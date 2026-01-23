¡ÚÃÎ°é´á¶ñ¤Ç¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤È¾Ð´é¤ò»Ù±ç¡Ûone earth―¤ª¤â¤Á¤ã¤Î´óÂ£¤Ç»º¶ÈÇÑ´þÊªºï¸º¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ø―
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥É¡¦¥¤¥ó¥¿ー¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æê°æ µ®Çî¡¢°Ê²¼ ¥¨¥É¡¦¥¤¥ó¥¿ー¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î24Æü¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß Æî»³ÎÀ¤µ¤Þ¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ø¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò´óÂ£¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æî»³ÎÀ¤µ¤Þ¤Ø¤Î´óÂ£¤Ï¡¢2023Ç¯1·î24Æü°Ê¹ß¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç2²óÌÜ¤Î´óÂ£¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´óÂ£¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã
º£²ó´óÂ£¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Å´¶×¤È¸°È×¤Ç£²¼ïÎà¤Î²»¤¢¤½¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¿¹¤Î¥á¥í¥Ç¥£ー¥áー¥«ー¡×¤ä¡¢¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ô¥Ã¥Ô¡ª¥ì¥¸¥¹¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥¸¥åー¥¸¥åー¤¯¤ë¤ê¤ó¡ª¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¤Þ¤Þ¤´¤È¤¢¤½¤Ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥É¡¦¥¤¥ó¥¿ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÍÄ»ù¶µ¼¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶µºà¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÎ¤ÎÂ£¤êÊª¡×¥·¥êー¥º¤ä¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Åª»×¹Í¤ò°é¤à¡ÖRoute Finder¡Ê¥ëー¥È¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í§¤À¤Á¤äÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë¤¢¤½¤Ó¤Î»þ´Ö¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢¾Íè¡¢¿´Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£one earth¡¡-50Ç¯¸å¤Î¥¥ß¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤â¤Á¤ã-
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢SDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Öone earth¡×¤ÈÁí¾Î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£one earth¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.ed-inter.co.jp/sdgs/)¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¡¢Æ°Êª¡¢¤½¤·¤Æ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¿Í´Ö¤¬¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÍ¥¤·¤¯·Ò¤¬¤ê¤¢¤¤¡¢£±¤Ä¤ÎÃÏµå¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¡£¡ÖÃÏµå¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÇÛ¿§¤ä¡¢¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤ò¹þ¤á¤¿¥Ïー¥È¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¨¥É¡¦¥¤¥ó¥¿ー¤Ïone earth¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏµå¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë´ë¶È¡£
Â¿ÍÍÀ¤òÇ§¤áÂº½Å¤·¹ç¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ò°÷¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë´ë¶È¡£
À¤³¦¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÎ¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë´ë¶È¡£
¤½¤ó¤Ê´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¨¥É¡¦¥¤¥ó¥¿ー¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë one earth ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£¥¨¥É¡¦¥¤¥ó¥¿ー¤Ï one earth ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢VISION¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÎ°é´á¶ñ¤Ç¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÃÏµå¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¤âSDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥¨¥É¡¦¥¤¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³ÁÇºà¤Î»ÈÍÑ¤ä¼êºî¤ê¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´À¤äµ¡Ç½ÌÌ¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À½Â¤²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¾®¤µ¤Ê½ý¤ä¤ï¤º¤«¤ÊÅÉÁõ¤Î¥à¥é¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢³°´Ñ¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤éÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¤À½ÉÊ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¡¢Æüº¢¤è¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ÎÍÄÃÕ±à¤ä»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤Ø´óÂ£¤·¡¢Í¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò°é¤ß¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÑ´þ½èÍý¤ËÈ¼¤¤È¯À¸¤¹¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤â¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¡¦»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤òÊç¤ê¡¢¶áÎÙÃÏ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤è¤ê¹¤¤ÃÏ°è¤Ø¤È³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¡×¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¤Ë¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î´óÂ£¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¢ÃÎ¤ò°é¤ß¡¢¾Íè¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬Åù¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ã¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥É¡¦¥¤¥ó¥¿ー¡¡https://ed-inter.co.jp
¡ÖÃÎ°é´á¶ñ¤Ç¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÃÏµå¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢ÍÄ»ù¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿À¼¤ò³è¤«¤·¤¿ÍÄ»ù¸þ¤±ÃÎ°é¶µºà¡¦´á¶ñ¤Î´ë²è³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥É¡¦¥¤¥ó¥¿ー
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æê°æ µ®Çî
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©660-0807¡¡Ê¼¸Ë¸©Æôºê»ÔÄ¹½§À¾ÄÌ1-13-1
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§ 1988Ç¯11·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ÍÄ»ù¸þ¤±ÃÎ°é¶µºà¡¦´á¶ñ¤Î´ë²è³«È¯¡¦Í¢Æþ
»ñËÜ¶â¡¡ ¡§ 10,000Àé±ß
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://ed-inter.co.jp)
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(https://ec.ed-inter.co.jp/)