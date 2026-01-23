¥¤¥Èー¥¡¢¼¢²ì¡¦¶á¹¾È¬È¨¤Î¥Á¥§¥¢¹©¾ì¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£¿Í¤È³«È¯¤¬°é¤Ä¡ÖITOKI DESIGN HOUSE SHIGA¡×¤Ø¿Ê²½
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ì« ¹¨»Ê¡Ë¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô¤Ë¤¢¤ë¼¢²ì¹©¾ìÆâ¤Î¥Á¥§¥¢¹©¾ì¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÁ´ÌÌ²þ½¤¤·¡¢¡ÖITOKI DESIGN HOUSE SHIGA¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµòÅÀ¤Ï¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢³«È¯¤Î¼Á¤È¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¡¢ºÎÍÑÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¶¦ÁÏ·¿¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êµòÅÀ¤Ç¤¹¡£¿Í¤ä¶õ´Ö¤Î»È¤ï¤ìÊý¤ò¥Çー¥¿¤ÇÂª¤¨¡¢²þÁ±¤ò½Å¤Í¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯ÎÏ¤È¿Íºà²ÁÃÍ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹â¤á¤ë¹©¾ì¥ª¥Õ¥£¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¹©¾ì¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¸«³Ø¤â¼õ¤±Æþ¤ì¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤¯´Ä¶¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê¤È²ÝÂê
¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹Åê»ñ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤äºÎÍÑÎÏ¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»Üºö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÀ½Â¤¶È¤Ç¤ÏËÜ¼Ò¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢¹©¾ì¤Î¼¹Ì³¥¹¥Úー¥¹¤Ï½½Ê¬¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤äÎ¥¿¦¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÆ¯¤¯´Ä¶¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¿Íºà³ÎÊÝ¡¦ÄêÃå¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Èー¥¤Î¥Þ¥¶ー¹©¾ì¤Ç¤¢¤ë¼¢²ì¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³°¹ñ¿Íºà¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢½÷À¤Ê¤ÉÆ¯¤¼ê¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¹©¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µÙ·Æ¼¼¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ê¤ÉÃÊ³¬Åª¤Ë¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ»Ç½¿¦¤Îµá¿Í¿ô¤Ï2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÌó4ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Î¥¿¦Î¨¤âÈ¾¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¡¦ÄêÃå¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¼Ò³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÂ¾¼Ò¤«¤é¤Î¹©¾ì¸«³Ø¼Ô¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ä¬Î®¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³«ºÅ¹©¾ì¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¤·¤Æ¡¢³«È¯¡¦Àß·×µ¡Ç½¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¥Á¥§¥¢¹©¾ì¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡ÖITOKI DESIGN HOUSE SHIGA¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¶¦ÁÏ·¿¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢³«È¯ÎÏ¤È¿Íºà²ÁÃÍ¤Î°ìÁØ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµòÅÀ¤Ï¡¢¡ÖITOKI DESIGN HOUSE¡×¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹½ÁÛ¤·¡¢¼ÂÁ©¡¢ÂÎ¸³¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢À½Â¤µòÅÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥çー¥ëー¥à¡¢¥®¥ã¥é¥êー¡¢¥é¥Ü¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÀ½Â¤¸½¾ì¤ÈÍµ¡Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯ÎÏ¤Î¶¯²½¡¢¿Íºà¤ÎÀ®Ä¹¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¹©¾ì¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È
ITOKI DESIGN HOUSE SHIGA¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥¤¥Èー¥¤È³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö³«¤«¤ì¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤êµòÅÀ¡×¤Ç¤¹¡£¥¤¥Èー¥¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿³«È¯¡¦À½Â¤¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÀìÌçÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¢²ì¹©¾ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÀ½ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¾ðÊó¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢³Ø¤Ó¤È¸¡¾Ú¤¬½Û´Ä¤·¡¢¶¦ÁÏ¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤êµòÅÀ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£ÎÎ°è¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤ÆÃÎ¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë³«¤«¤ì¤¿´Ä¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³«È¯ÎÏ¤Î¶¯²½¡¢¿Íºà¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Èー¥¤Î²ÁÃÍ¤ä»ÑÀª¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÈÌ¥¤»¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµòÅÀ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÒÆâ³°¤«¤é¤Î¿®Íê¤È¶¦´¶¤ò°é¤ß¡¢¥¤¥Èー¥¤È¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤Î¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³«¤«¤ì¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤êµòÅÀ¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¶õ´ÖÀß·×
ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¶õ´ÖÀß·×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹©¾ì¤ò¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤êµòÅÀ¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÆ°¤¤ä¶õ´Ö¤Î»È¤ï¤ìÊý¤ò¥Çー¥¿¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·Â³¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Íºà¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢ÁÏÂ¤À¤ò°ú¤½Ð¤¹´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ´Ö¹½À®¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤¡¦³«È¯¡¦¶¦ÁÏ¡¦¼¹Ì³¡¦¿©Æ²¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ëµ¡Ç½¤ò¾å²¼¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡Ö¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¡×¤òºÎÍÑ¡£¾å²¼³¬¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÆ°Àþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¡¦¾ðÊó¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼«Á³¤Ë¸ò¤ï¤ê¡¢ÉôÌç¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤¿´Ø·¸À¤ä¶¦ÁÏ¤¬Æü¾ïÅª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¹½Â¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¾²¤äÊÉ¡¢Å¸¼¨½º´ï¤Ë¥°¥ê¥Ã¥É¤äÌÜÀ¹¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¾¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÀ½ÉÊ¤ä¶õ´Ö¤Î¥¹¥±ー¥ë´¶¤òÌµ°Õ¼±¤Ë°Õ¼±¤Ç¤¤ë»Å³Ý¤±¤òÀß¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ£Ë¡´¶³Ð¤äÀºÅÙ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¸¼¨¡¦ÂÐÏÃ¡¦¸¡¾Ú¤¬¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À½Â¤¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¶áÀÜ¤¹¤ë¹©¾ìÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢Æ±°ì·ú²°Æâ¤Ç°Û¤Ê¤ëÆ¯¤Êý¤ä³èÆ°¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³«È¯ÎÏ¤Î¶¯²½¡¢¿Íºà¤ÎÀ®Ä¹¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Data Trekking¤Ë¤è¤ë¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¹©¾ì¤Å¤¯¤ê
ITOKI DESIGN HOUSE SHIGA¤Ç¤Ï¡¢¶õ´Ö¤ò°ìÅÙÀ°¤¨¤Æ½ª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤ï¤ìÊý¤ò¥Çー¥¿¤ÇÂª¤¨¡¢²þÁ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖData Trekking¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÎÆ°¤¤ä¶õ´Ö¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë°ÌÃÖ¾ðÊó¥Çー¥¿¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÇÄ°®¤¹¤ë¥µー¥Ù¥¤¥Çー¥¿¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤äÍÑÅÓ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤Ë¥Çー¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤ê³Î¤«¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²ÝÂê¤ÎÇÄ°®¤«¤é¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÑ¹¹¡¢±¿ÍÑ²þÁ±¤Þ¤Ç¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¡£¾ÍèÅª¤ÊÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³«È¯ÎÏ¤È¿Íºà²ÁÃÍ¤ò¹â¤áÂ³¤±¤ë¹©¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥Õ¥í¥¢¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
1³¬¡Ã¼Ò³°¶¦ÁÏ¥Õ¥í¥¢¡ß¥â¥Î¤Å¤¯¤ê―¥¤¥Èー¥¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼Ò²ñ¤Ø¤Ò¤é¤¯¡¢¶¦ÁÏ¤Îµ¯ÅÀ―
1³¬¤Ï¡¢¼Ò³°¥Ñー¥È¥Êー¤äÍèË¬¼Ô¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¥¤¥Èー¥¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¡Ö¤Ò¤é¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ç¤¹¡£À½Â¤¥é¥¤¥ó¤Ë¶áÀÜ¤·¤¿Î©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢µ»½ÑÅ¸¼¨¤ä»î¸³¼¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Á¥§¥¢¤ÎÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´À¡¦µ»½ÑÇØ·Ê¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¸«³Ø¤Î¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Å¸¼¨¤ò²ð¤·¤¿ÂÐÏÃ¤«¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¼Ò³°¶¦ÁÏ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2³¬¡Ã¼ÒÆâ¶¦ÁÏ¥Õ¥í¥¢¡ß¥â¥Î¤Å¤¯¤ê―¶¦ÁÏ¤«¤é»îºî¡¦¸¡¾Ú¤Ø¡¢³«È¯¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¥Õ¥í¥¢―
2³¬¤Ï¡¢Àß·×¡¦³«È¯¥á¥ó¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¾µòÅÀ¤ä°ÛÉô½ð¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤¤¡¢µÄÏÀ¤È¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¼ÒÆâ¶¦ÁÏ¥Õ¥í¥¢¤Ç¤¹¡£³«È¯¥é¥Ü¡¢¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¥é¥Ü¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½¸Ìó¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¸¡Æ¤¤«¤é»îºî¡¦É¾²Á¤Þ¤Ç¤ò°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤ä¥·ー¥È¥È¥ìー¥µー¤òÍÑ¤¤¤¿¿ÈÂÎ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏMR¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë²èÉôÌç¤Î¤¢¤ëÅìµþ¤ÈÀß·×¡¦À¸»ºÉôÌç¤Î¤¢¤ë¼¢²ì¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µòÅÀ¤äÉôÌç¤ò±Û¤¨¤¿¶¦ÁÏ·¿¤Î³«È¯¤òÆü¾ï²½¤·¡¢³«È¯¤Î¼Á¤È¥¹¥Ôー¥É¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3³¬¡Ã¼¹Ì³¥Õ¥í¥¢¡ß¼¢²ì¤é¤·¤µ¡ÊÃÏ°èÀ¡Ë―Ë×Æ¬¤È¸¡¾Ú¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Æü¡¹¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êµòÅÀ―
3³¬¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼¹Ì³¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥í¥¢¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¸¡¾Ú¡¦°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¶ÈÌ³¤¬º®ºß¤¹¤ëÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ìÄê¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥°¥ëー¥×¥¢¥É¥ì¥¹À©¤Î¼¹Ì³¥¨¥ê¥¢¤òºÎÍÑ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Á¥§¥¢¤ò°Ï¤ó¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢Ë×Æ¬¤·¤Æ»×¹Í¤ò¿¼¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Î°±¡Ê¥è¥·¡Ë¡¢²ÖÖ¾´ä¡Ê¤«¤³¤¦¤¬¤ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃÏ°èÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ÎÃæ¤Ç»×¹Í¤ò¤Ä¤à¤®¡¢¸¡¾Ú¤È²þÁ±¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë´Ä¶¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4³¬¡Ã¿©Æ²¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹ーÆü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥Õ¥í¥¢ー
4³¬¤Ï¡¢¿©»ö¤äµÙ·Æ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸òÎ®¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¿ÌÜÅª¥Õ¥í¥¢¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÀÊ¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä1on1¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤É½ÀÆð¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢Éô½ð¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
ITOKI DESIGN HOUSE SHIGA ³µÍ×
ITOKI DESIGN HOUSE¤È¤Ï
ITOKI DESIGN HOUSE¤Ï¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹½ÁÛ¤·¡¢¼ÂÁ©¤·¡¢ÂÎ¸³¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¥·¥çー¥ëー¥à¡¢¥®¥ã¥é¥êー¡¢¥é¥Ü¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¡¢¿Í¤Î´¶À¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¶õ´Ö¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¡£¼¡À¤Âå¤ÎÆ¯¤Êý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢»î¤·¡¢Ëá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×µòÅÀ¤ò½ç¼¡¡ÖITOKI DESIGN HOUSE¡×¤Ø¤È¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£
¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖITOKI DESIGN HOUSE SENDAI¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³ÆÅÔ»Ô¤Î»º¶È¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ëº¬º¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤¬½¸¤¤¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÆ¯¤¯¡×Ê¸²½¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Èー¥¤Î¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¤Ï1890Ç¯ÁÏ¶È¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ë¡ØÌÀÆü¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Æ¯¤Êý¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢ºßÂð¥ïー¥¯¤ä²ÈÄí³Ø½¬ÍÑ²È¶ñ¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤äÊªÎ®»ÜÀß¸þ¤±µ¡´ï¤Ê¤É¡¢¡ÉTech¡ßDesign based on PEOPLE¡É¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¶õ´Ö¡×¡Ö´Ä¶¡×¡Ö¾ì¡×¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤¬ÉáµÚ¤·Æ¯¤¯¾ì½ê¤äÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢À¸»ºÀ¤äÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¶õ´ÖDX¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹±¿ÍÑ¤òÈ¼Áö·¿¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤âÅ¸³«¡£³°Éô¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£