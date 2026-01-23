¡Ú1/22¤è¤ê¡Û¡Ö¡ÚÆÁÅç¸©¡ÛºÇÂç500Ëü±ß¡íÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¦À®Ä¹ÎÏ¶¯²½»Ù±ç»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡í¡×¤Î¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡°æÂÙÂå)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢
½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÁÅç¸©¤Î¡ÖÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¦À®Ä¹ÎÏ¶¯²½»Ù±ç»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×¤Î¸øÊç¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª
¸øÊç´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ëº¢～ÎáÏÂ8Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¼èÁÈ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç500Ëü±ß(Êä½õÎ¨1/2)¤òÊä½õ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤ÏËÜÊä½õ¶â¤ÎÁêÃÌ¡¦¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡»¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥ÈÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¢
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
¡»ËÜÊä½õ¶â¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢
https://joseikin-now.jp/?p=79031
ÂÐ¾Ý¼Ô
ÆÁÅç¸©Æâ¤Ë»ö¶È½ê¤òÍ¤¹¤ëÃæ¾®¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼ÔÅù¡Ê¸Ä¿Í»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤ò´Þ¤à¡Ë
ÂÐ¾Ý»ö¶È
°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹»ö¶È¤È¤¹¤ë¡£
¡¦¼«¼Ò¤Î²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºöÄê¤·¤¿¡Ö·Ð±Ä·×²è¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È(·×²è´ü´Ö(3Ç¯´Ö)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ³Û¤òÇ¯Î¨Ê¿¶Ñ3¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤Þ¤¿¤Ï½¾¶È°÷°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ³Û¤òÇ¯Î¨Ê¿¶Ñ3¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤µ¤»¤ë·×²è¤È¤¹¤ë¤³¤È)
¡¦À¸»º¥×¥í¥»¥¹¤Î²þÁ±¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢¼ý±×¹½Â¤¤Î¶¯²½¤Ë»ñ¤¹¤ëÀßÈ÷Åê»ñÅù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦Êä½õÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢È¯Ãí¡¦Ç¼Æþ¡¦»ÙÊ§¡¦´°Î»Êó¹ðÅù¤ÎÁ´¤Æ¤Î»ö¶È¤Î¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦ÆÁÅç¸©Æâ¤Î¾¦¹©ÃÄÂÎ¡Ê¾¦¹©²ñ¡¦¾¦¹©²ñµÄ½êÅù¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È
¡¦¡ÖÃæ¾®´ë¶È¾ÊÎÏ²½Êä½õ¶â¡Ê¥«¥¿¥í¥°ÃíÊ¸·¿¡Ë¡×¤ÎÂÐ¾ÝÀßÈ÷¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê¡ÖÃæ¾®´ë¶È¾ÊÎÏ²½Êä½õ¶â¡Ê¥«¥¿¥í¥°ÃíÊ¸·¿¡Ë¡×¤¬»È¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë
¡¦Êä½õ»ö¶È¤Î´°Î»¤·¤¿Æü¤ÎÂ°¤¹¤ëÍâ²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Î½ªÎ»¸å90Æü°ÊÆâ¤Ë¡¢1Ç¯¸å¤ÎÀ®²ÌÅùÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤Ç¤¤ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
Êä½õ³Û
¡¦Êä½õÎ¨¡§Êä½õÂÐ¾Ý·ÐÈñ¤Î2Ê¬¤Î1°ÊÆâ
¡¦Êä½õ³Û¡§10Ëü±ß～500Ëü±ß
