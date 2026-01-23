³ô¼°²ñ¼Òotonoha¡¿È¾ÅÄ»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ç´Ä¶²»¤Ë¤è¤ë¶õ´Ö¥¾ー¥Ë¥ó¥°¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò otonoha¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ðÈª¿°ìÏº¡¢°Ê²¼¡Öotonoha¡×¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¿Þ½ñ´ÛÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§×¢ÌÚ¶ÁÊ¿¡¢°Ê²¼¡Ö¿Þ½ñ´ÛÁí¸¦¡×¡Ë¡¢TOA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«¸ýÊý·¼¡¢°Ê²¼¡ÖTOA¡×¡Ë¤È¶¨Æ¯¤·¡¢È¾ÅÄ»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ´Ä¶²»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶õ´Ö¥¾ー¥Ë¥ó¥°¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¤Ï 2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·îÃæ½Ü ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
otonoha¤Ï¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Ç²»´Ä¶Àß·×¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¡¦±¿ÍÑ¤òÃ´¤¤¡¢²þ½¤¹©»ö¤Ê¤·¤Ë¡È²»¡É¤Ç¶õ´Ö¤Î»È¤ï¤ìÊý¤òÃÊ³¬Åª¤ËÀ°¤¨¤ë¼êË¡¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
È¾ÅÄ»Ô¡¢¿Þ½ñ´ÛÁí¸¦¡¢TOA¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¿¢ºÏ·¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹Åù¤òºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤·¡¢´Ä¶²»¤òÃæ¿´¤Ë¥¾ー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè´Û¼Ô¤ÏÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿µï¾ì½êÁªÂò¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢ÀÅ²º¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤Ï½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú´ü´ÖÃæ¤ÏÍøÍÑ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅù¤Ç¸ú²Ì¤òÄêÎÌ¡¦ÄêÀÉ¾²Á¤·¡¢²»ÎÌ¡¦²»¼ï¡¦ÇÛÃÖ¤ÎºÇÅ¬¾ò·ï¤òÃÎ¸«²½¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ï¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¡¦¼Ú¤ê¤ë¾ì½ê¡×¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Î³Ø¤Ó¡¦¸òÎ®¡¦ÁÏÂ¤¤ÎµòÅÀ¤Ø¤ÈÌò³ä¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¶¯¤¯¡¢°ìÄê¤Î²ñÏÃ¡¦³èÆ°¤¬È¼¤¦»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ÎÊý¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤ÇÆÉ½ñ¤äÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤Êý¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÅ¤±¤µ¤È¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¶õ´Ö±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Âç¤¤Ê²þ½¤¹©»ö¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤ò½Å¤Í¤¿¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç¤âÄã¥³¥¹¥È¡¦Ã»´ü´Ö¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¬²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÊñÀÝÅª¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ÂÁõ¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î³Ø¤Ó¤È¸òÎ®¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¿Þ½ñ´Û¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¾´Û¤Ø¤ÎÅ¸³«²ÄÇ½À¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÆâÍÆ
- ´ü´Ö2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·îÃæ½Ü¡ÊÌó1¤«·î´Ö¡Ë
- ¾ì½êÈ¾ÅÄ»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û ËÜ´Û¡Ê°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¶Í¥±µÖ4ÃúÌÜ209-1¡Ë
- ¼êË¡´ÛÆâ¤Ë¿¢ºÏ·¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹Åù¤òÇÛÃÖ¤·¡¢´Ä¶²»¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ç°Ê²¼¤Î¥¾ー¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü
- ²ñÏÃ²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢BGM¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢Å¬ÅÙ¤Ê²ñÏÃ¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò·ÁÀ®
- ²»¤¢¤ê¤ÎÆÉ½ñ¥¨¥ê¥¢½¸Ãæºî¶È¤äÆÉ½ñ¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¡¢²»Ï³¤ì¤ò·Ú¸º
- ²»Ìµ¤·¤ÎÆÉ½ñ¥¨¥ê¥¢¤è¤êÀÅ²ºÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ
¼Â¾Ú´ü´ÖÃæ¤ÏÍøÍÑ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅù¤Ç¡¢²»ÎÌ¡¦²»¼ï¡¦ÇÛÃÖ¤ÎºÇÅ¬¾ò·ï¤òÄêÎÌ¡¦ÄêÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÈ¾ÅÄ»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û ´ÛÆâ¤ÎÍÍ»Ò¡ä
»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ÎÊý¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë»ùÆ¸½ñ¥³ー¥Êー
ÆÉ½ñ¤ä±ÜÍ÷¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë»²¹Í½ñ¥³ー¥Êー
sound veil ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
sound veil¡Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥ô¥§ー¥ë¡Ë¤Ï¡¢¿¢ºÏ·¿¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÊIoT¥¹¥Ôー¥«ー¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î²»´Ä¶²þÁ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÇÆÀ¤¿ËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢²ñµÄ¼¼¤Î²»Ï³¤ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿BGM¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Çµ¯¤³¤ë²»¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÉý¹¤¯¤´Äó°Æ¤·¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¯²÷Å¬¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿²»´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
