²ñ°÷À©²·Çä¡ÖSelf»ö¶È¡×¤ÈÇä¾ì»Ù±ç¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¥Ðー»ö¶È¡×¤Ç¾®ÇäÅ¹¤Î¼ý±×¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¡ーÇä¤ì¶Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÎÁ¡¦»¨²ß¤òÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄó°Æー
°áÎÁ¡¦»¨²ßÁí¹ç²·Çä¤ÎÂçÀ¾°áÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀ¾¡¡´²¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¤ÈÀ¸³è»¨²ß¤Î¹ñºÝ¸«ËÜ»Ô¡ÖÂè101²ó¡¡Åìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥®¥Õ¥È¡¦¥·¥çー½Õ2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖSelf»ö¶È¡Ê²ñ°÷À©²·Çä¡Ë¡×¤È¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¥Ðー»ö¶È¡Ê°áÎÁÉÊÇä¤ê¾ì±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¡Ë¡×¤ÎÆó¤Ä¤Î¼çÎÏ»ö¶È¤ò¼´¤Ë¡¢¾®ÇäÅ¹¤Î³§ÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÈÇä¾å¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¾¦ºà¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¹ñÆâ³°Ìó1,500¼Ò¤Î¥áー¥«ー¡¦¾¦¼Ò¤«¤éÄ´Ã£¤·¤¿Ç¯´Ö13ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÉÊÂ·¤¨¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î°áÎÁÁí¹ç²·Çä¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î³¤³°¥ëー¥È¤ÈÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¾®ÇäÅ¹¤Î¼ý±×À¸þ¾å¤È±¿±Ä¸úÎ¨²½¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾¦µ¡¤È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢°Ê²¼¤ÎÆó¤Ä¤Î»ö¶È¤ò¼´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ²ñ°÷À©²·Çä¥µー¥Ó¥¹¡ÖSelf»ö¶È¡×
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤àËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤È¡¢Å¹ÊÞ¡¦Web¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤â¤Ë£±ÅÀ¤«¤é¤ª»ÅÆþ¤ì²ÄÇ½¤ÊÍøÊØÀ¤òÄó¶¡
Á¡°Ý¤Î³¹¡¢Âçºå¡¦Á¥¾ì¤ÎËÜÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ£±Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë¡¢Ìó1ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÂçºåËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿Web¥·¥ç¥Ã¥×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î³¤³°¥ëー¥È¤ÈÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·³«È¯¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÉÊ¼Á¤È²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Çä¤ì¶Ú¤Î¥Ú¥Ã¥È¥½¥Õ¥¡¡¢¥Ûー¥à¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÍúÊª¡¢¿Â»Î¡¦ÉØ¿Í¥¢¥¦¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤òÂª¤¨¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢¥Ç¥¤¥êー¥æー¥¹¤ËºÇÅ¬¤ÊÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2. °áÎÁÉÊÇä¤ê¾ì±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¥Ðー»ö¶È¡×
Æ³ÆþÅ¹¤ÏÁ´¹ñ¤Ç1,000Å¹ÊÞÄ¶¡ª10ÄÚ¤«¤é¤ÎÇä¾ì¤ò¡È¤Þ¤ë¤´¤È¥µ¥Ýー¥È¡É
°áÎÁÉÊÇä¾ìÁ´ÂÎ¤Î±¿±Ä¤ò¡È¤Þ¤ë¤´¤È¥µ¥Ýー¥È¡É¤¹¤ëËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤Î±¿±Ä¤äÀìÌç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·è¤ä¡¢Í¾¾ê¥¹¥Úー¥¹¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î²ÃÌÁÅ¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿ÈÎÇä¡¦ºß¸Ë¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢Å¬»þ¡¦Å¬ÎÌ¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¼«Æ°Êä½¼¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¡¢°áÎÁÉÊÇä¾ì¤Å¤¯¤ê¤ÎÁ´¤Æ¤òÅö¼Ò¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÇäÅ¹¤ÏÇä¾å¤ÈÍø±×¤ÎºÇÂç²½¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åö¼Ò¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCOOL POSITION(¥¯ー¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ù¥¤¥ó¥Êー¤äUV·Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£
95Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°áÎÁÉÊ¡¦»¨²ßÁí¹ç²·Çä¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾®ÇäÅ¹¤µ¤ÞÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Î®ÄÌ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸³µÍ×
¡ÖÂè101²ó Åìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥®¥Õ¥È¡¦¥·¥çー½Õ2026¡×(https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/)¡¡
²ñ´ü/»þ´Ö¡§ 2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡/ 10¡§00～18:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï17:00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì/¾®´ÖNo¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡Åì4ÈÖ¥Ûー¥ë¡¡/ T08-13
¢£ÂçÀ¾°áÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.self.co.jp/)
1931Ç¯¡¢»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Ç¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡Ê¸Î¡ËÂçÀ¾¿®Ê¿¤¬°áÎÁÉÊ²·Çä»ö¶È¤ò³«»Ï¡£13Ç¯¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢1949Ç¯¤ËÂçºå»ÔÁ¥¾ì¡ÊËÜÄ®¡Ë¤ËÅ¹ÊÞ½ÐÅ¹°Ê¹ß¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ¥¾ì¤ËËÜ¼Ò¡¦ËÜÅ¹¤ò¹½¤¨±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²·Çä¶È¤Ø¤Î¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹Êý¼°¤ÎÆ³Æþ¡¢³¤³°¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥¹¥È¸úÎ¨²½¡¢¶È³¦½é¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËÎ®ÄÌ¤ÎºÇÀèÃ¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯»þÂå¤ÎÃæ¤Ç°áÎÁÉÊ¡¦»¨²ß²·¶È¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢½¾Íè¤«¤é¤Î¡ÖÃ±ÉÊÈÎÇä¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¶ー¤¬ÊÔ½¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÇäÂæÃ±°Ì¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¥ÐーÈÎÇä¡×¡¢Çä¾ì¤ò´Ý¤´¤È¥Õ¥í¥¢Ã±°Ì¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥¢¥Èー¥¿¥ëÈÎÇä¡×¤Þ¤Ç¡¢¾®ÇäÅ¹¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖSelf»ö¶È¡×¤È¤Ï(https://www.self.co.jp/self/)
ÂçÀ¾°áÎÁ¤ÎSelf»ö¶È¤Ï¡¢¾®Çä»ö¶È¼ÔÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë°áÎÁ¡¦»¨²ßÁí¹ç²·Çä¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°Ìó1,500¼Ò¤Î¥áー¥«ー¡¦¾¦¼Ò¤«¤é¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄ´Ã£¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÉÊÂ·¤¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉØ¿Í¡¦¿Â»Î¡¦»Ò¶¡Éþ¤«¤é¼ÂÍÑ°áÎÁ¡¢¿²¶ñ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢Éþ¾þ»¨²ß¡¢À¸³è»¨²ß¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¤òÌÖÍå¡£É¬Í×¤Ê¾¦ÉÊ¤òÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤À¤±¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤È¡¢ÂçÎÌ»ÅÆþ¤ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê°Â¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¡Ö¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡Ê¥±ー¥¹Ã±°ÌÈÎÇä¡Ë¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âçºå¡¦Á¥¾ì¤ÎËÜÅ¹¤Ç¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥¿¥í¥°¤ä24»þ´ÖÂÐ±þ¤ÎWeb¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤â¼ê·Ú¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÀ¾°áÎÁ¤Î¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¥Ðー»ö¶È¤È¤Ï(https://www.self.co.jp/rack_jobber/)
¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¥Ðー¤È¤ÏÇä¤êÂæ´ÉÍý¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢°áÎÁÉÊ¾®ÇäÅ¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ä¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î°áÎÁÉÊÇä¾ì¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¶¡µë¡¢¾¦ÉÊ¹½À®Äó°Æ¡¢Çä¾ì¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÄó°Æ¡¢Çä¾ì±¿±Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢ÈÎÂ¥·×²èÄó°Æ¡¢ÈÎÂ¥¥Á¥é¥·ºîÀ®¡¢Çä¾ì±é½Ð(VP)¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÁí¹ç±¿±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÂçÅÔ»Ô·÷¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÃÏÊý¤Î¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Î³È½¼¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇä¤ê¾ì¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¡Öµ¨Àá¤â¤Î¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÇä¤ê¾ì¥¹¥Úー¥¹¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¾¦ÉÊ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¿Íºà¤ä»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÍ»¥ÉÕ¤±¤ä¥Ï¥ó¥¬ー³Ý¤±¤Ê¤É¤ÎÇä¤ê¾ìºî¶È¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¸Â¤ê¤¢¤ëÇä¤ê¾ì¤ÎÍ¸ú¤ÊÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤äºß¸Ë¥í¥¹¤Ê¤É½¾Íè¤Î²ÝÂê¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ1,000Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ëÆ³ÆþÅ¹¤ÎËèÆü¤ÎÈÎÇäPOS¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÈÎÇä¡¦ºß¸Ë¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢½µÃ±°Ì¤Çºß¸ËÎÌ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¡¦À¸³èºÅ»ö¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤ä¾ÃÈñ¼Ô¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤òÅ¬»þ¡¦Å¬ÎÌ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤ÇÊä½¼¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞÂ¦¤Î¶ÈÌ³¤ÏÉÊ½Ð¤·ÂÐ±þ¤Î¤ß¤Ç¡¢ºß¸Ë³ÎÇ§¤äÈ¯Ãí¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°Åª¤ËÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀìÇ¤¥Ð¥¤¥äー¤¬ÉÔºß¤Ç¤âÉÊÂ·¤¨¤ò¼Â¸½¤·¡¢µ¨Àá¾¦ÉÊ¤Î¹½À®ÈæÎ¨¤¬¹â¤¤Á¯ÅÙ¤¢¤ëÇä¾ì¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÖÉÊÆþÂØ¤¨À©¤Çºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢²·¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿»ÅÆþ¤ì¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÁ´¹ñÆ³ÆþÅ¹¤ÎÈÎÇä¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢Î®ÄÌ¤Î³ÆÃÊ³¬¤ÇÌµÂÌ¤Êºß¸Ë¤ÎÁý²Ã¤òËÉ»ß¤¹¤ëÅª³Î¤Ê¾¦ÉÊ¹½À®¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë°áÎÁ¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡ÂçÀ¾°áÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.self.co.jp/)¡¡
½êºßÃÏ¡¡¢©541-0056 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èµ×ÂÀÏºÄ®3-4-12
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂçÀ¾¡¡´²
ÀßÎ©¡¡1990Ç¯9·î¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡°áÎÁÉÊ¡¦»¨²ß¤ÎÁí¹ç²·µÚ¤Ó¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¥Ðー