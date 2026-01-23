Âè 36 ²ó¥³¥á¥êÎÐ»ñ¶â¡¡½õÀ®¶âÂ£Äè¼°¤Î¤´°ÆÆâ
株式会社コメリ（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：捧 賢一郎 以下「コメリ」）は、日頃お世話になっている皆様への感謝を込めて、出店地域の皆様による緑豊かな街づくりへのお手伝いとして、1990年に「コメリ緑資金」を設立いたしました。以降、毎年利益の1％相当を原資として、地域の緑化活動や環境保全事業に役立てていただいております。今年度のコメリ緑資金は8,500万円を活動原資とし、これまで36年間の総額は26億8,417万円となりました。
この活動も、現在は「公益財団法人コメリ緑育成財団」による自然環境保全事業や緑化事業、農業の担い手育成活動支援事業、「NPO法人コメリ災害対策センター」による、災害時における物資供給支援活動に繋がっております。
これからも地域の皆様が緑豊かな結いのある生活を送れることを願い、1％還元運動の輪を全国に広げてまいります。
¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥³¥á¥êÎÐ°éÀ®ºâÃÄHP¡§https://www.komeri-midori.org/¡Ë
ºòÇ¯ÅÙ¥³¥á¥êÎÐ»ñ¶âÂ£Äè¼°
¢¨ºòÇ¯ÅÙ¤Î¥³¥á¥êÎÐ»ñ¶âÂ£Äè¼°¤ÎÍÍ»Ò(https://youtu.be/gutA9swazY4?si=4W66-kfBEuB0xX6i)
¡Ú³èÆ°¤ÎÆâÌõ¡Û
1¡¢°ìÈÌ¸øÊç½õÀ®¤Ê¤é¤Ó¤ËÃÏ°è¿¶¶½»ö¶È¡Ê³èÆ°Í½»» 6,000Ëü±ß¡Ë
¡Ê£±¡Ë´Ä¶¾Ê¤Î»ØÄê¤¹¤ë¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´ÃÏ°è¤ò³èÆ°¾ì½ê¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤ä¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÎÐ²½¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡»ö¶È¡¢¼«¼£²ñÍ»Ö¤Ë¤è¤ë²Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±¿Æ°¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦À¤Î¤¢¤ëÃÄÂÎ¤ò¸øÊç¤·³èÆ°»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¡
¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡£±.´Ä¶¾Ê»ØÄê¤Î¸¶À¸¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÎÓ¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÎà»÷¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´
¡¡¡¡¡¡¡¡³èÆ°¡£
¡¡¡¡¡¡£².´Ä¶¾Ê»ØÄê¤Î¸¶À¸Åª¤Ê¼«Á³¤ÈÅÔ»Ô¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎ¤ÃÏÎ¤»³¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÎà»÷¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¤ëÎ¤ÃÏÎ¤»³ÊÝÁ´³èÆ°¡£
¡¡¡¡¡¡£³.²Ö¤äÎÐ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Õ¤ë¤µ¤È¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÎÐÃÏÂÓÅù¤ÇÃÏ°è½»Ì±¼«¤é¹Ô¤¦¿¢ºÏ³èÆ°
¡¡¡¡¡¡¡¡¤äÈþ²½³èÆ°¤Ë»ñ¤¹¤ëÎÐ²½¿¢ºÏ³èÆ°¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï56ÃÄÂÎ¤è¤ê±þÊç¤ò¼õ¤±¡¢¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢35ÃÄÂÎ¤Ø½õÀ®¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡Ë¥³¥á¥ê½ÐÅ¹ÃÏ°è¤ÎÍÄÃÕ±à¡¦¾®³Ø¹»Åù¤ÎÎÐ²½³èÆ°¤Ë¡¢¥³¥á¥ê½¾¶È°÷¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç»²²Ã¡¦¶¨ÎÏ
¡¡¡¡¡¡¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²Ö¤ò¿¢¤¨¤ë¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¡×¤ò¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç379·ï¼Â»Ü¤¤¤¿¤·
¡¡¡¡¡¡¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£³¡Ë¹ñÆâÇÀ¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÃÏ°è¿¶¶½¤ò´ê¤¤¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥êËÜ¼Ò²£¤Î¥³¥á¥êÇÀ¾ì¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬»²²Ã¤¹
¡¡¡¡¡¡¤ëÂÎ¸³ÇÀ¾ì¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÊª»ñ¶¡µë»Ù±ç³èÆ°»ö¶È¡Ê³èÆ°Í½»» 2,500Ëü±ß¡Ë
¡¡¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿ÌÅù¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥³¥á¥ê¡×¤Ë¤è¤ê2005Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö£Î£Ð£ÏË¡¿Í¥³¥á¥êºÒ³²ÂÐºö¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª»ñ¤òÉ¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë±ß³ê¤ÊÊª»ñ¤Î¶¡µë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÄÂÎ¤È¤Î¶¨Äê¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¤³¤Î¶¨ÄêÄù·ë¿ô¤Ï¡¢1,205·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2026Ç¯£±·î23Æü¸½ºß¡Ë
¡Ê£²¡ËºÒ³²ÂÐºö´ØÏ¢¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä³Æ¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÄÂÎ¤«¤é¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ðÊó
¡¡¡¡¡¡¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ä¹Êó»ï¡Ö¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤·¡¢ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËËÉºÒ·¼È¯³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Î¤¿¤áÊ¿¾ï»þ¤Ë¤ÏËÉºÒ·±Îý¤ä¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª
¡¡¡¡¡¡¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ¸øÊç½õÀ®Àè¤ÎÃæ¤«¤é½õÀ®¤¬·èÄê¤·¤¿ÃÄÂÎÍÍ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢Â£Äè¼°¤ò²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¼¹¤ê¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±óÊý¤ÇÅöÆü¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÃÄÂÎÍÍ¤Ø¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î¥³¥á¥êÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹Ä¹¤â¤·¤¯¤ÏÃ´Åö¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤¬Ä¾ÀÜÂ£Äè¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡
³«¾ì¡¡10¡§00¡¡³«¼°¡¡10¡§00
¡¦½õÀ®¶âÂ£Äè¼°
¡¦Â£ÄèÀè³èÆ°Êó¹ð¡¡Â¾
¢¨9¡§45º¢¤è¤êÃ´Åö¤¬¤´¼ÁÌä¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¿·³ã¡¡£´³¬¡Ö¼ëºí B¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡¿·³ã»ÔÃæ±û¶èËüÂåÅç£µÈÖ£±¹æ¡¡¡¡TEL 025-240-1888
¡ã¥³¥á¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÃÏ°è¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÃÏ°è¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È´ê¤¦¥³¥á¥ê¤Ï
ÃÏ°è¤Ç¤ÎÀ¸³è¡¢»Å»ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÂ·¤¨¡¢
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÍê¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç Êë¤é¤·¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢
¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¡¢²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥³¥á¥ê¤¬ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¸µµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ï¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¥³¥á¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î°ìÅ¹°ìÅ¹¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥×¥í¸þ¤±¤«¤é¥Ûー¥à¥ªー¥Êー¸þ¤±¤Þ¤Ç¡¢»ñºà¡¦·úºà¡¢¶âÊª¡¦¹©¶ñ¡¢±à·Ý¡¦ÇÀ¶ÈÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Î®ÄÌ¤Î¶áÂå²½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿Å¹¤Å¤¯¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÉÊÂ·¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀÜµÒ¤ò¿´¤¬¤±¡¢¡ÖË¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¡×¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡¡¥³¥á¥ê¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¡ https://www.komeri.com/shop/default.aspx
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡ https://www.komeri.bit.or.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥ê
ÀßÎ©¡§1962Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§188²¯2É´Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Êû¡¡Íº°ìÏº
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸© ¿·³ã»ÔÆî¶èÀ¶¿å4501ÈÖÃÏ1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ñ¥ïー¤ª¤è¤Ó¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥óÅù¤Î¥Á¥§ー¥ó¥¹¥È¥¢·Ð±Ä
³ô¼°¾å¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì
Å¹ÊÞ¿ô¡§1,228Å¹ÊÞ¡Ê2025·î12·î31Æü¸½ºß¡Ë
ËÌ³¤Æ»26¡¢ÀÄ¿¹¸©21¡¢´ä¼ê¸©39¡¢µÜ¾ë¸©36¡¢½©ÅÄ¸©40¡¢»³·Á¸©27¡¢Ê¡Åç¸©52¡¢°ñ¾ë¸©46¡¢ÆÊÌÚ¸©39¡¢·²ÇÏ¸©40¡¢ºë¶Ì¸©34¡¢ÀéÍÕ¸©51¡¢ÅìµþÅÔ10¡¢¿ÀÆàÀî¸©8¡¢¿·³ã¸©79¡¢ÉÙ»³¸©25¡¢ÀÐÀî¸©20¡¢Ê¡°æ¸©21¡¢»³Íü¸©20¡¢Ä¹Ìî¸©57¡¢´ôÉì¸©39¡¢ÀÅ²¬¸©22¡¢°¦ÃÎ¸©10¡¢»°½Å¸©48¡¢¼¢²ì¸©28¡¢µþÅÔÉÜ19¡¢ÂçºåÉÜ8¡¢Ê¼¸Ë¸©30¡¢ÆàÎÉ¸©16¡¢ÏÂ²Î»³¸©20¡¢Ä»¼è¸©12¡¢Åçº¬¸©8¡¢²¬»³¸©29¡¢¹Åç¸©22¡¢»³¸ý¸©16¡¢ÆÁÅç¸©17¡¢¹áÀî¸©10¡¢°¦É²¸©11¡¢¹âÃÎ¸©12¡¢Ê¡²¬¸©26¡¢º´²ì¸©15¡¢Ä¹ºê¸©17¡¢·§ËÜ¸©40¡¢ÂçÊ¬¸©15¡¢µÜºê¸©21¡¢¼¯»ùÅç¸©26