PXG¡¢2025Ç¯PGA¥Ä¥¢ー¿·¿Í²¦¥¢¥ë¥É¥ê¥Ã¥Á¡¦¥Ý¥Ã¥È¥®ー¥¿ー¤È·ÀÌó
PXG Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë- PXG¤Ï¡¢2025Ç¯PGA¥Ä¥¢ー¿·¿Í²¦¤Î¥¢¥ë¥É¥ê¥Ã¥Á¡¦¥Ý¥Ã¥È¥®ー¥¿ー¡ÊAldrich Potgieter¡Ë¤È·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥¢ー¶þ»Ø¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¼ã¼êÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PXG¤ÎPGA¥Ä¥¢ー¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥È¥®ー¥¿ー¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥ëー¥ー¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥É¡¢ÎäÀÅ¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¾ï¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ëÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤ÎPXG¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ë¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ï¡¢Ã±¤ËÎÉ¤¤¥ëー¥ー¥¤¥äー¤ò²á¤´¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï°ì¤Ä¤Î´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢PXGÁÏ¶È¼Ô·óCEO¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ñー¥½¥ó¥º¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈà¤Ïµ¬Î§Àµ¤·¤¯¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµá¤á¤ë¥®¥¢¤òÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌÀ²÷¤µ¤È¶¥Áè¿´¤³¤½¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤àÈà¤ÈPXG¤ò¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¡×
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸¡¾Ú¤ò³Ë¤Ë¿ø¤¨ÂàÌò·³¿Í¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢PXG¤Ï¿®Íê¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ê·ë²Ì¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥È¥®ー¥¿ー¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤¹¤Ù¤Æ¤òPXG(R)¥¯¥é¥Ö¤ÇÂ·¤¨¡¢ºÇ¿·¤ÎPXG¥Ä¥¢ー¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öºò¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥Ý¥Ã¥È¥®ー¥¿ー¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖËè½µ¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢PXG¤Ï¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Äー¥ë¤È¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÀÇ½¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥»¥¹¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢»ä¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¥Ý¥Ã¥È¥®ー¥¿ー¤Ï¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¤ÎPGA¥Ä¥¢ー¤ò°Ê²¼¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥É¥ê¥Ã¥Á¡¦¥Ý¥Ã¥È¥®ー¥¿ー ¥¢¥ë¥É¥ê¥Ã¥Á¡¦¥Ý¥Ã¥È¥®ー¥¿ー - PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/pages/tour-pros/aldrich-potgieter)
¡¦PXG Lightning(R) Tour ¥É¥é¥¤¥Ðー
PXG Lightning ¥É¥é¥¤¥Ðー | ºÇÂçÈôµ÷Î¥¡õºÇÂ®¥Üー¥ë¥¹¥Ôー¥É - PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/lightning-drivers)
¡¦PXG Secret Weapon(R) ¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¡¡
PXG Secret Weapon | Mini Driver | PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/secret-weapon-mini-driver)
¡¦PXG 0311(R) X GEN8 ¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥¤¥¢¥ó¡¡
PXG 0311 X GEN8 Driving Iron | Penetrating Distance & Control - PXG Japan ¡¡(https://jp.pxg.com/ja/products/gen8-driving-iron)
¡¦PXG 0311(R) T GEN8 ¥¢¥¤¥¢¥ó¡Ê4ÈÖ¡Ë
PXG 0311 GEN8 Irons | Explosive Distance, Unmatched Feel - PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/gen8-irons)
¡¦PXG 0317 ST(R) ¥¢¥¤¥¢¥ó¡Ê5～9ÈÖ¡Ë
PXG 0317 Irons | Tour inspired Irons | PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/0317-irons)
¡¦PXG Sugar Daddy III ¥¦¥§¥Ã¥¸¡Ê46¡ë¤È60¡ë¡Ë
Sugar Daddy III Wedges | Milled Golf Wedges | PXG Japan¡¡(https://jp.pxg.com/ja/products/sugar-daddy-iii-%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B8)
¡¦PXG Brandon(R) Tour ¥Ñ¥¿ー¡¡
Tour Series Brandon ¥Ñ¥¿ー | ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó - PXG - PXG Japan¡¡(https://jp.pxg.com/ja/products/tour-series-brandon-%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC)
¥Ý¥Ã¥È¥®ー¥¿ー¤Ï¿·¤¿¤ÊPGA¥Ä¥¢ー¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤È¤È¤â¤ËPXG¤Ë²ÃÆþ¡£¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ú¥ó¥¸¡¢2024Ç¯PGA¥Ä¥¢ー¿·¿Í²¦¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥³ー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¥¶¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥È¤é¤òÍÊ¤¹¤ëPXG¤Î¥Ä¥¢ー¿ØÍÆ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÈ×ÀÐ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
PXG¡¢PGA¥Ä¥¢ー¤ª¤è¤ÓLPGA¥Ä¥¢ー·ÀÌóÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢ー¥ì¥Ù¥ë¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¯¥é¥Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢https://jp.pxg.com/ja ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PARSONS XTREME GOLF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PXG¡ÊParsons Xtreme Golf¡Ë¤Ï¡¢µ¯¶È²È¤Ç¤¢¤êÇ®¿´¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥Ñー¥½¥ó¥º¤¬ÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£PXG¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿·À½ÉÊ¤ÏÈôÌöÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬ÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PXG¤Ï±¦Íø¤¡¦º¸Íø¤¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¸þ¤±¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¡¢¥¦¥§¥Ã¥¸¡¢¥Ñ¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PXG AOYAMA¡ÊÄ¾±ÄÅ¹¡Ë¡¡¡¡¡¡
¢£ ½»½ê¡§107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6-3-16 1F
¢£ ±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
¢£ ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6712-6888¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£ Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§https://www.pxg.com/ja-jp/locations/aoyama.html¡¡
PXG¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡¢Christiaan Bezuidenhout, Eric Cole, Patrick Fishburn, Jake Knapp, David Lipsky, Marco Penge, Aldrich Potgieter, Chad Ramey, Mason Andersen, Christian Banke, Paul Barjon, Sebastian Cappelen, Patrick Cover, Cristobal Del Solar, Kevin Dougherty, Joey Garber, Ryan McCormick, Henrik Norlander, Augusto Nunez, Nathan Petronzio, Garrett Reband, Shad Tuten, Celine Boutier, Minji Kang, Megan Khang, Auston Kim, Christina Kim, Gina Kim, Mina Kreiter, Kaitlin Milligan¤ÈLinnea Strom¤Ê¤É¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
