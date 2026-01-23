¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó £Ó/£Ê¥êー¥°2025 TOP4 Tournament ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ê¿ÁÇ¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¤Î³èÆ°¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö ²ñÄ¹¡§Â¼°æËþ¡¢°Ê²¼¡ÖËÜ²ñ¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§°À°æ ½Ó²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡×¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂç²ñ´§¥Ñー¥È¥Êー¡×¡ÊÃí£±¡Ë¤È¤·¤Æ¹ç°Õ¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó PRESENTS ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó£Ó/£Ê¥êー¥°2025 TOP4 Tournament¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤³¤í¤¬Ìö¤ë¡¦Ë¤«¤Ê¡×À¤³¦¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö·ò¤ä¤«¡Ê¿´¿È¤Î·ò¹¯/¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë¡×¡Ö°é¤à¡ÊË¤«¤Ê¿Í´ÖÀ¡Ë¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡ÊÂ¿ÍÍÀ¤Î¼õÍÆ/Ê¬ÃÇ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡Ë¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¶¯²½¤«¤é¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤Î°éÀ®¡¢Ï·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤Êý¡¹¤Ø¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢£Ó/£Ê¥êー¥°¤Ï¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤Ø¹¤¯È¯¿®¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ³ÈÂç¤ÎÃæ¿´Åª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¥µ»¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢ËÜ²ñ¤¬·Ç¤²¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜ²ñ¤Ï¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç¤¢¤ë S/J ¥êー¥°¤ÎÇ¯´ÖÍ¥¾¡¥Áー¥à¤ò·èÄê¤¹¤ëËÜÂç²ñ¤ò¡¢Á´¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤ëÉñÂæ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ØÆÏ¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÀ¸³è¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí£±¡ËÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¡ÖÂç²ñ´§¥Ñー¥È¥Êー¡×
ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¤Î¼çºÅÂç²ñ¡ÊÁ´¹ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶ÈÅù¡Ë¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¯¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥Ó PRESENTS ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó£Ó/£Ê¥êー¥° 2025 TOP4 Tournament¡¡Âç²ñ¾ÜºÙ¡Û
¡¦Æü¡¡¡¡Äø¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¡¦3·î1Æü(Æü¡Ë
¡¦³«ºÅ²ñ¾ì¡§²£ÉÍBUNTAI¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÉÔÏ·Ä®2-7-1¡Ë
