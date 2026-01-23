Âç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ØËâÆ»ÁÄ»Õ¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3¡¾1¡¾5¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í: ¾®ÅÄ ËãÍ¼Èþ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ØËâÆ»ÁÄ»Õ¡Ù(¿¸¹¾Ê¸³Ø¾ë ËÏ¹áÆ¼½¸¶ºî)¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¤ò2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤Ë¤Ï¡¢ò²ÌµÁ¢¤ÈÍõËºµ¡¤ÎÈþÎï¤Ê¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Áõ¾þ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢²¹¤«¤ß¤È¿ÀÈë¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ØËâÆ»ÁÄ»Õ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ê¡¢¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤à¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¿»¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÚºßÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÓÂÞ¤Î³¹¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ä³¹¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à1¡¡½éÌë¤Î´Ö
¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à2¡¡ÀÅ¼¼¤Î´Ö
¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à3¡¡º§Îé¤Î´Ö
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡Ê°ìÎã¡Ë¡¡¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡¿¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥«ー¥É¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¿¥Û¥Æ¥ë¥«ー¥É¥ー
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¼Â»Ü³µÍ×
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û¡¡
¡¡2026Ç¯2·î27Æü(¶â¡Ë～4·î23Æü(ÌÚ)¡¡
¡ÚÈÎÇä¥×¥é¥ó¡Û¡¡
¡¡Âç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ØËâÆ»ÁÄ»Õ¡Ù¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
¡¡1¡¢½éÌë¤Î´Ö¡¡2¡¢ÀÅ¼¼¤Î´Ö¡¡3¡¢º§Îé¤Î´Ö
¡ÚÎÁ¶â¡Û
¡¡1Ì¾¤µ¤Þ \21,000¤è¤ê¡¡¡Ê1¼¼2Ì¾¤µ¤Þ¤´ÍøÍÑ»þ¡Ë
¡Ú¤´Í½Ìó¡Û
¡¡¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°Web¥µ¥¤¥ÈÆâÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë12:00NOON¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡¡
¡¡https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/contents/mdzs¡¡¡¡
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¡¡½ÉÇñÍ½Ìó TEL¡§03-5954-2238 (¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00A.M.～5:00P.M.)
¡¡¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢1Ì¾¤µ¤Þ¤Î1Çñ¼¼ÎÁ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡Ê3¼ï¡Ë¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¥Û¥Æ¥ë¥«ー¥É¥ー¤Ï¤´½ÉÇñ¼Ô¤µ¤ÞÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¤´»ÈÍÑ¸å¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¡¢¤´½ÉÇñÆü¡¢¤´ÍøÍÑ¿Í¿ô¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°Web¥µ¥¤¥ÈÆâÀìÍÑ¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÅµÉÕ¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¼Â»Ü³µÍ×
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û¡¡
¡¡2026Ç¯2·î27Æü(¶â¡Ë～4·î24Æü(¶â)¡¡
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¡¡Ãæ¹ñÎÁÍý¡¡¸Åµ©ÅÂ¡ÊB1¡Ë TEL 03-5954-2257 (¼õÉÕ»þ´Ö¡¡10:30A.M.～6:00P.M.)
¡¡¢¨Äó¶¡»þ´Ö¡¢ÎÁ¶â¡¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/contents/mdzs
¡¡¢¨¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.princehotels.co.jp/chain/files/food_allergy.pdf)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¥á¥Ë¥åー¤ÏÁ´¤ÆÅ¹Æâ¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥åー¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¡¢¨¤´½ÉÇñ°Ê³°¤ÎÊý¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ï³Æ¼ï³ä°úÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¡¦¿©ºà¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ¤òÂè»°¼Ô¤ËÅ¾Çä¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÍýÍ³¤òÌä¤ï¤º°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢Å¾Çä¤Î¤¿¤á¤ËÂè»°¼Ô¤ØÄó¶¡¡¦¾ùÅÏ¤¹¤ë¹Ô°Ù¡¢Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õー¥É
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õー¥ÉÆÃÅµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÆÃÅµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢µÞî±ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¡¦ÃæÃÇ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£