª³è¤Î¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿©Âî¤ò°Ï¤à»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤«¤·¤³¤Þ¤é¤º¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÉáÃÊ¤è¤êËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤éËÜ´ë²è¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¤¤Ã¤«¤±¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤²ÈÂ²¡É¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¡¢¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ª³è¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬ËÜ´ë²è¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¢£ ¼Â»Ü³µÍ×
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§Éã¡¢Êì¡Ê50Âå¡Ë¡¢Ä¹½÷¡¢¼¡½÷¡Ê20Âå¡Ë¤Î²ÈÂ²
ÆâÍÆ¡§»×¤¤½Ð¡¦¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¡¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥£¥Êー·Á¼°
¢£ ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤È²ÈÂ²¤ÎÂÐÏÃ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÊÑ²½
¡¦¿Ê¤áÊý
Á°È¾¤Ï¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥Æー¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë²ñÏÃ¡£¸åÈ¾¤Ï¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤¬ÀÊ¤ò³°¤·¡¢²ÈÂ²¤À¤±¤Î»þ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥Æー¥Þ¤Î°ìÍ÷¤òÅÏ¤·¡Èº£ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¡É¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°õ¾ÝÅª¤Ê²ñÏÃ (·É¾ÎÎ¬)
Ì¼¤µ¤Þ¤Î¡ÖÍê¤â¤·¤¤¤È¤³¤í¡×¡Ö¼«Ëý¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Éã¡§ Ä¹½÷¤Ï¼«Î©¿´¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ¤ê¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£¼¡½÷¤Ï¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â»¡¤·¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤ÈÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÍ¤ÏÉâ¤ÄÀ¤ß¤Î¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ø¼Â¤Ë°é¤Ã¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¡§ËÜÅö¤Ë¡¢Æó¿Í¤È¤â¤è¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Éã¡§²ÈÂ²¤Ë¶ìÏ«¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢Æó¿Í¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«°ì¤Ä¡ÈÉð´ï¡É¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Ï¡¢¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤¬¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹½÷¡§Ç®¿´¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Í¡£ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤Ê¡£
Éã¡§¼¡½÷¤Ï¡¢¤½¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ý¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó°é¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼¡½÷¡§¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¡¢½é¤á¤Æ¤«¤â¡£
Êì¡§¼ê¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤Ì¼¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¼ÉÊ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥Êー¤À¤±¤Ï¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡½÷¡§ÆÃ¤Ë¿©»ö¤Î»þ¤Î¥Þ¥Êー¤Ï·ë¹½¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
Ä¹½÷¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£Âç»®¤«¤é¤ª¤«¤º¤ò¼è¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤ª»®¤Ç·Þ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡£
Êì¡§¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£¤³¤Î´Ö¡¢³°¿©¤·¤¿»þ¤â¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤ª»®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤¢¡¢º£¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê°¦¾ð¿¼¤¤¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¤´¼Â²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯»Ç¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
Êì¡§¤â¤È¤â¤È¡¢»ä¤¬ÍÄ¤¤º¢¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Êì¤¬Áá¤¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Éã¤¬°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£²È¤ÎÃæ¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Éã¤ËÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤â¡¢¤â¤¦ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
º£¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤«½»¤Þ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Êì¡§¤¤¤¨¡¢º£¤Ï¶õ¤²È¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤Ë¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼Â²È¤òÌ¼¤µ¤Þ¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
Êì¡§ÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤ËÀ°Íý¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¾¯¤·½¤Á¶¤¹¤ì¤Ð¡¢Âß¤·½Ð¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ÃÛÇ¯¿ô¤Ï·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í£°ì¤Îºâ»º¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÇä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢º£¤Ï»ä¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÌ¼¤¿¤Á¤Ë¤âÁêÂ³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éã¡§ËÍ¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤éº£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Ç»È¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤È²È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Æ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ý¤Á²È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼¡½÷¡§ÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¸Å¤¤²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Î»×¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Êì¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë²È¤À¤·¡¢»ý¤Á²È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹½÷¡§»ý¤Á²È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¹¤°¤Ë¼êÊü¤¹¤è¤ê¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡½÷¡§¤¿¤À¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä±¿ÍÑ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£
Êì¡§¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤«ÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡£ ¤¿¤ÀÌ¼¤¿¤Á¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤¬°ìÈÖ¤Î¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ý¤±°ã¤¤¡×¤ò²ò¤¡¢º£¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
»öÁ°¤Ë¤ªÊì¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤ëÉãÌ¼¤Î³Ý¤±°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Â²È¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç°ìÅÙÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¸·¤·¤µ¤Î±ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿»×¤¤¤ä¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÎ¾¿Æ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¿°¦¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬»×¤ï¤ºÎÞ¤°¤à¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸Æü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë²ÈÂ²¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸ì¤é¤ì¡¢²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÊÑ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ½ªÎ»¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÉ½¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤
»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âËþÂÅÙ5¡Ê¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡Ë¤È²óÅú¡£Ì¼¤µ¤Þ¤«¤é¤â¡¢ËþÂÅÙ4¡Ê¤è¤«¤Ã¤¿¡Ë¤È5¡Ê¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡Ë¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ª³è¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¡§²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ø¤Îµ¤¤Å¤
- ¿¿·õ¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤«¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ö¤Ë¿Í¤¬Æþ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿¼¤¯ÏÃ¤»¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
- 4¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤»¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¡¢¤Þ¤¿½¸¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
- Î¾¿Æ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤ÎÀ¼¡§»Ò¤É¤â¤Î»×¤¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È
- Ì¼¤¿¤Á¤¬¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¿Æ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
- ÍÄ¤¤º¢¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤½¤ì¤òº£¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
- ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÉáÃÊ¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¡¢¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤òÌ¼¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£ ¤Þ¤È¤á
¡Ö¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤ê¡×¤¬À¸¤ó¤Ç¤¤¤¿µ÷Î¥¤ò¡¢ÂÐÏÃ¤Ç·Ò¤®Ä¾¤¹
²ÈÂ²¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢´Ø·¸À¤¬°¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ë»×¤¤¤ä¤ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤¹¤®¤ÆËÜ²»¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢²ÈÂ²¤À¤«¤é¤³¤½´¶¾ð¤¬½Ð¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤É¡ÈÇÛÎ¸¤È¡¢²ÈÂ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¡É¤¬ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¿©Âî¤È¤¤¤¦Æü¾ïÅª¤Ê¾ì¤Ë¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤¬²ðºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÂÐÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àµ¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤ä»×¤¤¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
½ª³è¤äÁêÂ³¤ò¡¢²¿¤«¤ò¡Ö·è¤á¤ë¤¿¤á¤ÎµÁÌ³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ç»×¤¤¤ò¸ò¤ï¤·Â³¤±¤ë¡ÖÂÐÏÃ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¡£¤½¤Î»ëÅÀ¤ÎÊÑ²½¤³¤½¤¬¡¢¤´²ÈÂ²¤¬¶¦¤ËÌ¤Íè¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡¢°ìÊâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¿Í¤Ë¤µ¤»¤º¡¢Á´°÷¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¡È²ÈÂ²½ª³è¡É
¡ÖÁêÂ³¡×¡Ö½ª³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È½ª³è¡á1¿Í¤Ç¸ÉÆÈ¤Ë¹Ô¤¦À¸Á°½àÈ÷¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È½ª³è¡á²ÈÂ²¤Ç²áµî/Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦ÂçÀÚ¤Ê´ü´Ö¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AGE technologies¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ø²ÈÂ²½ª³è¡Ê¤«¤¾¤¯¤·¤å¤¦¤«¤Ä¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Á¤Î½ª³è¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢Äó¾§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö²ÈÂ²¤Î¤³¤È¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¡×¤ò¼«Á³¤ËÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂÐÏÃ¤Î»þ´Ö¤ò¤´°ì½ï¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¾¤¯¥É¥Ã¥È¥³¥à
ÈÑ»¨¤Ê³Æ¼ïÁêÂ³¼êÂ³¤¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëWeb¥µー¥Ó¥¹¡£¸ÍÀÒ¤ä½»Ì±É¼¤Ê¤É¤Î½ñÎà¼ý½¸¡¢¿½ÀÁ½ñ¤ä²È·Ï¿Þ¤ÎºîÀ®¡¢Ë¡Ì³¶É¤ä¶ä¹Ô¤Ø¤ÎÄó½Ð¤Ê¤É¡¢¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëºî¶È¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç´°·ë¡£2020Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¡¢Îß·×ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï5Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢Á´¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³¼êÂ³¤web¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.1¡×¤â³ÍÆÀ(¢¨)¡£ÉÔÆ°»º¡¢ÍÂÃù¶â¡¢Í²Á¾Ú·ô¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¼êÂ³¤¤ËÂÐ±þ¡£
¢¨2025Ç¯9·î´ü_ÁêÂ³¼êÂ³¤Web¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº(Ä¾¶á1Ç¯) Ä´ººµ¡´Ø:ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½
³ô¼°²ñ¼ÒAGE technologies
2018Ç¯ÁÏ¶È¡¢¥·¥Ë¥¢¡¦½ª³èÎÎ°è¤ÇÁêÂ³¼êÂ³¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÇäµÑ¡¦½èÊ¬¡¦³èÍÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÇÈÑ»¨¤ÊÁêÂ³¼êÂ³¤¤¬´°·ë¤Ç¤¤ëWeb¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤½¤¦¤¾¤¯¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Î³«È¯¡¢±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁêÂ³ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇãÃç²ð¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤âÄó¶¡¡£À¸Á°½àÈ÷¤«¤é»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢¡¦½ª³èÎÎ°è¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒAGE technologies
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±ö¸¶ Í¥ÂÀ
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7-3-4 ¥¢¥½¥ë¥Æ¥£À¾¿·½É 2³¬
URL¡§https://age-technologies.co.jp/
