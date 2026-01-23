´Å¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥È¥í¡£Cake with¤«¤é¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¸ÂÄê¥±ー¥¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥±ー¥¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ç¤¤ë¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥±ー¥¥µー¥Ó¥¹¡ÖCake with¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆWEB¸ÂÄê¥±ー¥2¼ïÎà¤È¡¢Å¹Æ¬¸ÂÄê¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï ¡ÈAmerican Vintage Valentine¡É¡£
¥Ý¥Ã¥×¤Ç¾¯¤·¥ì¥È¥í¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ïー¥È¤ä¥Õ¥ê¥ë¡¢¼ê½ñ¤É÷¥ì¥¿¥ê¥ó¥°¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£WEB¸ÂÄê¤Î¥Ûー¥ë¥±ー¥2¼ïÎà¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¹Æ¬¸ÂÄê¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¡×¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤È¤¤á¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
Love Message
°¦¤ò¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥±ー¥¤Ë¾è¤»¤Æ¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ùー¥¹¤Ë¡¢³¤³°¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥«ー¥É¤ò»×¤ï¤»¤ë¼ê½ñ¤É÷¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ïー¥ÈÌÏÍÍ¤ò»Ü¤·¡¢¥ìー¥¹¤òÅ»¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¬ー¥êー¤Ê¥Ïー¥È¤Î¹Ê¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â°µÅÝÅª¤Ê¤È¤¤á¤¤Ë¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¥¬ー¥êー¤Ê¥±ー¥¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥µ¥¤¥º¡§5¹æ(Ä¾·Â15cm)
¡¦¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÎÃæ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡§¤¤¤Á¤´
¡¡ÍÎ¼ò¤Ê¤·¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ëÌµ¤·¡Ë¥·¥í¥Ã¥×»ÈÍÑ
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
¡¡¡¦¥·¥çー¥È¥±ー¥ ¡§6,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡https://cakewith.jp/product/2601val03
¡¡¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¡§6,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡https://cakewith.jp/product/2601val04
Sweet Heart
PINK¡ßRED¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¥«¥éー¤Ë¡¢ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ì¥ó¥Á¥§¥êー¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤¿¥Ó¥ó¥Æー¥¸¥é¥¤¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¾¯¿Í¿ô¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤4¹æ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥±ー¥¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥µ¥¤¥º¡§4¹æ(Ä¾·Â12cm)
¡¦¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÎÃæ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡§¤¤¤Á¤´
¡¡ÍÎ¼ò¤Ê¤·¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ëÌµ¤·¡Ë¥·¥í¥Ã¥×»ÈÍÑ
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
¡¡¡¦¥·¥çー¥È¥±ー¥¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¡¡¡¡https://cakewith.jp/product/2601val01
¡¡¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¡§5,800±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¡¡¡¡https://cakewith.jp/product/2601val02
¥á¥Ã¥»ー¥¸ÆâÍÆ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖLove Message¡×¡ÖSweet Heart¡×¤É¤Á¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃæ±û¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÌÜ°ÂÊ¸»ú¿ô¡Û
¡¦Love Message¡§40Ê¸»ú°ÊÆâÌÜ°Â
¡¦Sweet Heart¡§20Ê¸»ú°ÊÆâÌÜ°Â
¡ÚÊÑ¹¹ÊýË¡¡Û
¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´Æþ¶â¸å¤ªÁá¤á¤Ë¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://cakewith.jp/support?srsltid=AfmBOoqJYnh9R_ysMhtBoWbZCDGPRmZPv9I9HfeKCEVDhE-zNlBcf5-f)¡×¤è¤ê°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±. ¤´ÅÐÏ¿¤Î»áÌ¾¤È¤ª¼õ¤±¼è¤êÆü
£². ¤´´õË¾¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸ÆâÍÆ
¢¨ÆâÍÆ¤Ë¤è¤êÊ¸»ú¥µ¥¤¥º¤äÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ°Ê³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¡Ê¿§¤ä¹Ê¤êÅù¡Ë¤Ï¾µ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Å¹Æ¬¾¦ÉÊ
¥«¥Ã¥×¥±ー¥(Valentine Ver.)
Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤òÈÎÇä¡£
¡ÖBe Mine¡×¡ÖFor You¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¡¢¥Ïー¥È¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤È¤Ä¤«¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡§³Æ650±ß
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤Ë¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥¤¥º¡¦·Á¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸ÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¤Ð¤éÇä¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤âÈÎÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÏCake with¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Î¤»¤ÆÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚCake with¡Û
Cake with¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥±ー¥¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×¤Ç¤¤ëWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¤È¡¢7Ëü¡ß24¿§¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤é¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊÑ²½¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥±ー¥¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥±ー¥¤Ï¿·½ÉÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¼õ¼è¡ÊÎäÂ¢¡Ë¤Þ¤¿¤ÏÁ´¹ñÇÛÁ÷¡ÊÎäÅà¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Ç¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢Cake with [happy] [lucky] [dream] [magic]¤Ê¤É¡¢¥±ー¥¤ÈÆ±¤¸¤¯¤ªµÒÍÍ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¥±ー¥¤òÂ£¤ë¿Í¡¢Â£¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥¯¥Ù¥Ä¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÑÀª¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¥±ー¥²°¤µ¤ó¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Æ¯¤¯¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶ÈNo.1¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡×¤ò¡¢½÷À¤¬Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ç¥£ー¥»¥ó¥È¥ïー¥¯(Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤»Å»ö)¤Ë¡£¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢Ä¹»þ´Ö¡¦½ÅÏ«Æ¯¤Ê¤É¤ÎÅ±ÇÑ¤òÄÌ¤·¤Æ½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Cake with¡Ê¥±ー¥ ¥¦¥£¥º¡Ë
Web site¡§https://cakewith.jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/cakewith_tokyo
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@cakewith_tokyo
X¡¡¡§ https://x.com/cakewith_tokyo