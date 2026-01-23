¡Úgrove¡ÛÎëÌÚÍ§ºÚ¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ÇÁª¤Ö¡Ö¥»¥ì¥â¥Ëー¥¹¥¿¥¤¥ëÆÃ½¸¡×¤ò1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«
¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ögrove¡Ê¥°¥íー¥Ö¡Ë¡×¡Êhttps://store.world.co.jp/s/brand/grove/(https://store.world.co.jp/s/brand/grove/)¡Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÎëÌÚÍ§ºÚ¤µ¤ó¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¡Ø¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÇÉ¡Ù¡¦¡ØÃ¦¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÇÉ¡Ù¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥»¥ì¥â¥Ëー¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬Áª¤Ù¤ëÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ò1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥·ー¥ó¤«¤é¥Ç¥¤¥êー¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ögrove¡Ê¥°¥íー¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢Éý¹¤¤½÷À¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÃå²ó¤·ÎÏ¤Î¹â¤¤¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ô¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
ºòº£¡¢¼°¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ì¤ÎÆü¤ÎÁõ¤¤¡£ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ø¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÇÉ¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ü¤Î¥¸¥ì¤ä¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡ØÃ¦¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÇÉ¡Ù¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡ª¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¦ÎëÌÚÍ§ºÚ¤µ¤ó¤¬Â¿ºÌ¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊÆü¤ÎÁõ¤¤¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤¼¤Ò¥°¥íー¥Ö¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://store.world.co.jp/s/brand/grove/ceremony/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=grove&utm_term=260123&utm_content=ceremony
¡¡
ÎëÌÚÍ§ºÚ¤µ¤óÃåÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ø ¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÇÉ ¡Ù
¶â¥Ü¥¿¥ó¤Î²Ú¤ä¤®¤Ç¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¤¤é¤º Ãå¤ë¤À¤±¤ÇÁõ¤¤¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÀ°¤¦°ìËç
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\10,450¡¿¥Ö¥é¥¦¥¹\5,480¡¿¥Ñ¥ó¥Ä\6,600¡¿¥Ô¥¢¥¹\2,200¡¿¥Ù¥ë¥È\2,198¡¿¥Ð¥Ã¥°\4,480¡¿¥·¥åー¥º\5,480
¡¡
±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤¬ÏÂ¤é¤° ¥·ー¥ó¥ì¥¹¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\9,900¡¿¥Ö¥é¥¦¥¹\5,480¡¿¥Ñ¥ó¥Ä\5,980¡¿¥Ô¥¢¥¹\1,760¡¿¥Ö¥íー¥Á\2,990¡¿¥Ð¥Ã¥°\3,980
¡¡
¡Ø Ã¦¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÇÉ ¡Ù
·Ú¤ä¤«¤ËÃå±Ç¤¨¤ë¤Ê¤é ½Õ¥Ä¥¤ー¥É¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¥¸¥ì¤Ç
¥¸¥ì\7,700¡¿¥Ö¥é¥¦¥¹\5,480¡¿¥Ñ¥ó¥Ä\6,600¡¿¥Ð¥Ã¥°\4,980¡¿¥·¥åー¥º\4,480
¡¡
¥ì¥¤¥äー¥ÉÉ÷¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ê¤é °ìËç¤Çº£¤É¤¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ë
¥Ö¥é¥¦¥¹\6,600¡¿¥Ñ¥ó¥Ä\5,980¡¿¥Ö¥íー¥Á¡Ê¾å¡Ë\2,990¡¿¥Ö¥íー¥Á¡Ê²¼¡Ë\2,990¡¿¥Ð¥Ã¥°\4,480
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡
Information
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥ïー¥ë¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttp://store.world.co.jp/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÆÃ½¸¥Úー¥¸·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤¬¥ïー¥ë¥É ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥é¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚÍ§ºÚ¤µ¤ó¤¬¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Î¼çÌò¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆü¾ï¤ä¡¢ÄÌ¶Ð¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤Þ¤ï¤¹ÂèÆóÃÆ¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ò¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¼°Åµ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¸¥ì¤ä¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ä¥«¥Ã¥È¥½ー¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¡É¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¥°¥íー¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃå²ó¤·¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡¡
¡Ú ¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤ ¡Û
¢£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ https://store.world.co.jp/s/brand/grove/
¢£ Á´¹ñÅ¹ÊÞ¡¡https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768)
¡Ú Social media ¡Û
¢£ Instagram¡¡https://www.instagram.com/grove_jp/
¢£ LINE¡¡https://page.line.me/pem9992o
¢£ X¡¡https://x.com/grove_jp
¡Ú Brand Concept ¡Û
¡ÈMy Feminity My Life¡É
Æü¾ï¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê²Ä°¦¤¯¾åÉÊ¤Ë¡£¤¤Ã¤È¤¹¤°¤Ë»ä¤é¤·¤µ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É100% »Ò²ñ¼Ò¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§Æâ»³ À¿°ì
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©650-8585 ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¹ÁÅçÃæÄ®6-8-1
¢©107-8526 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-10
¡Ê¥ïー¥ë¥É ´ë¶È¥µ¥¤¥È¡Ë¡§https://corp.world.co.jp/
¡Ê¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥× ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ë¡§https://store.world.co.jp/