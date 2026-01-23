¡Öb¢ªdash¡×¤¬¡¢¡ÖITreview Grid Award¡×¤Î2026 Winter¤Ë¤ª¤¤¤ÆMA¥Äー¥ëÉôÌç¤ò´Þ¤à9ÉôÌç¤ÇºÇ¹â°Ì¤Î¡ÖLeader¡×¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿X¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÉôÂÙÍÎ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Öb¢ªdash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=ITreview_award_winter_2026_bdash)¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖITreview Grid Award¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢9ÉôÌç¤ÇºÇ¹â°Ì¤Î¡ÖLeader¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼õ¾ÞÉôÌç°ìÍ÷
MA¥Äー¥ëÉôÌç¡¢WebÀÜµÒ¥Äー¥ëÉôÌç¡¢CDP¥Äー¥ëÉôÌç¡¢BI¥Äー¥ëÉôÌç¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¡¢
¥ì¥³¥á¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥óÉôÌç¡¢¥Õ¥©ー¥àºîÀ®¥Äー¥ëÉôÌç¡¢CRM¥Äー¥ëÉôÌç¡¢CMSÉôÌç
¢£ITreview Grid ¤È¥æー¥¶ー¤Î¹âËþÂÅÙ¤Î¾Î¹æ¤Ç¤¢¤ë Leader ¤È¤Ï
¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±ITÀ½ÉÊ¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥£¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥æー¥¶ー¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÇ§ÃÎÅÙ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î»Í¾Ý¸Â¥Þ¥Ã¥×¡ÖITreview Grid¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ç¤Ï¡¢ITreview¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó15.1Ëü·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÁÐÊý¤¬Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¡ÖLeader¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ITreview¤ÎLeader¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Î¹æ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Øb¢ªdash¡Ù¤Î³µÍ×
¡Öb¢ªdash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=ITreview_award_winter_2026_bdash)¡×¤Ï¡¢SQL¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥Îー¥³ー¥É¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆAll in one¤Ç¡Ö¥Çー¥¿¤Î¼è¹þ¡¦²Ã¹©¡¦Åý¹ç¡¦Ãê½Ð¡¦³èÍÑ¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£ ¼ÂºÝ¤Î¸ý¥³¥ß¡ÊITreview¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¡Öb¢ªdash¡×¤Î¸ý¥³¥ß¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.itreview.jp/products/b-dash/reviews
¤½¤ÎÂ¾¤Î»öÎã¤ä¡¢b¢ªdash¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=ITreview_award_winter_2026_bdash)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿X
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7-20-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀ¾¿·½É¥Ó¥ë26³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÉôÂÙÍÎ
ÀßÎ©¡§2010Ç¯4·î6Æü
URL¡§https://bdash-marketing.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Öb¢ªdash¡×¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢Æ³Æþ¡¢¡Ökpiee¡×¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢Æ³Æþ