°ß¿©Æ»µÕÎ®¾É¤ò´µ¤¦¹âÎð¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·Ð´É±ÉÍÜ¤ÎÉÔÂÑÀ­¤¬ÉÂ±¡·Ð±Ä¤ËÍ¿¤¨¤ë·ÐºÑÅªÂ»¼º¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¹ñºÝÅª³Ø½Ñ»¨»ï¡ØClinical Nutrition ESPEN¡Ù¤Ë·ÇºÜ

¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Í¥¹¥ì ¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡§ÃæÅç¾¼¹¡¢°Ê²¼¡Ö¥Í¥¹¥ì ¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó°åÎÅË¡¿Í¶Ó½¨²ñ¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡Ö°ß¿©Æ»µÕÎ®¾É´µ¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð´É±ÉÍÜ¤Î°åÎÅ·ÐºÑÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤¡×¤ÎÀ®²Ì¤¬¡¢²¤½£Î×¾²±ÉÍÜÂå¼Õ³Ø²ñ¡ÊEuropean Society for Clinical Nutrition and Metabolism: ESPEN¡Ë¢¨1¤Î¸ø¼°³Ø½Ñ»ï¡ÖClinical Nutrition ESPEN¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®Æ¬Ãø¼Ô¡§¥Í¥¹¥ì ¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ ³ùÅÄÀ¬ÏÂ¡Ë¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÅÍÜÉÂÅï¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹âÎð¤Î°ß¿©Æ»µÕÎ®¾É¡ÊGERD¡Ë´µ¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð´É±ÉÍÜÉÔÂÑÀ¤Ë¤è¤ëÉÔÂ¬¤ÎÃæÃÇ¤¬¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä´Ä¶¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤¹¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·Ð´É±ÉÍÜÉÔÂÑÀ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Î×¾²Åª¤ª¤è¤Ó·ÐºÑÅª¤ÊÆó½Å¤Î±Æ¶Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá´ü¤Î±ÉÍÜ²ðÆþ¤äÅ¬ÀÚ¤ÊÎ®Æ°¿©ÁªÂò¤È¤¤¤Ã¤¿Í½ËÉÅªÀïÎ¬¤¬¡¢´µ¼Ô¤Î¥¢¥¦¥È¥«¥à¸þ¾å¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò»Ù¤¨¤ëÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¹¥ì ¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸ÜµÒ²ÝÂê¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿±ÉÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¸¦µæ³èÆ°¤ä³Ø½ÑÈ¯É½¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ÉÍÜÎÅË¡¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1²¤½£Î×¾²±ÉÍÜÂå¼Õ³Ø²ñ¡ÊEuropean Society for Clinical Nutrition and Metabolism¡¢Î¬¾ÎESPEN¡Ë¤Ï¡¢Î×¾²±ÉÍÜ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ø²ñ¡£1979Ç¯¤ËÀßÎ©¡£À¤³¦¤Î±ÉÍÜ³ØÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø½Ñ¤È¶µ°é¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç»ØÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë
Economic consequences when enteral tube feeding intolerance causes unplanned discontinuation in hospitalized older patients with gastroesophageal reflux disease
Ãø¼Ô
Yukikazu Kamada, Kanako Kawano, Akina Iguchi, Noriko Tominaga, Chisato Okamoto, Masatoshi Inoue, Ataru Igarashi, Masafumi Kitakaze
·ÇºÜ»ï
Clinical Nutrition ESPEN
ÏÀÊ¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥ê¥ó¥¯
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240545772503205X?via%3Dihub
É®Æ¬Ãø¼Ô¡§¥Í¥¹¥ì ¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ ³ùÅÄÀ¬ÏÂ
¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤Î³µÍ×1. ¹â¤¤ÃæÃÇÎ¨¤È¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¡§
Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÎðGERD´µ¼Ô¤Î23.5%¤¬·Ð´É±ÉÍÜÉÔÂÑ¾É¤Ë¤è¤ë·ÐÄ²±ÉÍÜ¤ÎÃæ»ß¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÂÑ¾É¤Ë¤è¤ë·Ð´É±ÉÍÜÃæ»ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏBMI¤¬ ÄãÃÍ¤Î´µ¼Ô¤Ç¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2. ÉÂ±¡¼ý±×¤Ø¤Î±Æ¶Á¡§
·Ð´É±ÉÍÜ¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿ÇÎÅÊó½·¾å¤ÎÊñ³çÀÁµá¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ëÅÀÅ©¡ÊÀÅÌ®±ÉÍÜ¡Ë¤ä¿ÇÃÇ¸¡ºº¤ÎÈñÍÑ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æþ±¡»þ¿©»öÎÅÍÜÈñ¤Ê¤É¤Î¼ý±×¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉÂ±¡Â¦¤ÎÂ»¼º¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¹½Â¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÂ»¼º³Û¡§
¹âÎðGERD´µ¼Ô10Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢4½µ´Ö¤ÇÌó24Ëü8Àé±ß¤ÎÉÂ±¡Â»¼º¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËBMI¤¬ÄãÃÍ¤Î´µ¼Ô¤ä¡¢È¾¾Ã²½ÂÖÎ®Æ°¿©¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤ÇÂ»¼º³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
