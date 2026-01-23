Happinet America Inc.¤¬Å¹ÊÞ±¿±Ä¤òÃ´¤¦¡ØGASHAPON BANDAI Official Shop US Willowbrook Mall¡Ù¤¬1·î21Æü(¿å)¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÃ« ÉÒÇ·¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7552¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëHappinet America Inc.(ËÜ¼Ò¡§¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ Á±Ç·)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢°Ê²¼¥Ð¥ó¥À¥¤)¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)(¢¨1)¡×¤ÎÀìÌçÅ¹¡ØGASHAPON BANDAI Official Shop¡Ù¤Î¥Æ¥¥µ¥¹½£7¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ØGASHAPON BANDAI Official Shop US Willowbrook Mall¡Ù¤ò¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ØGASHAPON BANDAI Official Shop US Deerbrook Mall¡Ù³°´Ñ
¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤ÎÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ë546ÌÌÀßÃÖ¤Î¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¡×ÀìÌçÅ¹¤ò½ÐÅ¹¡ª
¡ØGASHAPON BANDAI Official Shop US Willowbrook Mall¡Ù¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤Ë¤¢¤ëÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Î°ìÉô¶è²è¤Ë¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¼«ÈÎµ¡¤ò546ÌÌÀßÃÖ¤·¤¿ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
Willowbrook Mall¤Ï¡¢¥Ò¥åー¥¹¥È¥óËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢160°Ê¾å¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤âÍ¤¹¤ëÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¿ô³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ç¤âÍ¿ô¤Î½¸µÒÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß³µÍ×
[»ÜÀßÌ¾¾Î] GASHAPON BANDAI Official Shop US Willowbrook Mall
[½êºßÃÏ] 2000 Willowbrook Mall, Houston, TX 77070, USA
[»ÜÀßÌÌÀÑ] 165.4m2(50ÄÚ)
[ÀßÃÖÌÌ¿ô] 546ÌÌ
[¥ªー¥×¥óÆü]¡¡¡¡2026Ç¯1·î21Æü(¿å)
¡ØGASHAPON BANDAI Official Shop¡Ù¤È¤Ï
¶áÇ¯¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤¬Áý²Ã¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Æ¡Ç¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤À¤³¦Çä¾å No,1¡Æ¡Ç¡Ê¢¨¡Ë¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¡×¤Ç 100¡ó¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò²ó¤¹ÂÎ¸³¤È¶¦¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤òÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹(Åö¼Ò¥°¥ëー¥×)¤¬³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¼«ÈÎµ¡¤ÎÀßÃÖ¤ä¾¦ÉÊ¶¡µë¤Ê¤É¤òÃ´¤¤¡¢Å¸³«³ÈÂç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËºÇÂç¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê2024Ç¯ÅÙ Ç¯´ÖÇä¾å¡Ë
¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶È³¦1°Ì¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëÅö¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÌó40ËüÌÌ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¤òÀßÃÖ¡¦±¿±Ä¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤È¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯12·î¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤í¤ª¤É¤ë¡¢¤¬¥³¥³¤Ë¤¢¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡Øgashacoco(¥¬¥·¥ã¥³¥³)¡Ù¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤ÉÊÂ·¤¨¤È¡¢Ëè½µ¿·¾¦ÉÊ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´î¤Ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç153Å¹ÊÞ(2025Ç¯12·îËö»þÅÀ)¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Happinet America Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È
https://www.happinet.co.jp/
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦¾Ú·ô¥³ー¥É 7552
ÂåÉ½¼Ô¡§¿åÃ« ÉÒÇ·
ÀßÎ©¡§1969Ç¯6·î7Æü
»ñËÜ¶â¡§27²¯5,125Ëü±ß
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¶ð·Á 2ÃúÌÜ4ÈÖ5¹æ ¶ð·ÁCA¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´á¶ñ¡¦Í·µºÍÑ¶ñ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä/±ÇÁü¡¦²»³Ú¥½¥Õ¥ÈÅù¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä/¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¥Ïー¥É¡¦¥½¥Õ¥ÈÅù¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä/´á¶ñ¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÎÀßÃÖ¡¦±¿±Ä/¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀßÍÑ¾¦ÉÊÅù¤ÎÈÎÇä
´á¶ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±ÇÁü¡¦²»³Ú¥½¥Õ¥È¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¾¦¼Ò¡£¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÌ´¤Î¤¢¤ëÌÀÆü¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£