GlobalLogic¤ÈElektrobit¡¢¼¡À¤ÂåSDV¤Î²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åì³¤´ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1·î22Æü(ÌÚ)¸áÁ°9:00¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¸á¸å11:00¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê(°Ê²¼¡¢ÆüÎ©)¤ÎÊÆ¹ñ»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëGlobalLogic Inc.(°Ê²¼¡¢GlobalLogic)¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ÖºÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤ÎElektrobit(¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ó¥Ã¥È)¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡À¤ÂåSDV*¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó»Ô¾ìÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
*SDV: Software-Defined Vehicle¤ÎÎ¬¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÄêµÁ¼ÖÎ¾¡£
¡¡GlobalLogic¤ÈElektrobit¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¨¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Adaptive¤ª¤è¤ÓClassic AUTOSAR¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡¢¼ÖºÜ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È(IVI)¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëElektrobitÀ½ÉÊ·²¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×³ÈÂç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç¿×Â®¡¢¤«¤Ä¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¼ÖºÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¦Æ±¤Ç¤á¤¶¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÅ¸³«¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎSDV°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£GlobalLogic¤Ï¡¢¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢µ¡Ç½°ÂÁ´¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤·¡¢ASPICE 4.0¤ª¤è¤ÓISO 21434¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÉ¸½à¤Ø¤Î½àµò¤ÎÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡GlobalLogic¤ÎMobility & Industrial»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Î¥°¥ëー¥×¡¦¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎRamki Krishna(¥é¥à¥¡¦¥¯¥ê¥·¥å¥Ê)¤Ï¡¢¡ÖElektrobit¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×³ÈÂç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëSDV¤Î¿Ê²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¾¼Ò¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£GlobalLogic¤¬Í¤¹¤ë¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆSDV¸þ¤±¥Äー¥ë·²¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢OEM¤Î³§ÍÍ¤¬µ¡Ç½³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¡¢ÎÌ»º¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÖÎ¾¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Elektrobit¤ÎChief Product Officer(ºÇ¹âÀ½ÉÊÀÕÇ¤¼Ô)·ó¼èÄùÌò²ñ¥á¥ó¥Ðー¤ÎJaganathan Rajagopalan»á¤Ï¡¢¡ÖSDV¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ï¡¢³ÈÄ¥À¡¢½ÀÆðÀ¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£GlobalLogic¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Îµ¬ÌÏ³ÈÂç¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¡¦µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¸úÎ¨À¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤ë³×¿·Åª¤ÊSDV¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Elektrobit¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ó¥Ã¥È(https://www.elektrobit.com/)¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÄêµÁ·¿¼ÖÎ¾¡ÊSDV¡Ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼ÖºÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÈÊñ³çÅª¤ÊSDV¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¢³«È¯¼õÂ÷¥áー¥«ー¤ä¼çÍ×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤¬¡¢¿×Â®¤«¤Ä°Â¿´¤·¤Æ¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ ¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¢³«È¯¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤È¤¤¤Ã¤¿SDV¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤è¤êÂ®¤¤¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÅý¹ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ó¥Ã¥È¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î6²¯3,000ËüÂæ°Ê¾å¤Î¼ÖÎ¾¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿50²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ó¥Ã¥È¤Ï¡¢AUMOVIO¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈÎ©»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¢£GlobalLogic¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡GlobalLogic(www.globallogic.com(https://www.globallogic.com/))¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£2000Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢AI¡¢¥Çー¥¿¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎAI¶îÆ°·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Ë¤¢¤ê¡¢GlobalLogic¤ÏÆüÎ©¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê¤Î»±²¼¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÎ©¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤è¤êË¤«¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÎ©À½ºî½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüÎ©¤Ï¡¢IT¡¢OT(À©¸æ¡¦±¿ÍÑµ»½Ñ)¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È(SIB)¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¡¦¹¬Ê¡¡¦·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥Ïー¥â¥Ê¥¤¥º¥É¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥¹¥Æ¥à&¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥º¤Î4¥»¥¯¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹»ö¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÀïÎ¬SIB¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î»ö¶ÈÂÎÀ©¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢Lumada¤ò¥³¥¢¤È¤·¤Æ¥Çー¥¿¤«¤é²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ(2025Ç¯3·î´ü)Çä¾å¼ý±×¤Ï9Ãû7,833²¯±ß¡¢2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤ÇÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ï618¼Ò¡¢Á´À¤³¦¤ÇÌó28Ëü¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢www.hitachi.co.jp(https://www.hitachi.com/ja-jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£