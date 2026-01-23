IETTO³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅÔÆâÆÈ¿È¼Ô¸þ¤±¤Ë¡ÖÄÂÂß´¶³Ð¤ÇÇã¤¦¡×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òËÜ³Ê»ÏÆ°
IETTO¡Ê¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâºß½»¤ÎÆÈ¿È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹âÆ¤¹¤ë²ÈÄÂ¤Ø¤ÎÂÐ¹³ºö¤ª¤è¤Ó»ñ»ºËÉ±Ò¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄÂÂß´¶³Ð¤Ç¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡×¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê¡§ÆÈ¿È¤³¤½¡Ö²ÈÄÂ¤è¤ê»ñ»º¡×¤ÎÁªÂò¤ò¡£¡Ö²ÈÄÂ¡á³Ý¤±¼Î¤Æ¡×¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¿·²ÁÃÍ¤òÄó°Æ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆÈ¿È¤Î´Ö¤Ï¿È·Ú¤ÊÄÂÂß½»Âð¤Ë½»¤à¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºòº£¤ÎÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ï·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤ÎÄÂÂßÁê¾ì¤ÏÃ±¿È¼Ô¸þ¤±Êª·ï¤òÃæ¿´¤Ë²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹¿·»þ¤Î²ÈÄÂÃÍ¾å¤²¤ä¡¢Æ±Åù¤ÎÉô²°¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤Ç¤â²ÈÄÂÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Êª²Á¾å¾º¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Ë¤Ë¤è¤ê¸½¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÌÜ¸º¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IETTO¡Ê¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡ÖÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤é¡¢ÄÂÂß¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç»ñ»º¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÈ¯¿®¡¦ÄêÃå¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Î¿·ÀïÎ¬¡§¡ÖÅê»ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ñ»º¤ò¼é¤ë¡×¤¿¤á¤Î¹ØÆþ
Åö¼Ò¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊÍø±×¤òÁÀ¤¦Åêµ¡Åª¤Ê¡ÖÅê»ñ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Â³¤¯·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Îµï½»Èñ¤ò¸ÇÄê¤·¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ñ»º²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»ñ»ºËÉ±Ò¡Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤Î¹ØÆþ¤Ç¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹¡§¼ã¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ê¡Ö50Ç¯¥íー¥ó¡ßÄã¶âÍø¡×¤Î³èÍÑ
¡Ö¹ØÆþ¤Ï·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤¹¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÆÃ¸¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö50Ç¯¥íー¥ó¡×¤È¡ÖÄã¶âÍø¡×¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈæ³Ó¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óÎã¡§ÅÔÆâÆ±Åù¥°¥ìー¥É¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/176522/table/1_1_1334317275f7dd1721ec3c7c46500818.jpg?v=202601230151 ]
¢¨¾åµ¤Ï°ìÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª·ï²Á³Ê¤ä¶âÍø¾õ¶·¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î½»µï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·î¡¹¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤òÌó4Ëü±ß²þÁ±¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÄÂ¤¬¹â¤¯¤ÆÃù¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢½»µïÈñ¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¸ú²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í»»ñ¾ò·ïÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£IETTO¡Ê¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ë¤ÎÁÛ¤¤
¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÄÂÂß¤Ç¤¤¤¤¡×¡Ö²È¤òÇã¤¦¤Î¤Ï²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡×
¤½¤ó¤Ê¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ï¡¢Æ¯¤»Ï¤á¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¾ë¡Ê»ñ»º¡Ë¤ò»ý¤Ä»þÂå¤Ç¤¹¡£
ÄÂÂß¤Î¹¹¿·ÄÌÃÎ¤Ë¶±¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤ë»ñ»ºÌÜ¸º¤ê¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¸¤¯Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢IETTO¡Ê¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃù¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ¾¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÔÆâ¤ÎÆÈ¿È¼Ô¸þ¤±ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
IETTO¡Ê¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò
Âð·úÌÈµöÈÖ¹æ¡¡ÌÈµöÈÖ¹æ¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»ö(1)Âè113331¹æ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2ÃúÌÜ12ÈÖ4¹æ ¥Í¥¯¥¹¥È¥µ¥¤¥È½ÂÃ«¥Ó¥ë5³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ ±Ñ¿¿
