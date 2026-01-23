³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¼¥Ã¥¯¥¹¡¢¡Ö¤·¤Þ¤Í¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶Èµ»½ÑÅ¸¼¨²ñ¡×¤Ë½ÐÅ¸
ÇÀ¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¡ÖÈô½õ15¡×
³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¼¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÌî ¹°¹¸¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î3Æü (²Ð) ¤Ë¡Ö¤·¤Þ¤Í¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶Èµ»½ÑÅ¸¼¨²ñ¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÇÀ¶È¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡Ö¸½¾ì¤«¤é¿Ê¤á¤ë¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Þー¥ÈÇÀµ¡¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¡ÖÈô½õ15¡¦Èô½õ10¡×¤ÎÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¿å»¶ÉÛ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊà¾ì¤òÁÛÄê¤·¤¿³èÍÑ¥·ー¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸³µÍ×
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¤·¤Þ¤Í¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶Èµ»½ÑÅ¸¼¨²ñ
¢£ ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î3Æü (²Ð)¡¡13:00～16:00
¢£ ²ñ¾ì¡§Åçº¬¸©Î©ÇÀÎÓÂç³Ø¹»¡ÊÅçº¬¸©ÂçÅÄ»ÔÇÈº¬Ä®970-1¡Ë
¢£ ¼çºÅ¡§Åçº¬¸©
¢£Å¸¼¨²ñ¥Á¥é¥·¡§https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1768347129313/simple/%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf
Å¸¼¨ÆâÍÆ
¢£ Èô½õ15¡¢Èô½õ10
¡¦ËÉ½üºî¶È¤Î¾ÊÎÏ²½¡¦¸úÎ¨²½¤òÁÛÄê¤·¤¿³èÍÑ»öÎã¤ò¾Ò²ð
¡¦Æ³Æþ¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÀ¸»º¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢¸½¾ìÌÜÀþ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¡¦Æ³ÆþÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½
¡¦¿å»¶ÉÛ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¼¥Ã¥¯¥¹
Ã´Åö¡§´Ø
TEL¡§072-960-3221
Email¡§company@mazex.jp
Web¡§https://mazex.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¼¥Ã¥¯¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§µÈÌî ¹°¹¸
½êºßÃÏ¡§¢©578-0982 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔµÈÅÄËÜÄ®3ÃúÌÜ4ÈÖ8¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»º¶ÈÍÑ¡¦ÇÀ¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢½¤Íý¡¢Áà½Ä»ØÆ³¡¢ÉôÉÊÈÎÇä¡¢¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶Èµ¡´ï¤ÎÈÎÇä Åù