¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û¥Û¥Æ¥ëseven x seven ÀÐ³À¤Ç¿·Ç¯¤ò¾È¤é¤¹¸÷¤Î¥¢ー¥È¥·¥çー¤ò³«ºÅ
²â¥ö´Ø¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥°¥ëー¥×¤Îfav hospitality group ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½ïÊý½¨ÏÂ¡¢°Ê²¼¡ÖFHG¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë seven x seven ÀÐ³À¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¿·Ç¯ÆÃÊÌ¥·¥çー¡Ö2026 New Year DRONE SHOW ¡ÈOrigins¡É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
500µ¡¤Î¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë¸÷¤Î±é½Ð¤È²Ö²Ð¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÁÔÂç¤Ê¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¡£ÀÐ³ÀÅç¤ÎÌë¶õ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¿·Ç¯¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥·¥çー¤Ï¡¢¹ñÆâÂç·¿¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤äÃøÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥É¥íー¥ó¥·¥çー±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖVISIONOID¡×¤È¡¢¿ô¡¹¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥´ー¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¥É¥íー¥ó±é½Ð¤È²Ö²Ð¤¬åÌÌ©¤ËÆ±´ü¤¹¤ë¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢¸÷¤È²»¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±é½Ð¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖOrigins¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÃµµá¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢±§Ãè¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±é½Ð¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤È¸÷¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥·¥çー¤¬¡¢ÀÐ³ÀÅç¤ÎÌë¶õ¤ÈÈþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ç¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ìë¶õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¸÷¤È±ê¤Î¶¥±é¤¬¡¢¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¾ÝÄ§Åª¤Ê½Ö´Ö¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î½ÉÇñ¼Ô¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥·¥çー¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ë¼ý¤á¤ë½ÉÇñ¼Ô¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤â¹â¤¤´Ø¿´¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
FHG HOTELS¤Ç¤Ïº£¸å¤â³Æ»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼«Á³´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½ÉÇñÂÎ¸³¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥×¥í¥°¥é¥àÌ¾¡§2026 New Year DRONE SHOW ¡ÈOrigins¡É
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«»Ï»þ´Ö¡§³ÆÆü 21:00～¡ÊÌó10Ê¬´Ö¡Ë
¢¨³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ÏÅ·¸õ¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é±é½ÐÆâÍÆ¤òÄ´À°¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤È²Ö²Ð¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¡§seven x seven ÀÐ³À
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñ¼Ô
»ÜÀß³µÍ×
Ì¾¾Î¡§seven¢¥x¢¥seven¢¥ÀÐ³À¡Ê¥»¥Ö¥ó¢¥¥Ð¥¤¢¥¥»¥Ö¥ó¢¥¥¤¥·¥¬¥¡Ë
¢¨¢¥¡áÈ¾³Ñ¥¹¥Úー¥¹ ¢¨seven x seven¡¡¤Î¡Öx¡×¤Ï¡Ö³Ý¤±¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¾®Ê¸»ú¡Öx¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×
½êºßÃÏ¡§¢©907-0002 ²Æì¸©ÀÐ³À»Ô¿¿±ÉÎ¤254-19
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¿·ÀÐ³À¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó18Ê¬
µÒ¼¼¿ô¡§121¼¼
◼︎fav hospitality group³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
fav hospitality group³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¶âÍ»¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢»þÂå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×¤È¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëFHG HOTELS¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¥¹¥Æ¥¤¸þ¤±¥Û¥Æ¥ë¡Öfav¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾å°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖFAV LUX¡×¡¢¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÄêµÁ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Öseven x seven¡×¡¢seven x seven¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡Öedit x seven¡×¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÖBASE LAYER HOTEL¡×¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ç18»ÜÀß¤òÍ¤·¡¢2027Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë20»ÜÀß°Ê¾å¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¶È¼ï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤ä¡¢DX¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£fav / FAV LUX
¡Öfav¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¤ÎË¤«¤µ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢½¾Íè¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Ë¤«¤Ê½ÉÇñÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¡Östay together, play together / ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¡£¡×¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤È¤·¡¢¹âµé¥é¥¤¥ó¤Î¡ÖFAV LUX¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤ÈÈôÂÍ¹â»³¤ËÂ³¤¼¯»ùÅçÅ·Ê¸´Û¡¢»¥ËÚ¤¹¤¹¤¤Î¤Ë¤â¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥°¥ëー¥×¸þ¤±¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£seven x seven
¡Öseven x seven¡×¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Ð¥¤¥»¥Ö¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¸þ¤±¥Û¥Æ¥ë¡Öfav¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬»Ô¡¦»åÅç¥¨¥ê¥¢¤Î³«¶È¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«Í½Äê¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏÊýÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥íー¥«¥ë¤ò³Ú¤·¤àÎ¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡Öfav¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ ¡Öseven x seven¡×¤Ï¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¡Öwhere luxury goes to play / ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÍ·¤Ù¡£¡×¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë¡¢¾ï¤ËÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯ ¡Öº£¤Î»þÂå¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢À¤¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ä³Ú¤·¤µ¤òÉÕÍ¿¤·Äó°Æ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ä¿©¤Ê¤É¡¢ìÔÂô¤È¼«Í³¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤¿¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢QR¥³ー¥É¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥»¥ë¥Õ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¿ä¾©¤·¡¢¥²¥¹¥È°ì¿Í°ì¿Í¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡£
¢£edit x seven
¡Öedit x seven¡×¡Ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È ¥Ð¥¤ ¥»¥Ö¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡Öseven x seven¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿·¤¿¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£ÀöÎý¤È²÷Å¬À¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öedit¡×¤Î»ëÅÀ¤Ç¤½¤ÎËÜ¼Á¤òÃúÇ«¤ËÊÔ½¸¡£¼«Í³¤µ¤ä¼«È¯À¡¢¤½¤·¤Æ¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¤è¤ê·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¤è¤ê¼«ºß¤ËÎ¹¤òÌû¤·¤à¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¢¼«Í³¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤ÂÚºß¤ò³ð¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£BASE LAYER HOTEL
BASE LAYER HOTEL¤Ç¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¥ì¥¤¥äー¡Ê¡á¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¤Î´ðÁÃÅªµ¡Ç½¥¦¥§¥¢¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö²÷Å¬¤ÊÂÚºß¡×¤È¡Ö³Ú¤·¤¤³¹¤¢¤½¤Ó¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê´ðËÜÅªµ¡Ç½¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö³¹¤òÍ·¤Ö¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£