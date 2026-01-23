¡ÚµþÅÔ½é¾åÎ¦¡Û1/31 ¡ÉÁ¬Åò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ò¤Ë¿»¤«¤ë¡É°û¤á¤ëÁ¬Åòµï¼ò²°¤¬µþÅÔ»Í¾ò²Ï¸¶Ä®¤ËÆ²¡¹¥ªー¥×¥ó¡ª― ¸¶²ÁÎ¨95¡ó¤Î¾×·â¥Õー¥É¤òÄó¶¡ ―
ËÌ³¤Æ»～¶å½£¤Þ¤ÇÁ´¹ñ19Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÂç½°¼òÀô¥Æ¥ë¥Þ¥¨¤¬µþÅÔÉÜ¡¦»Í¾ò²Ï¸¶Ä®¤Ø½é½ÐÅ¹¡ªÌ¤¤À¤Ê¤¤·ã°Â²Á³Ê¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÂç½°Á¬Åò¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¡¢¼Ø¸ý¤«¤é¼ò¤¬½Ð¤ë°û¤ßÊüÂê¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢Á¬ÅòÉ÷¥á¥Ë¥åー¤òÂ·¤¨¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°û¤ßÊüÂê1»þ´Ö398±ß¤Î¾×·â¡ª¼Ø¸ý¤ò¤Ò¤Í¤ì¤Ð¤ª¼ò¤¬½Ð¤ë¡ª¡©
³ô¼°²ñ¼ÒBIRCH¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¡§¹â¶¶¸÷´ð¡Ë¤Ï¡¢
¡ÈÁ¬Åò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ò¤Ë¿»¤«¤ë¡ÉÂç½°µï¼ò²°¡ÖÂç½°¼òÀô¥Æ¥ë¥Þ¥¨ µþÅÔ»Í¾ò²Ï¸¶Ä®Àô¡×¤ò¡¢µþÅÔ¡¦»Í¾ò²Ï¸¶Ä®¥¨¥ê¥¢¤Ë1/31(ÅÚ)¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ø¸ý¤ò¤Ò¤Í¤ë¤È¤ª¼ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡È¥»¥ë¥Õ¼°°û¤ßÊüÂê¡É¤ä¡¢35±ß¡ÊÀÇ¹þ39±ß¡Ë¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÄ¶¥³¥¹¥Ñ¥Õー¥É¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁ¬Åò¤ËÍè¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤¬ÆÃÄ§¡£
´Ñ¸÷µÒ¤«¤éÃÏ¸µµÒ¤Þ¤Ç¡¢µþÅÔ¤Ç°ìÈÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëµï¼ò²°¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ø¸ý¤ò¤Ò¤Í¤ì¤Ð¤ª¼ò¤¬½Ð¤ë¡Ö¼òÀôÂÎ¸³¡×
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢Á¬Åò¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¼Ø¸ý¤òÀßÃÖ¡£
¡¡¡¦13¼ïÎà¤Î¼Ø¸ý¤«¤é¤ª¼ò¤¬°û¤ßÊüÂê
¡¡¡¦¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¤À¤±¹¥¤¤ÊÎÌ¤òÃí¤²¤ë¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤â¥³¥¹¥Ñ¤âºÇ¶¯¡ª
¡¡¡¦¡È½éÂÎ¸³¡É¤È¤·¤ÆSNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤»Å³Ý¤±
°û¤ßÊüÂê1»þ´Ö398±ß～¤Î°µÅÝÅª¥³¥¹¥Ñ
¡¡°û¤ßÊüÂê¥×¥é¥ó¤Ï3¼ïÎà¡Ê1»þ´Ö398±ß/698±ß/998±ß¡Ë¢¨ÀÇÊÌ
¡¡°û¤ßÊüÂê»þ´Ö¤Ï3¼ïÎà¡Ê60Ê¬/90Ê¬/120Ê¬¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È1ÇÕ¡×¤«¤é¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê°û¤ß¡×¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ø¸ý¤ò¤Ò¤Í¤ì¤Ð¤ª¼ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë!?°û¤ßÊüÂê¤´ÃíÊ¸¤Ç¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÁ¬Åò¤ÎÃ¦°á½ê¡É¡¡Âç½°Á¬Åò±é½Ð¤Î¤³¤À¤ï¤ê¶õ´Ö
Âç½°¼òÀô¥Æ¥ë¥Þ¥¨¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î¼ò¤ÎÀô¡Ö¼òÀô¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò¿®¤¸¤¿¥Æ¥ë¥Þ¥¨ÂâÄ¹¤¬Á´À¤³¦¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÃÏ²¼¤«¤é¼òÀô¤òÈ¯·¡¤·Âç½°¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤ªÅ¹¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
¼Ò¸ò¾ì¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÇÆø¤ï¤¦¸Å¤ÎÉ¤Âç½°Á¬Åò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢
¡¦Á¬Åò¤ÎÈÖÂæ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¼õÉÕ
¡¦Âç½°Á¬Åò¥í¥Ã¥«ーÉ÷Áõ¾þ
¡¦Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ëÁõ¾þ
¤Ê¤É¡¢Âç½°Á¬Åò¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÆâÁõ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¡ÈÁ¬Åò¤é¤·¤µ¡É¤òÄÉµá¡£
ÈóÆü¾ï´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¤È¿ì¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤Ï¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê¤Ë¤·¡¢Ã¦°á¥«¥´É÷¤Î²ÙÊª¥«¥´¤ÇÁ¬Åò´¶¤ò±é½Ð¡£
Á¬Åò¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ä°û¤ßÊüÂêÀìÍÑÉ÷Ï¤²³¤â¤´½àÈ÷¡£
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂç½°Á¬Åò¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥í¥Ã¥«ーÉ÷Áõ¾þ¡£
¢£Ê¿¶Ñ¸¶²ÁÎ¨95¡ó!? ¥Æ¥ë¥Þ¥¨Ì¾Êª5¼ï¤¬Áá³ä¤Ç50¡óOFF¤Î1ÉÊ35±ß～!?
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¥Æ¥ë¥Þ¥¨¶ú2¼ï¡¦¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤ÎÅâÍÈ¤²2¼ï¡¦ÏÂÉ÷¥«¥ê¥«¥ê¤Á¤Ó¾®äÆÊñ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥ê¥Ôー¥¿ーÂ³½Ð¤Î¡È¥Æ¥ë¥Þ¥¨5Âç³Ê°Â¥Õー¥É¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤â¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¡¢ËèÆü¥ªー¥×¥ó»þ´Ö¤«¤é18»þ¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¸Â¤ê¡¢È¾³Û¤Ç¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Æ¥ë¥Þ¥¨¤ÎÁá³ä¡Û¥Æ¥ë¥Þ¥¨¶ú/¤Á¤Ó¾®äÆÊñ1¸Ä70±ß¢ª35±ß¡¢¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤ÎÅâÍÈ¤²100±ß¢ª50±ß¡£¢¨ÀÇÊÌ
¼Â¤Ï¤³¤ÎÁá³äÂÐ¾Ý¥Õー¥É¡¢Ê¿¶Ñ¸¶²ÁÎ¨¤ÏÌó95¡ó¡£
°û¿©¶È³¦¤Ç¤Ï¡È¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡É¿å½à¤È¤â¸À¤¨¤ë²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢
¥Æ¥ë¥Þ¥¨¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤ÆÍø±×¤ò¤Û¤ÜÅÙ³°»ë¤·¡¢
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÂÎ¸³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È°Â¤µ¡É¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¶Ã¤¤äµ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼Ê¿¶Ñ¸¶²ÁÎ¨95¡ó¤Ç¤âÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×--
¤½¤ÎÇØ·Ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¼¤Ò¼èºà¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢
¡¦¤Á¤ç¤¤°û¤ß¤ËºÇÅ¬¤Ê¾®»®ÎÁÍý
¡¦¤ª¼ò¤¬¿Ê¤àÂç½°¼ò¾ì¥á¥Ë¥åー
¡¦´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â´ò¤·¤¤¡È·Ú¤¯¤Ä¤Þ¤á¤ë¡É¹½À®
0¼¡²ñ¡¢¤Á¤ç¤¤°û¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢°û¤ßÊüÂê¥×¥é¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê°Ê¾å¤ÎËþÂ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢µþÅÔ¶þ»Ø¤Î¹â¥³¥¹¥Ñ°û¤ßÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£SNS¤òÍøÍÑ¤·¤¿°µÅÝÅª½¸µÒ
¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤äSNS¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²è±Ç¤¨¤·¤ä¤¹¤¤Å¹Æâ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÎÁÍý¤òÂ¿¿ôÀß¤±¡¢¥°¥ë¥á¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×£Ó£Î£ÓÆ°²è¤Ï100Ëü²óºÆÀ¸Â¿¿ôÆÍÇË¡£
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Æ°²èÅê¹Æ³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÇä¾å¤Ï3ÇÜ¤È¤Ê¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Çä¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£TVÈÖÁÈ½Ð±éÍúÎò¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è
¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡ÖABEMAÅª¥Ë¥åー¥¹¥·¥çー¡×
¡¦ÆÉÇäÊüÁ÷¡Ö¤¹¤Þ¤¿¤ó¡ªZIP¡ª¡×
¡¦ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¿åÌî¿¿µª¤ÎËâË¡¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ö¥¼¥Ë¥¬¥á¡×
¡¦ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤¤¤Ã¤È¤³¡ª¡×
¡¦¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Æ¤ó¤¸¤óNOW¡×
¡¦¹ÅçRCC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥Þ¡ª¡×
¢£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Åê¹Æ¼ÂÀÓ¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è
¡¦´ØÀ¾³Ê°Â¥°¥ë¥á¥Û¥Æ¥ë(https://www.instagram.com/reel/DL94GjIz1fX/?igsh=Zmh4bnYzZzl0NmVt)¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¡¿À¸Í»°µÜÀô¡Ë
¡¦code_cafeÊ¡²¬¥«¥Õ¥§/Ê¡²¬¥°¥ë¥á/Ê¡²¬¥é¥ó¥Á(https://www.instagram.com/reel/DNKpCMZgEkb/?igsh=MTMwZ3hqaTZ2azMxbw==)¡ÊÊ¡²¬¸©¡¡Å·¿ÀÂçÌ¾Àô¡Ë
¡¦ÅìµþZÀ¤Âå¥°¥ë¥á ³ÎÄê¥°¥ë¥á(https://www.instagram.com/reel/DPipmZDiWPJ/?igsh=eDlxNnU0aGRmNzBp)¡ÊÅìµþÅÔ¡¡ÃÓÂÞ±ØÅì¸ýÀô¡Ë
¡Ø¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ßÄã²Á³Ê¡Ù
～ÎáÏÂ¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¹³¤¦¡È³Ê°Âµï¼ò²°¡É¤òÂç½°¼òÀô¥Æ¥ë¥Þ¥¨µþÅÔ»Í¾ò²Ï¸¶Ä®Àô¤ÇÂÎ¸³～
¼«Ê¬¤Ç¤ª¼ò¤òºî¤ë³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡
¿©»ö¤Ï1ÉÊ35±ß(ÀÇÊÌ¡Ë¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë
¥Æ¥ë¥Þ¥¨¶ú 1ËÜ70±ß(ÀÇÊÌ) 20ËÜ°Ê¾å¤ÇÉ÷Ï¤²³¤ÇÄó¶¡
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹Ì¾¡§Âç½°¼òÀô¥Æ¥ë¥Þ¥¨µþÅÔ»Í¾ò²Ï¸¶Ä®Àô
½»½ê¡§
¢©604-8023
µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÈ÷Á°ÅçÄ®307 PLEXUS 2F
TEL¡§075-746-3440
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ºåµÞµþÅÔ²Ï¸¶Ä®±Ø1A½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§
Æü～ÌÚ¡¦½Ë 17:00-24:00
ÅÚ¡¦¶â¡¦½ËÁ° 17:00-Íâ5:00
¢¨¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óÁ°¤Ë¤Ä¤¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://terumae-official.com/
¸ø¼°Instagram¡§¡÷terumae.official(https://www.instagram.com/terumae.official?igsh=MTFtOGk2cWZiMTE2bA%3D%3D&utm_source=qr)
¥á¥¤¥ó²èÁü½Ð±é¡§YUKI¤µ¤ó(https://mixch.tv/u/15758276)¡Ê¥ß¥¯¥Á¥ã¥é¥¤¥Ðー¡Ë
¢£¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø
¼èºà¡¦»£±Æ¡¦ÈÖÁÈ¶¨ÎÏ¡¦¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î¤´ÁêÃÌ¡¢Âç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
📩 PRÃ´Åö¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒBIRCH ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-6434-1005
📧 Mail¡§info@birch-inc.com