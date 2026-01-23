¡ÖQuizKnock¤Î¸åÇÚ¡×VTuber4Ì¾¤¬¡¢¿·¥°¥ëー¥×¡ÖAlmaZarQ¡Ê¤¢¤ë¤Þ¤¶ー¤¯¡Ë¡×¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¡ª¡¡¥°¥ëー¥×¥í¥´¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¡¡³ô¼°²ñ¼Òbaton¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò °áÀîÍÎÍ¤¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò½êÂ°¤ÎVTuber¡¢¡ÖÌ´ÀîÌ´¡Ê¤æ¤á¤«¤ï ¤æ¤á¡Ë¡×¡Ö±©Î®¤Ô¤ç¤³¡Ê¤Ï¤Í¤ë ¤Ô¤ç¤³¡Ë¡×¡Ö²òÌä¥Ï¥Æ¥Ê¡Ê¤È¤¤È¤¦ ¤Ï¤Æ¤Ê¡Ë¡×¡Ö¸ÑÅôº²Ê¸»úËû¡Ê¤³¤È¤À¤Þ¤Î ¤â¤¸¤Þ¤í¡Ë¡×¤¬¡¢¿·¥°¥ëー¥×¡ÖAlmaZarQ¡Ê¤¢¤ë¤Þ¤¶ー¤¯¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì´ÀîÌ´¡¢±©Î®¤Ô¤ç¤³¡¢²òÌä¥Ï¥Æ¥Ê¡¢¸ÑÅôº²Ê¸»úËû¤Î4Ì¾¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¡¢GROVE³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Æ¤é¤á¤¿¤ë³Ø±à¡×¤è¤ê¡ÖQuizKnock¤Î¸åÇÚ¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£QuizKnock¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëbaton¤Ï¡¢¶¨¶È¤È¤¤¤¦·Á¤Ç±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤Î¡Ö¤Æ¤é¤á¤¿¤ë³Ø±à¡×²ò»¶¤ËÈ¼¤¤¡¢Ã±ÆÈ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4Ì¾¤ÏËÜÆü2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê¡¢¿·¥°¥ëー¥×¡ÖAlmaZarQ¡Ê¤¢¤ë¤Þ¤¶ー¤¯¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
AlmaZarQ¡Ê¤¢¤ë¤Þ¤¶ー¤¯¡Ë¤È¤Ï
¡¡AlmaZarQ(¤¢¤ë¤Þ¤¶ー¤¯) ¤Ï ¡Ö"¥¥Ë¥Ê¥ë"¤«¤é»Ï¤Þ¤ë ¥¥ß¤ÈÀ¤³¦¤òÍ·¤ÖÎ¹¡× ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æü¾ï¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃÎ¼±¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹VTuber¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡ÖÊì¹»¡×¤ä¡ÖÊý½®¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤â¤Î¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òÃÎ¤ê¡¢³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î³èÆ°¾ì½ê¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AlmaZarQ¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://baton8.notion.site/baton-VTuber-2c681ed458ef80ada24ee48d3880319c
AlmaZarQ¸ø¼°X¡§https://x.com/AlmaZarQ
¥á¥ó¥Ðー
¡¦Ì´ÀîÌ´¡Ê¤æ¤á¤«¤ï ¤æ¤á¡Ë
Í¥¤·¤¯¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡£ ¤¿¤À¡¢´°àú¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢À¸ÅÌ²ñ¼¼¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î±½¤â...¡©¤«¤ï¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀÊÌ¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@Yume_Yumekawa
X (Twitter)¡§https://x.com/YumekawaYume25
¡¦±©Î®¤Ô¤ç¤³¡Ê¤Ï¤Í¤ë ¤Ô¤ç¤³¡Ë
¤¤¤Ä¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¥Èー¥¯Á´³«¡ª¥àー¥É¥áー¥«ーÅªÂ¸ºß¤Ê¥®¥ã¥ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾®À¸°Õµ¤¤Ê¤È¤³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏµÁÍý·ø¤¯¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@HaneruPyoko
X (Twitter)¡§https://x.com/hanerupyoko
¡¦²òÌä¥Ï¥Æ¥Ê¡Ê¤È¤¤È¤¦ ¤Ï¤Æ¤Ê¡Ë
°ÛÀ¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥¯¥¤¥º¤¬Âç¹¥¤¤ÊÎ±³ØÀ¸¡£¸µ¡¹¤¤¤¿À¤³¦¤Ç¥¯¥¤¥º²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥¯¥¤¥º²¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÊÙ¶¯Ãæ¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@TokitoHatena
X (Twitter)¡§https://x.com/TokitoHatena
¡¦¸ÑÅôº²Ê¸»úËû¡Ê¤³¤È¤À¤Þ¤Î ¤â¤¸¤Þ¤í¡Ë
´Á»ú¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸¦µæ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¸³¤ÎÅÀ¿ô¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢¸úÎ¨½Å»ë¤Ç¼ø¶È¤ä²ÝÂê¤Ï³ä¤È¥µ¥Ü¤ë¤Î¤Ç¡¢À®ÀÓ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@Kotodamano_Mojimaro
X (Twitter)¡§https://x.com/mojimaro_ktdm
QuizKnock¤È¤Ï
¡¡QuizKnock¡Ê¥¯¥¤¥º¥Î¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º²¦¡¦°ËÂôÂó»Ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈÃÎ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë³Ø¤Ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²¿¤«¤ò¡ÖÃÎ¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤äÆ°²è¤òËèÆüÈ¯¿®Ãæ¡£YouTube¡Ê https://www.youtube.com/c/QuizKnock ¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤Ï260Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£
³ô¼°²ñ¼Òbaton¤È¤Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Òbaton¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë³Ø¤ÖÀ¤³¦¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Í·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¶µ°é¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
³ô¼°²ñ¼Òbaton ¹Êó¥Áー¥à
Email¡§qk_media@baton8.com
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òbaton
ÀßÎ©¡§2013Ç¯10·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°áÀîÍÎÍ¤
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://baton8.com/